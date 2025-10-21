KBC मध्ये 'बीग बीं'समोर उर्मट बोलणाऱ्या इशित भट्टची पहिली प्रतिक्रिया समोर; ' माझ्या बोलण्याची पद्धत...'

Ishith Bhatts first reaction: 'कौन बनेगा करोडपती १७' मधील एक एपिसोड सोशल मीडियात सध्या खूप चर्चेत आहे. ज्यामध्ये एक लहान मुलगा होस्ट अमिताभ बच्चन यांच्याशी उर्मट बोलताना दिसतोय. हा एपिसोड टेलिकास्ट झाल्यानंतर सोशल मीडियात लोकांनी त्याला खूप ट्रोल केले. इशित भट्ट असे या मुलाचे नाव असून त्याने आता या प्रकरणावर पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय आहे नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
गुजरातमधील पाचवीचा विद्यार्थी इशित भट्ट केबीसी या लोकप्रिय क्विझ शोमध्ये सहभागी झाला होता. हॉट सीटवर बसलेल्या 10 वर्षीय इशितने प्रश्नोत्तरादरम्यान अमिताभ बच्चन यांना वारंवार व्यत्यय आणला आणि नियम समजावण्यात वेळ न घालवण्याचे उर्मटपणे आवाहन केले. त्याच्या या वागण्याला काही प्रेक्षकांनी असभ्य म्हटलं. ज्यामुळे सोशल मीडियावर त्याच्यावर टीकेचा भडिमार झाला.
इशितच्या वर्तनामुळे अनेकांनी त्याच्या संगोपनावर आणि वागण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. काहींनी त्याला गर्विष्ठ आणि ओव्हर कॉन्फीडन्स असं म्हटलं. या टीकेमुळे इशितवर दबाव वाढला, आणि त्याने आपल्या कृतीबद्दल सार्वजनिक माफी मागण्याचा निर्णय घेतला. इशितने आपल्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवरील बायोमध्ये स्वत:ची ओळख करुन दिलीय. ज्यात केबीसीमध्ये रुड वागलेला मुलगा. मी विचित्र रिअॅक्ट झालो पण मी वाईट नाहीय, असे त्याने प्रोफाईलवर लिहिलंय.
इशितने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये तो अमिताभ बच्चन यांच्याकडे नम्रपणे फोटो मागताना दिसतो. त्यासोबत त्याने एक भावनिक पत्र लिहिले, ज्यामध्ये त्याने आपल्या वागण्याबद्दल खेद व्यक्त केला. "मी घाबरलो होतो, असभ्य वागण्याचा माझा हेतू नव्हता. मी अमिताभ सर आणि केबीसी टीमचा आदर करतो," असे त्याने लिहिले. त्याने भविष्यात नम्र आणि आदरयुक्त वागण्याचे वचन दिले.
माफी मागितल्यानंतर इशितला अनेकांनी पाठिंबा दर्शवला. एका यूजर्सने म्हटले, "ते लहान मूल आहे, त्याने चूक मान्य केली. त्याला ट्रोल करणे थांबवा." दुसऱ्याने अमिताभ यांच्या प्रौढपणाचे कौतुक करत इशितला निष्पाप मूल म्हटले. मात्र काहींनी त्याची खिल्ली उडवणे सुरूच ठेवले.
इशितने आपल्या चुकीतून शिकण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आभार मानले. त्याच्या या प्रामाणिक माफीने अनेकांची मने जिंकली. मोठ्या व्यासपीठावर वर्तनाचे महत्त्व यातून शिकायला मिळते.
उत्तर: इशित भट्ट, एक १० वर्षीय स्पर्धक, हॉट सीटवर बसला असताना त्याने अमिताभ बच्चन यांना वारंवार व्यत्यय आणला आणि नियम समजावण्यात वेळ वाया घालवू नये असे सांगितले. त्याच्या या वागण्याला काही प्रेक्षकांनी असभ्य ठरवले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर त्याच्यावर टीकेची लाट आली.
उत्तर: इशितने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ आणि भावनिक पत्र शेअर करत अमिताभ बच्चन आणि केबीसी टीमची सार्वजनिक माफी मागितली. त्याने आपण घाबरल्याने चुकीचा दृष्टिकोन दाखवला आणि भविष्यात नम्रतेने वागण्याचे वचन दिले.
उत्तर: अनेकांनी इशितच्या माफीचे स्वागत केले आणि त्याला पाठिंबा दर्शवला, त्याला लहान मूल म्हणून चुकीतून शिकण्याची संधी देण्याचे आवाहन केले. मात्र, काहींनी त्याची खिल्ली उडवणे सुरूच ठेवले.