Marathi News
KBC 17 च्या मंचावर बेशिस्तपणाच्या सीमा पार,अमिताभ म्हणाले, ' ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये...' लोकही भडकले!

KBC Junior ishit bhatt :  ओव्हर कॉन्फिडन्समुळे इशित चुकीचे उत्तर देऊन रिकाम्या हाताने परतला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 13, 2025, 02:42 PM IST
KBC Junior ishit bhatt : कौन बनेगा करोडपती म्हणजेच केबीसीच्या 17व्या पर्वात एका चिमुरड्या स्पर्धकाच्या अतिआत्मविश्वासाने सर्वांचे लक्ष वेधले. गुजरातमधील सहावीत शिकणारा इशित भट्ट हॉटसीटवर बसला, पण त्याच्या ओव्हर कॉन्फिडन्समुळे तो चुकीचे उत्तर देऊन रिकाम्या हाताने परतला. बीग बी अमिताभ बच्चन यांनी शांतपणे त्याला मार्गदर्शन केले, पण इशितचा उत्साह त्याच्या हरण्याचे कारण ठरला.

इशितचा अतिआत्मविश्वास

इशितने खेळाच्या सुरुवातीला नियम माहित असल्याचे सांगत अमिताभ यांना थेट खेळ सुरू करण्यास सांगितले. त्याचा उत्साह आणि आत्मविश्वास पाहून सर्वांना त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण प्रश्न विचारण्यापूर्वीच उत्तरे देण्याच्या त्याच्या सवयीने बिग बींनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.

रामायणाशी संबंधित प्रश्न

खेळादरम्यान अमिताभ यांनी इशितला वाल्मीकी रामायणेशी संबंधित प्रश्न विचारला, "रामायणाचा पहिला कांड कोणता?" पर्याय होते: अ) बाल कांड, ब) अयोध्या कांड, क) किष्किंधा कांड, ड) युद्ध कांड. इशितने पर्याय ऐकण्यापूर्वीच "अयोध्या कांड" असे उत्तर लॉक केले. इशितच्या या घाईमुळे त्याचे उत्तर चुकीचे ठरले. बरोबर उत्तर "बाल कांड" होते. यामुळे त्याने जिंकलेली रक्कम गमावली. "इशित, तुम्ही घाईत चुकीचे उत्तर दिले. पहिला कांड बाल कांड आहे, त्यानंतर अयोध्या कांड येतो.", असे अमिताभ यांनी शांतपणे सांगितले.

अमिताभ काय म्हणाले? 

इशितच्या वागण्याकडे बिग बींनी संयमाने लक्ष दिले. त्यांनी इशितला समजावत सांगितले की, अतिआत्मविश्वास कधीकधी चुका घडवतो. त्यांनी हसतमुखाने इशितला प्रोत्साहन दिले, पण त्याचा खेळ येथेच संपला.

नेटकरी संतापले 

या घटनेने प्रेक्षकांमध्ये चर्चेला उधाण आले. इशितचा उत्साह आणि त्याचा पतन पाहून नेटकरी संतापले आहेत. अमिताभ यांनी शेवटी सांगितले, "कधीकधी मुलं अतिआत्मविश्वासात चुका करतात, पण शिकण्याची संधी नेहमी असते."

FAQ

१. केबीसीच्या त्या भागात इशित भट्टबाबत काय घडले?

उत्तर: कौन बनेगा करोडपतीच्या १७व्या पर्वात गुजरातमधील सहावीत शिकणारा इशित भट्ट हॉटसीटवर बसला. त्याने अतिआत्मविश्वासाने खेळाची सुरुवात केली आणि नियम माहित असल्याचे सांगत प्रश्नापूर्वीच उत्तरे देण्यास सुरुवात केली. पण रामायणाशी संबंधित "पहिला कांड कोणता?" या प्रश्नावर त्याने घाईत "अयोध्या कांड" असे चुकीचे उत्तर लॉक केले, ज्यामुळे तो रिकाम्या हाताने परतला.

२. अमिताभ बच्चन यांनी इशितच्या वागण्याला कसा प्रतिसाद दिला?

उत्तर: अमिताभ बच्चन यांनी इशितच्या अतिआत्मविश्वासपूर्ण वागण्याकडे संयमाने लक्ष दिले. त्यांनी इशितला शांतपणे समजावले की, त्याने घाईत चुकीचे उत्तर दिले आणि बरोबर उत्तर "बाल कांड" होते. शेवटी, त्यांनी प्रोत्साहन देत सांगितले की, कधीकधी मुलं अतिआत्मविश्वासात चुका करतात, पण शिकण्याची संधी असते.

३. इशितने कोणता प्रश्न चुकवला आणि त्याचे परिणाम काय झाले?

उत्तर: इशितला विचारलेला प्रश्न होता, "वाल्मीकी रामायणाचा पहिला कांड कोणता?" पर्याय होते: अ) बाल कांड, ब) अयोध्या कांड, क) किष्किंधा कांड, ड) युद्ध कांड. इशितने पर्याय न ऐकताच "अयोध्या कांड" लॉक केले, जे चुकीचे होते. यामुळे त्याने जिंकलेली रक्कम गमावली आणि खेळातून बाहेर पडावे लागले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

