KBC 17 च्या मंचावर बेशिस्तपणाच्या सीमा पार,अमिताभ म्हणाले, ' ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये...' लोकही भडकले!

KBC Junior ishit bhatt : कौन बनेगा करोडपती म्हणजेच केबीसीच्या 17व्या पर्वात एका चिमुरड्या स्पर्धकाच्या अतिआत्मविश्वासाने सर्वांचे लक्ष वेधले. गुजरातमधील सहावीत शिकणारा इशित भट्ट हॉटसीटवर बसला, पण त्याच्या ओव्हर कॉन्फिडन्समुळे तो चुकीचे उत्तर देऊन रिकाम्या हाताने परतला. बीग बी अमिताभ बच्चन यांनी शांतपणे त्याला मार्गदर्शन केले, पण इशितचा उत्साह त्याच्या हरण्याचे कारण ठरला.
Very satisfying ending!
Not saying this about the kid, but the parents. If you can't teach your kids humility, patience, and manners, they turn out to be such rude overconfident lot. Not winning a single rupee will surely pinch them for a long time.
इशितने खेळाच्या सुरुवातीला नियम माहित असल्याचे सांगत अमिताभ यांना थेट खेळ सुरू करण्यास सांगितले. त्याचा उत्साह आणि आत्मविश्वास पाहून सर्वांना त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण प्रश्न विचारण्यापूर्वीच उत्तरे देण्याच्या त्याच्या सवयीने बिग बींनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.
खेळादरम्यान अमिताभ यांनी इशितला वाल्मीकी रामायणेशी संबंधित प्रश्न विचारला, "रामायणाचा पहिला कांड कोणता?" पर्याय होते: अ) बाल कांड, ब) अयोध्या कांड, क) किष्किंधा कांड, ड) युद्ध कांड. इशितने पर्याय ऐकण्यापूर्वीच "अयोध्या कांड" असे उत्तर लॉक केले. इशितच्या या घाईमुळे त्याचे उत्तर चुकीचे ठरले. बरोबर उत्तर "बाल कांड" होते. यामुळे त्याने जिंकलेली रक्कम गमावली. "इशित, तुम्ही घाईत चुकीचे उत्तर दिले. पहिला कांड बाल कांड आहे, त्यानंतर अयोध्या कांड येतो.", असे अमिताभ यांनी शांतपणे सांगितले.
इशितच्या वागण्याकडे बिग बींनी संयमाने लक्ष दिले. त्यांनी इशितला समजावत सांगितले की, अतिआत्मविश्वास कधीकधी चुका घडवतो. त्यांनी हसतमुखाने इशितला प्रोत्साहन दिले, पण त्याचा खेळ येथेच संपला.
या घटनेने प्रेक्षकांमध्ये चर्चेला उधाण आले. इशितचा उत्साह आणि त्याचा पतन पाहून नेटकरी संतापले आहेत. अमिताभ यांनी शेवटी सांगितले, "कधीकधी मुलं अतिआत्मविश्वासात चुका करतात, पण शिकण्याची संधी नेहमी असते."
