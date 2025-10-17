KBC Kid Controversy: इशित भट्ट असा वागणार हे अमिताभ यांना आधीच माहिती होतं? व्हायरल व्हिडीओची चर्चा

KBC Child Controversy: कौन बनेगा करोडपतीमध्ये सहभागी झालेला 10 वर्षांचा स्पर्धक इशित भट्ट याच्यावर सोशल मीडियावरुन टीका जात असून, प्रमाणाबाहेर ट्रोल केलं जात आहे. गुजरातमधील गांधीनगर येथील पाचवीत शिकणाऱ्या इशित भट्टला त्याच्या आत्मविश्वासू आणि उद्धट वर्तनामुळे सोशल मीडियावर टीका सहन करावी लागत आहे. इशितचे 'कौन बनेगा करोडपती 17' मधील व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये तो अमिताभ बच्चन बोलत असताना वारंवार त्यांना थांबवत असताना दिसत आहे. तो अमिताभ यांना सांगतो की, "मला आता तुम्ही नियम समजावत बसू नका". तसंच अरे पर्याय द्या असंही बोलताना दिसत आहे. तसंच एका प्रश्नाच्या उत्तरावर एक नाही, चार लॉक लावा असंही म्हणतो.
यादरम्यान लेखक नीरज सिंग यांनी भट्ट यांनी केबीसीच्या एका जुन्या जाहिरातीकडे लक्ष वेधलं आहे. ज्यामध्ये स्पर्धेकाचं वर्तन अगदी इशिता भट्टसारखं आहे. या जाहिरातीमधील स्पर्धेक आणि इशिता भट्टमधील साम्य पाहिल्यानंतर अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. बच्चन एका तरुण स्पर्धकाला प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु तो त्यांना आवडतात.
KBC Child: उद्धट पोरगं म्हणून हिणवणाऱ्यांना भारतीय क्रिकेटर वरुण चक्रवर्तीने सुनावलं, म्हणाला 'अरे तो फक्त...'
अभिनेता गौरव अरोरा यावेळी स्पर्धकाच्या भूमिकेत आहे. यावेळी तो अमिताभ बच्चन यांना मला उत्तर माहिती आहे सांगत 'yolo' असं म्हणतो. त्यावर अमिताभ बच्चन उपहासात्मपणे 'ygjh' म्हणजेच चुकीचं उत्तर आहे सांगतात.
'केबीसी'चे लेखक नीरज सिंग यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, "Full Deja Vu !! 3 वर्षांपूर्वी मी केबीसीसाठी ही जाहिरात लिहिली होती. आज, 10 वर्षांचा इशित भट्ट त्याच मंचावर आला, जो २० वर्षांच्या मुलासाठी मी जे कल्पना केली होती ते प्रत्यक्षात आणतो. येत्या काळात पालकत्व हे आपल्या समाजासमोर सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे".
इशित भट्टचं वागणं हे काल्पनिक जाहिरातीसारखंच होतं. व्हिडिओमधील स्पर्धकाप्रमाणेच, त्याने बच्चन यांना थांबवलं आणि पर्यायांची संपूर्ण यादी ऐकण्यापूर्वीच 'अरे लॉक करा' असं आवाहन केलं. जाहिरातीत दाखवल्याप्रमाणे आणि आता टेलिव्हिजनवर प्रसारित झालेल्या या एपिसोडचा शेवट मात्र सारखाच होता. दोन्ही स्पर्धक चुकीचं उत्तर देऊन बाहेर पडतात.