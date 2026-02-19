‘मिस्टर इंडिया’ने दगडधोंडे खायला घातलेला 'तो' खलनायक महाराष्ट्राचा जावई; केदार शिंदेंचा नातेवाईक

बॉलिवूडमधील अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये एक अविस्मरणीय ठसा उमटवणारा चित्रपट म्हणजेच अनिल कपूरचा ‘मिस्टर इंडिया’. या चित्रपटातील एका सिनमध्ये ‘मिस्टर इंडिया’ हनुमानाची सोन्याची मूर्ती घेऊन खलनायकांना धडा शिकवतो, तर दुसऱ्या सिनमध्ये ‘तेजासाहेब’ पात्र जेवणात दगड असूनही जबरदस्ती खायला लावतो. प्रेक्षक या सिनमधील तेजासाहेबांचा केविलवाणा चेहरा पाहून पोट धरून हसतात. या भूमिकेत उत्कृष्ट अभिनय सादर केलेले होते अजित वाच्छानी, जे महाराष्ट्राचे जावई होते.
८० ते ९०च्या दशकातील सिनेमाप्रेमींना अजित वाच्छानी हे नाव फार ओळखीचे आहे. सुरज बडजात्या यांच्या सिनेमांमध्ये त्यांचे अभिनय कौशल्य प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले. मूळचे सिंधी असले तरी त्यांनी गुजराती रंगभूमीवर मोठे नाव कमावले. त्यांचा अभिनय विनोदी, भावनिक आणि गंभीर या सर्व प्रकारच्या भूमिकांमध्ये खूप प्रभावी ठरला. हिंदी सिनेसृष्टीमध्येही त्यांची ओळख लोकप्रिय कलाकार म्हणून होती. 90च्या दशकातील अनेक हिंदी मालिका त्यांच्याशिवाय अपूर्ण होत्या. लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ आणि सचिन पिळगावकर यांच्या ‘एकापेक्षा एक’ मालिकेतही त्यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या, जिथे प्रेक्षक त्यांच्या कमाल विनोद आणि अभिनय कौशल्याचे दाद देत होते.
अजित वाच्छानी यांचा वैयक्तिक जीवनही मनोरंजक आहे. फार कमी लोकांना माहिती आहे की हे हिंदी-गुजराती रंगभूमीचे स्टार महाराष्ट्राचे जावई होते. अजित वाच्छानी हे मराठी शाहीर शाहीर साबळे यांचे जावई होते. त्यांनी चारुशीला साबळे यांच्याशी विवाह केला, जी मराठी रंगभूमीवर प्रसिद्ध अभिनेत्री असून हिंदी नाटकांमध्येही काम करते. दोघांची भेट एका नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान एका कॉमन मित्राद्वारे झाली. त्यानंतर त्यांची मैत्री प्रेमात रूपांतरित झाली आणि अजितने लग्नाची मागणी केली. या जोडीने दोन्ही कला क्षेत्रात स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवला.
अजित वाच्छानी यांचा 25 ऑगस्ट 2003 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने अकस्मात निधन झाले. त्यांच्या मागे दोन मुली आहेत त्रिशाला, जी एअरहोस्टेस आहे, तर योहाना ही गुजराती रंगभूमीवरील अभिनेत्री आहे. त्यांच्या अभिनयामुळे आणि विनोदी पात्रांनी प्रेक्षकांच्या मनात कायम स्थान निर्माण केले.
अजित वाच्छानी यांनी केवळ सिनेमातच नव्हे तर रंगभूमीवरही आपली छाप सोडली आहे. त्यांच्या अभिनयशैलीने प्रेक्षकांना भावले, आणि त्यांची भूमिका अजूनही आठवणीत ताजी आहे. ‘मिस्टर इंडिया’तील तेजासाहेब आणि गुजराती रंगभूमीतील त्यांचे विविध पात्र आजही प्रेक्षकांच्या स्मृतीत जिवंत आहेत. महाराष्ट्राचे जावई असतानाही त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपले नाव उजळवले, ज्यामुळे त्यांचा वारसा मराठी आणि हिंदी चित्रसृष्टीत सदैव आठवणीत राहील.
त्यांच्या हसण्याच्या शैलीने आणि अप्रतिम अभिनयाने अजित वाच्छानी नेहमीच प्रेक्षकांच्या हृदयात खास स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या अभिनयावर आधारित अनेक कथा, आठवणी, आणि ‘मिस्टर इंडिया’तील तेजासाहेबचा सिनेमा आजही प्रेक्षकांमध्ये गाजतो. त्यांच्या कलागुणांचा वारसा पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.