‘असाच बोलत राहा’, अभिनेत्रीचं मराठी ऐकून सोनाली कुलकर्णी प्रभावित

मुंबई : अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी नुकतीच एका कार्यक्रमात प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. या कार्यक्रमात तिने पारंपरिक साडी परिधान केली होती आणि तिच्या गोड हास्यामुळे वातावरणात वेगळाच आनंद पसरला होता. कार्यक्रमात सोनालीला भेटलेली अभिनेत्री होती मृणाल ठाकुर, जिने हिंदी आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीत यश मिळवलं आहे. मृणालने कार्यक्रमात अहिराणी बोलीत संवाद साधला आणि तिचं मराठी ऐकून सोनाली भारावून गेली. सोनालीने तिला “तू पुन्हा बोल हा!” अशी विनंती करत तिला पुन्हा बोलवण्याची इच्छा व्यक्त केली.
कार्यक्रमादरम्यान सोनाली आणि मृणालमध्ये हलक्या-फुलक्या गप्पा रंगल्या. सोनालीने मृणालचं मनापासून कौतुक करत सांगितलं, 'मला तुला भेटून खूप छान वाटलं.' हे ऐकून मृणाल भारावून गेली आणि सोनालीचा हात हातात घेऊन प्रेमाने किस करून आभार मानले. सोनालीने पुढे सांगितले, “कोण छान छान मराठी बोलतं आणि आम्हाला एंटरटेन करतं,” ज्यावर मृणाल हसली आणि 'अहिराणी…' असा प्रतिसाद दिला. सोनालीने लगेच म्हटलं, “आत जाऊन बोल हा,” आणि हा खास क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून चाहत्यांनी सोनाली-मृणालच्या या मैत्रीपूर्ण क्षणाचं भरभरून कौतुक केलं आहे. दोघींच्या संवादातून मराठीबद्दल असलेले प्रेम आणि संस्कृतीची गोडी प्रेक्षकांना जाणवते. मृणालचा हा साधा पण मनाला भिडणारा अंदाज चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय ठरला आहे.
मृणाल आपल्या चित्रपटांच्या प्रमोशन दरम्यानही अहिराणी बोलीत बोलताना दिसली. एका महिला पत्रकाराने तिला अहिराणीमध्ये विचारले, 'तुला सर्वांत जास्त काय आवडस? वांग्यानं भरीत, बट्टी गोटी की वांग्यानं भाजी?' मृणालने हसत उत्तर दिले, “माले घोटेल वांगानी भाजी, वरण बट्टी आवडस. वरण बट्टी लायेल शे ना तू? मी वरण बट्टी, तूप आणि लिंबूशिवाय नाही होणार हा.” या उत्तराने तिचा सहजसा, साधेपणा आणि मातृभाषेप्रती असलेले प्रेम पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर आले.
सोशल मीडियावर हे व्हिडिओ व्हायरल झाले असून चाहत्यांनी दोन्ही अभिनेत्रींच्या गोड मैत्री आणि मृणालच्या मराठी बोलण्याच्या अंदाजाचं भरभरून कौतुक केलं आहे. या भेटीनंतर चाहत्यांमध्ये हळुवार पण प्रखर चर्चा सुरू झाली आहे की, मृणालच्या या साध्या पण प्रभावी शैलीमुळे तिला अजून लोकप्रियता मिळाली आहे.
या भेटीमुळे सोनाली कुलकर्णी आणि मृणाल ठाकुर यांच्यातील मैत्री आणि मराठीबद्दलचा प्रेम दर्शवणारा हा क्षण चाहत्यांसाठी स्मरणीय ठरला आहे. या घटनेमुळे हिंदी आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्रींमध्ये मातृभाषेचे महत्त्व आणि संस्कृतीशी असलेले नाते उजळून दिसत आहे.