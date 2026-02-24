English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'केरळ स्टोरी'चं कथानक खोटं असल्याचा आरोप करणाऱ्यांना निर्मात्यांचं सणसणीत उत्तर; 30 पीडितांना आणलं समोर

 'Kerala Story' makers brought 30 victims to light : ‘द केरल स्टोरी-2: गोज बियॉन्ड’च्या पत्रकार परिषदेत निर्माता विपुल अमृतलाल शाह आणि दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी 30 हून अधिक पीडितांच्या अनुभवांवर आधारित चित्रपट आणि वादावर चर्चा केली. ट्रेलरमधील काही दृश्यांमुळे वाद निर्माण झाला असून, सेन्सॉर निर्णयाविरोधात याचिका दाखल आहेत. चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 24, 2026, 01:36 PM IST
‘द केरल स्टोरी-2: गोज बियॉन्ड’ संदर्भात सोमवारी राजधानी दिल्ली मध्ये पत्रकार परिषद पार पडली. या परिषदेत चित्रपटाचे निर्माता विपुल अमृतलाल शाह आणि दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी चित्रपटाचा विषय, कथित वास्तविक घटनांमुळे निर्माण झालेला वाद आणि चित्रपट निर्मितीमागील उद्देश याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.



33 पीडितांची उपस्थिती

पत्रकार परिषदेत विपुल शाह यांनी 30 हून अधिक पीडितांना उपस्थित करून त्यांना सक्तीच्या धर्मांतराचे खरे बळी असल्याचे सांगितले. हे पीडित देशभरातील विविध भागांतून आले होते, ज्यात बंगाल, बिहार, भिलवाडा, गंगापूर, राजकोट, मेयर, मुंबई, भोपाळ, झारखंड आणि दिल्ली-एनसीआरचा समावेश होता. उपस्थित लोकांनी मीडिया समोर त्यांच्या वैयक्तिक वेदनादायक अनुभवांचे खुलासे केले, ज्यातून त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि त्रास स्पष्ट झाला.

पीडितांची कहाणी

झारखंडच्या राष्ट्रीय नेमबाज तारा शाहदेव यांच्यासह अनेक महिलांनी मंचावर येऊन आपली कहाणी सांगितली. ताराने स्पष्ट केले की, एका व्यक्तीने तिला फसवून लग्नाचे आमिष दाखवले आणि नंतर सत्य समोर आल्यावर तिने पोलिसांचा सामना करत अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना केला. या खुलास्यांमधून तिच्या जीवनातील असहाय्यता, फसवणूक आणि एकटेपणाचा अनुभव प्रकट झाला.

निर्मात्यांचे विधान

विपुल शाह म्हणाले, ‘द केरल स्टोरी’ हा पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून लोक सतत म्हणत राहिले की भारतात लव्ह जिहाद किंवा सक्तीचे धर्मांतर होत नाही. या चित्रपटातून आम्ही हेच सत्य जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत.' त्यांनी पुढे सांगितले की, 'आम्ही पीडितांना आमच्यासोबत आणले जेणेकरून ते स्वतः त्यांच्या तोंडून आपले दुःख जगासमोर मांडू शकतील.' शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाचा उद्देश कोणत्याही समुदायावर हल्ला करणे नाही, तर सामाजिक समस्या जागरूक करणे आहे.

दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांचे विधान

कामाख्या नारायण सिंह यांनी सांगितले की, अशा अनेक गरजू महिला आहेत ज्या स्वतःला असहाय्य मानत आहेत आणि ज्यांचे जीवन वेदनादायक अनुभवांनी भरलेले आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, चित्रपट अशाच अनुभवांवर आधारित आहे जे आजही भारतातील अनेक महिला सहन करत आहेत. दिग्दर्शक म्हणाले की, हा चित्रपट फक्त मनोरंजनापुरता नाही तर सामाजिक जागरूकता वाढवण्याचा प्रकल्प आहे.

वादाची पार्श्वभूमी

‘द केरल स्टोरी-2’ ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. ट्रेलरमधील एका दृश्यात एका महिलेला जबरदस्तीने गोमांस खाऊ घालण्याचे दृश्य दाखवल्यामुळे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले. यावरून दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी चित्रपटाला ‘प्रोपगंडा’ म्हटले आणि समाजात फूट निर्माण होऊ शकते असे मत व्यक्त केले.

न्यायालयीन वाद

चित्रपटाच्या पुनरावलोकनावर आणि सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयावर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये लोकांनी चित्रपटाच्या प्रचारात्मक सामग्रीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेकांच्या मते, चित्रपटात दर्शविलेली कथा समाजातील विविध समुदायांमध्ये गैरसमज आणि तणाव निर्माण करू शकते.

राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू

दिल्लीतील पत्रकार परिषदेने ‘द केरल स्टोरी-2’ पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. जिथे निर्माते या प्रकल्पाला सामाजिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा म्हणतात, तिथे विरोधक याला कट्टर-सांप्रदायिक प्रचार आणि समाजात विभाजन वाढवणारा ठरवतात. वाद सुरू आहे आणि सोशल मीडिया व माध्यमांमध्ये या चर्चेला भरपूर पसंती मिळत आहे.

प्रदर्शनाची तारीख

चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरातील मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपट प्रदर्शित होताच तो पुन्हा वादग्रस्त ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

