KGF च्या दिग्दर्शकावर कोसळला दु:खाचा डोंगर! 4 वर्षाच्या मुलाचा लिफ्टमध्ये अडकून मृत्यू, कुटुंबावर शोककळा

KGF आणि सलारसारख्या चित्रपटांचे सह दिग्दर्शक कीर्तन नादगौडा यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. कीर्तन नादगौडा यांचा 4 वर्षीय मुलगा सोनारशचा लिफ्टमध्ये अडकल्याने मृत्यू झाला आहे. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि अभिनेते पवन कल्याण यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही दु:खद माहिती देत, शोक व्यक्त केला आहे. कीर्तन नादगौडा यांच्या मुलाचं निधन झाल्याच्या वृत्ताला त्यांना दुजोरा दिला आहे.
पवन कल्याण यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कीर्तन नादगौडा यांच्या कुटुंबाप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "दिग्दर्शक श्री कीर्तन नादगौडा यांच्या मुलाच्या निधनाची बातमी मनाला हेलावणारी आहे, तेलुगु आणि कन्नडमधून दिग्दर्शनात पदार्पण करणारे कीर्तन यांच्या कुटुंबावर कोसळलेल्या दु:खाने मीदेखील त्रस्त आहे. श्री कीर्तन आणि समृद्धी पटेल यांचा मुलगा चिरंजीवी सोनारश नादगौडाचं निधन झालं आहे".
దర్శకుడు శ్రీ కీర్తన్ నాదగౌడ కుమారుడి దుర్మరణం మనస్తాపం కలిగించింది
తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న శ్రీ కీర్తన్ నాదగౌడ కుటుంబంలో చోటు చేసుకున్న విషాదం ఎంతో ఆవేదనకు లోను చేసింది. శ్రీ కీర్తన్, శ్రీమతి సమృద్ధి పటేల్ దంపతుల కుమారుడు చిరంజీవి సోనార్ష్ కె.నాదగౌడ…
— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) December 15, 2025
लिफ्टमध्ये अडकून मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देताना पवन कल्याण यांनी सांगितलं की, "मला साडे चार वर्षाच्या सोनारशचा लिफ्टमध्ये अडकून मृत्यू झाल्याचं वृत्त ऐकून वाईट वाटलं आहे. कीर्तन आणि समृद्धी यांच्याप्रती माझ्या भावना आहेत. त्यांना हे दु:ख सहन करण्याची शक्ती मिळो अशी देवाकडे प्रार्थना करतो,"
कन्नड प्रभाच्या वृत्तानुसार, कीर्तन यांचा साडेचार वर्षांचा मुलगा सोनारश सोमवारी लिफ्टमध्ये अडकला होता. सर्व प्रयत्न करूनही त्याला वाचवता आलं नाही. या दुर्दैवी अपघातात मुलगा गमावल्यानंतर दिग्दर्शक आणि त्यांची पत्नी समृद्धी पटेल यांना मोठा धक्का बसल्याचे वृत्तात म्हटलं आहे. त्यांच्या मुलाच्या अचानक मृत्यूबद्दल कुटुंबाने अद्याप कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
कीर्तन यांनी अनेक कन्नड चित्रपटांच्या दिग्दर्शन विभागात काम केले आहे. प्रशांत नीलच्या चित्रपटांमधून त्यांच्या कामाला ओळख मिळाली. त्यांनी केजीएफच्या दोन्ही भागांमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केलं. कीर्तन यांनी प्रभासच्या सलारमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणूनही काम केलं आहे. लवकरच ते प्रशांत नीलच्या हॉरर चित्रपटातून दिग्दर्शनात पदार्पण करणार आहेत.
कीर्तन नाडागौडा आणि त्यांची पत्नी सध्या ज्या वेदनांमधून जात आहेत ते केवळ कठीणच नाही तर कल्पना करणेही अशक्य आहे.