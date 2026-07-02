/झुंजार खाशाबा! नागराज मंजुळेंच्या नव्या सिनेमात बड्या कलाकारांची फौज, छत्रपती संभाजीराजेदेखील झळकणार

भारताला पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांचा जीवनपट लवकरच मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. या चित्रपटाचा टीझर अलीकडेच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. आघाडीचे दिग्दर्शक नागराज मंजुळे हे दिग्दर्शक असून सिनेमात मराठी सिनेमासृष्टीतील आघाडीच्या कलाकारांची फौज आहे.
दिवंगत कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांच्यावर लवकरच चित्रपट येणार असल्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. या सिनेमाचे चित्रीकरणदेखील सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळं या सिनेमाबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली होती. सध्या खाशाबा सिनेमाचा पहिला टीझर आणि रिलीज डेट सांगण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2027 रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
Witness the extraordinary story of India's first individual Olympic medal winner. #Khashaba In Cinemas Worldwide on 01.01.2027.— Mahesh Manjrekar (@manjrekarmahesh) July 2, 2026
Teaser Out Now. pic.twitter.com/1iO6oFmmmq
खाशाबा सिनेमात मराठीतील तगड्या कलाकारांची फौज आहे. इतकंच नव्हे तर आघाडीचे संगीतकार अजय-अतुल यांनी या सिनेमाला संगीत दिले आहे. मात्र या सिनेमात खाशाबा जाधव यांची व्यक्तीरेखा कोण साकारणार हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे. खाशाबा जाधव यांच्या भूमिकेसाठी नव्या चेहऱ्याची निवड केली असल्याची चर्चा आहे. तर टीजर पाहून आदिनाथ कोठारे किंवा फँड्री फेम सुरज पवार झळकणार असण्याचीदेखील चर्चा आहे. त्यामुळं सिनेमात मुख्य भूमिका कोण साकारणार याबद्दल चाहत्यांच्या मनात उत्सुकता निर्मा झाली आहे.
खाशाबा सिनेमा 1 जानेवारी 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. यात महेश मांजरेकर, गिरीश कुलकर्णी, जितेंद्र जोशी, संदीप कुलकर्णी, वैभव मांगले, छाया कदम, गार्गी कुलकर्णी, संदेश कुलकर्णी, ओम भूतकर इतकंच नव्हे तर नागराज मंजुळेदेखील भूमिका साकारली आहे. तसंच, संभाजीराजे छत्रपतीसुद्धा या सिनेमात झळकणार आहेत.
खाशाबा दादासाहेब जाधव हे स्वतंत्र भारतासाठी पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक जिंकणारे प्रसिद्ध फ्रीस्टाईल कुस्तीपटू होते. महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील गोलेश्वर गावात जन्मलेल्या खाशाबा यांनी फिनलंडमधील 1952 च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये कुस्तीत कांस्यपदक (Bronze Medal) पटकावले होते. त्यांना 'पॉकेट डायनामो' (Pocket Dynamo) म्हणूनही ओळखले जात असे.