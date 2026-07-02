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झुंजार खाशाबा! नागराज मंजुळेंच्या नव्या सिनेमात बड्या कलाकारांची फौज, छत्रपती संभाजीराजेदेखील झळकणार

दिवंगत कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांच्या आयुष्यावर लवकरच सिनेमा येत आहे. या सिनेमात मुख्य भूमिकेत कोण असणार हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 02, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:35 PM IST
झुंजार खाशाबा! नागराज मंजुळेंच्या नव्या सिनेमात बड्या कलाकारांची फौज, छत्रपती संभाजीराजेदेखील झळकणार
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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