'ते काय पाप धुण्याची मशीन..', प्रेमानंद महाराजांवर खेसारी लाल यादवची पोस्ट, नेटकऱ्यांनी सुनावलं

Khesarilal Yadav X Post: भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील हिट मशीन म्हणून ओळखला जाणारा खेसारी लाल यादव सध्या त्याच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चेत आला आहे. ज्यामध्ये त्याने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज यांच्याबद्दल लिहित काही लोकांवर अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. यामध्ये खेसारी याने कोणाचेही नाव स्पष्टपणे घेतले नाही, तरी चाहत्यांच्या मते त्यांनी शिल्पा शेट्टी यांचे पती राज कुंद्रा यांच्यावरच निशाणा साधला आहे.
खेसारी याने त्याच्या X अंकाऊटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्याने कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे की, 'एक अपील – प्रेमानंद महाराजांना फक्त अनुभवा. काही दिवसांपासून पाहतोय की अनेक लोक आपली इमेज सुधारण्यासाठी आणि बनवण्यासाठी तिकडे जात आहेत. ते पाप धुण्याची मशीन नाहीत. खरी श्रद्धा असेल तर त्यांच्या विचारांचे अनुसरण करा. सर्वत्र प्रमोशन आणि पब्लिसिटी योग्य वाटत नाही. थोडं थोडं जास्त ज्ञान झालं तरी चालतं' अस त्याने म्हटलं आहे.
या पोस्टनंतर खेसारी सोशल मीडियावर चांगलाच ट्रोल झाला आहे. काहींनी त्याच्या विचारांचे समर्थन केले आहे तर काहींनी त्यांच्यावरच टीका केली आहे. त्याच्या या पोस्टवर एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, 'आयुष्यभर अश्लील गाणी गाऊन, ‘... डान्स’ करून भोजपुरी समाज आणि बिहारची बदनामी केली आणि आता ज्ञान देताय? जर खरंच सुधरायचं असेल तर जा प्रेमानंद महाराजांच्या चरणी'.
तर दुसऱ्या एकाने म्हटले की, 'तुमचं विधान योग्य आहे, पण तुमच्या स्वतःच्या गाण्यांमुळे ते विरोधाभासी वाटतं. ज्याची कला अश्लीलतेशी जोडलेली आहे. त्याने धर्म-नैतिकतेवर भाष्य करणं थोडं विसंगतच वाटतं. पण आता, भक्तिगीत गाणारे खेसारी स्वतःच आपल्या वक्तव्यामुळे भक्तांच्या आणि चाहत्यांच्या निशाण्यावर आले आहेत.
एक अपील
प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिन से नोटिस किए की कई लोग Image Making के लिए वहाँ जाने लगे हैं। वो पाप धोने वाले मशीन नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातो को अनुसरण कीजिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता ।
भोरे भोरे ज़्यादा ज्ञान लगे फिर भी ठीक… pic.twitter.com/Y9cBdvoLra
— Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) August 18, 2025
सोशल मीडियावर अनेकांनी अंदाज वर्तवला की खेसारी याने हा टोला राज कुंद्राला लगावला आहे. कारण नुकतेच राज कुंद्रा पत्नी शिल्पा शेट्टीसोबत वृंदावन येथील केली कुंज आश्रमात प्रेमानंद महाराजांच्या दर्शनासाठी गेला होता. राज कुंद्रा गेल्या काही दिवसांपासून सतत वादग्रस्त ठरत आहे.
ज्यामध्ये पोर्नोग्राफी प्रकरण, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टोकरन्सी घोटाळा, फसवणूक अशा अनेक आरोपांना तो सध्या सामोरे गेला आहे. काही दिवसांपूर्वी एका उद्योगपतीने तर राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीवर 60 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे. या तक्रारीनंतर लगेचच ते प्रेमानंद महाराजांकडे गेले आणि त्यांनी स्वतःची किडनी देण्याची तयारी दाखवली होती. लोकांनी यालाच पब्लिसिटी स्टंट असे संबोधले होते.
FAQ
