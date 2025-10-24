दिवाळीच्या दिवशी बॉलिवूड अभिनेत्रीचा रस्त्यावर राडा, पोलिसांवरही भडकली अभिनेत्री, नेमकं काय घडलं?

TV Actress : टीव्ही आणि सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत राहणारी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी यावेळी कपड्यांमुळे नाही तर रस्त्यावरच्या वेंडर्ससोबतच्या तणावामुळे चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर तिचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे, ज्यात ती रोडसाइडवर पटाखे विकणाऱ्या विक्रेत्याशी तणावपूर्ण वाद करताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती खूपच रागावलेली आणि संतप्त दिसत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडिओमध्ये असे दिसत आहे की, निळ्या रंगाची मर्सिडीज सेडान रस्त्याच्या कडेला उभी आहे, ज्याबद्दल म्हटलं जात आहे की ती गाडी खुशीची आहे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या ऑटो रिक्शाने तिच्या गाडीला काही प्रमाणात धडक मारली आणि त्यानंतर ऑटो चालक पळून गेला.
या घटनेवरून रागावलेली खुशी मुखर्जी विक्रेत्याला काही तरी बोलताना ऐकू येत आहे की, 'सबको दिवाली मनाना है, मेरी गाडी ठोक के चला गया और तुम्हे इधर पटाखे बिकते हो? त्यानंतर ती विक्रेत्यासोबत देखील भांडते. त्याच वेळी तेथील विक्रेता तिला म्हणतो की, 'इसे समझाओ, इसका ज्यादा हो रहा है, मार खा के जाएगी अब.'
व्हिडिओमध्ये पुढे दिसत आहे की खुशी रस्त्यावर उपस्थित असणाऱ्या एका पोलीस ऑफिसरशी देखील झालेली घटना सांगताना दिसत आहे. ज्यामध्ये ती पोलिसांना तुमचा नंबर लागत नाही असं देखील सांगताना दिसत आहे. त्यासोबत ती त्या पोलीस ऑफिसरला सांगते की, 'ये लोग जो करते हैं वो चलते हैं? मेरी गाड़ी ठोक के गया रिक्शा वाला. आपका 100 नंबर नहीं लगता. मेरी गाड़ी क्यों रुकी?' पोलीस ऑफिसर तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. परंतु खुशी पटाखे फेकणे चालू ठेवते आहे. ज्यामुळे तो वाद अधिकच वाढतो.
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा हा व्हिडीओ कधीचा आहे याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. पण पटाखे आणि दिवाळीच्या वातावरणावरून दिसते की ही घटना काही दिवसांपूर्वीच घडली आहे. व्हिडिओ पाहणाऱ्यांमध्ये या घटनेवर मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही लोक म्हणतात की अभिनेत्रीला तिच्या रागावर नियंत्रण ठेवायला हवे तर काही लोकांना तिचा थेटपणा पसंत पडला आहे.
