English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळीच्या दिवशी बॉलिवूड अभिनेत्रीचा रस्त्यावर राडा, पोलिसांवरही भडकली अभिनेत्री, नेमकं काय घडलं?

टीव्ही अभिनेत्री खुशी मुखर्जीचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ती पटाखे विकणाऱ्या विक्रेत्याशी भांडताना दिसत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 05:58 PM IST
दिवाळीच्या दिवशी बॉलिवूड अभिनेत्रीचा रस्त्यावर राडा, पोलिसांवरही भडकली अभिनेत्री, नेमकं काय घडलं?

TV Actress : टीव्ही आणि सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत राहणारी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी यावेळी कपड्यांमुळे नाही तर रस्त्यावरच्या वेंडर्ससोबतच्या तणावामुळे चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर तिचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे, ज्यात ती रोडसाइडवर पटाखे विकणाऱ्या विक्रेत्याशी तणावपूर्ण वाद करताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती खूपच रागावलेली आणि संतप्त दिसत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडिओमध्ये असे दिसत आहे की, निळ्या रंगाची मर्सिडीज सेडान रस्त्याच्या कडेला उभी आहे, ज्याबद्दल म्हटलं जात आहे की ती गाडी खुशीची आहे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या ऑटो रिक्शाने तिच्या गाडीला काही प्रमाणात धडक मारली आणि त्यानंतर ऑटो चालक पळून गेला. 

या घटनेवरून रागावलेली खुशी मुखर्जी विक्रेत्याला काही तरी बोलताना ऐकू येत आहे की, 'सबको दिवाली मनाना है, मेरी गाडी ठोक के चला गया और तुम्हे इधर पटाखे बिकते हो?  त्यानंतर ती विक्रेत्यासोबत देखील भांडते. त्याच वेळी तेथील विक्रेता तिला म्हणतो की, 'इसे समझाओ, इसका ज्यादा हो रहा है, मार खा के जाएगी अब.'

पोलिसांच्या समोरही तणाव

व्हिडिओमध्ये पुढे दिसत आहे की खुशी रस्त्यावर उपस्थित असणाऱ्या एका पोलीस ऑफिसरशी देखील झालेली घटना सांगताना दिसत आहे. ज्यामध्ये ती पोलिसांना तुमचा नंबर लागत नाही असं देखील सांगताना दिसत आहे. त्यासोबत ती त्या पोलीस ऑफिसरला सांगते की, 'ये लोग जो करते हैं वो चलते हैं? मेरी गाड़ी ठोक के गया रिक्शा वाला. आपका 100 नंबर नहीं लगता. मेरी गाड़ी क्यों रुकी?' पोलीस ऑफिसर तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. परंतु खुशी पटाखे फेकणे चालू ठेवते आहे. ज्यामुळे तो वाद अधिकच वाढतो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सध्याची माहिती

सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा हा व्हिडीओ कधीचा आहे याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. पण पटाखे आणि दिवाळीच्या वातावरणावरून दिसते की ही घटना काही दिवसांपूर्वीच घडली आहे. व्हिडिओ पाहणाऱ्यांमध्ये या घटनेवर मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही लोक म्हणतात की अभिनेत्रीला तिच्या रागावर नियंत्रण ठेवायला हवे तर काही लोकांना तिचा थेटपणा पसंत पडला आहे.

FAQ

खुशी मुखर्जीचा व्हायरल व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?

टीव्ही अभिनेत्री खुशी मुखर्जीचा सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओ रस्त्यावर पटाखे विकणाऱ्या विक्रेत्याशी तणावपूर्ण वाद दाखवतो. ती रागावलेली आणि संतप्त दिसते. व्हिडिओमध्ये निळ्या रंगाची मर्सिडीज सेडान (खुशीची असल्याचं म्हटलं जातं) रस्त्याच्या कडेला उभी असते आणि ऑटो रिक्शाने धडक मारून पळून जातो.

व्हिडिओमध्ये खुशी मुखर्जीने विक्रेत्याशी काय म्हटलं?

खुशी विक्रेत्याला म्हणते, 'सबको दिवाली मनाना है, मेरी गाडी ठोक के चला गया और तुम्हे इधर पटाखे बिकते हो?' ती विक्रेत्याशी भांडते आणि विक्रेताही उत्तर देतो, 'इसे समझाओ, इसका ज्यादा हो रहा है, मार खा के जाएगी अब.' हा वाद रस्त्यावरील अडथळ्यांमुळे आणि ऑटोच्या धडकेमुळे सुरू झालाय.

हिडिओमध्ये पोलिसांशी खुशी मुखर्जीचा संवाद कसा होता?

व्हिडिओमध्ये खुशी उपस्थित पोलिस ऑफिसरशी घटना सांगते आणि म्हणते, 'ये लोग जो करते हैं वो चलते हैं? मेरी गाड़ी ठोक के गया रिक्शा वाला. आपका 100 नंबर नहीं लगता. मेरी गाड़ी क्यों रुकी?' पोलिस तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात, पण ती पटाखे फेकत राहते आणि वाद वाढतो.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Khushi MukherjeeActress Khushi Mukherjeekhushi mukherjee fightKhushi Mukherjee Controversy

इतर बातम्या

मुंबईलगतच्या समुद्रात बांधली जाणार भिंत, देशातील सर्वाधिक ल...

महाराष्ट्र बातम्या