Marathi News
  स्टाईलच्या नावाखाली हे काय? खुशी मुखर्जीचा मुंबईतील Viral Video पाहुन नेटकरी संतापले

'स्टाईलच्या नावाखाली हे काय?' खुशी मुखर्जीचा मुंबईतील Viral Video पाहुन नेटकरी संतापले

Viral Video: अभिनेत्री खुशी मुखर्जी नेहमीच चर्चेचा विषय असते. अलीकडे तिच्या एका व्हिडीओने खळबळ उडवली आहे. या व्हिडीओमध्ये मुंबईच्या रस्त्यांवर खुशीने सर्व मर्यादा ओलांडल्याचं दिसतय.

प्रिती वेद | Updated: Feb 21, 2026, 12:19 PM IST
'स्टाईलच्या नावाखाली हे काय?' खुशी मुखर्जीचा मुंबईतील Viral Video पाहुन नेटकरी संतापले
(photo Credit- Social Media)

Khushi Mukharji: मुंबईत पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर अभिनेत्री खुशी मुखर्जी चर्चेचा विषय ठरली आहे. तिच्या वेगळ्या फॅशन स्टाइलमुळे ती आधीही चर्चेत आली होती; मात्र यावेळी एका व्हायरल व्हिडिओमुळे मोठा वाद निर्माण झाला. सार्वजनिक ठिकाणी तिचा अतिशय रिव्हिलिंग लूक पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं, तर काहींनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. काही जणांनी तिची तुलना उर्फी जावेदशी केली असून “प्रसिद्धीसाठी हे सगळं आहे का?” असा सवालही विचारला जातोय. या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा सेलिब्रिटी फॅशन आणि समाजातील मर्यादा यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

व्हायरल व्हिडिओमुळे नवा वाद

अलीकडे खुशी मुखर्जी मुंबईतील एका सार्वजनिक ठिकाणी दिसली. तिचा काळ्या रंगाचा अतिशय वेगळ्या डिझाइनचा पोशाख पाहून उपस्थित लोक आणि पापाराझी दोघेही क्षणभर गोंधळले. पारंपरिक ड्रेसपेक्षा तो अधिक प्रयोगात्मक फॅशन प्रकार वाटत होता. व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड होताच काही मिनिटांतच मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला.

नेटकऱ्यांनी या लूकवर मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी तिला आत्मविश्वासासाठी दाद दिली, तर अनेकांनी तीव्र टीका केली. “हे फॅशन आहे की प्रसिद्धीचा प्रयत्न?”, “असं कपडे घालून सार्वजनिक ठिकाणी जाणं योग्य आहे का?” अशा प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाल्या. काही यूजर्सनी तर “तिनं उर्फी जावेदलाही मागे टाकलं” असं लिहिलं.

आधीही राहिली चर्चेत

खुशी मुखर्जी याआधीही एका वादामुळे चर्चेत आली होती. एका मुलाखतीत तिनं भारतीय क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव तिला मेसेज करत असल्याचा दावा केला होता. या विधानानंतर तिच्याविरोधात तब्बल 100 कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल झाल्याचं समोर आलं. त्या प्रकरणानंतरही तिचं नाव बराच काळ चर्चेत होतं.

कोण आहे खुशी मुखर्जी?

खुशी मुखर्जी ही अभिनेत्री, मॉडेल आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून ओळखली जाते. तिनं सुरुवातीला मॉडेलिंग केलं आणि नंतर अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला. MTV Splitsvilla 10 आणि Love School 3 या रिअॅलिटी शोमधून तिला मोठी ओळख मिळाली. तिच्या स्पष्ट बोलण्याच्या स्वभावामुळे ती प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली.

यानंतर तिनं काही साऊथ चित्रपटांमध्ये काम केलं. तसेच हिंदी मालिकेत Balveer मध्येही ती झळकली होती. सोशल मीडियावर तिची मोठी फॅन फॉलोइंग आहे आणि ती नेहमी वेगवेगळ्या फोटोशूट व फॅशन लूकमुळे चर्चेत असते. सध्या तिच्या नव्या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा फॅशन, मर्यादा आणि प्रसिद्धी या विषयांवर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Khushi MukherjeeViral Videobold lookMUMBAI ACTRESSrevealing dress

