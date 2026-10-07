/सिद्धार्थ मल्होत्रा पुन्हा होणार बाबा! कियारा अडवाणी दुसऱ्यांदा गरोदर; खास पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

अभिनेत्री कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कियारा पुन्हा एकदा आई होणार असल्याची माहिती तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. या खास घोषणेसोबत तिने एक गोंडस फोटोही पोस्ट केला आहे. बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक असलेल्या कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांच्या कुटुंबात पुन्हा एकदा नव्या पाहुण्याचं आगमन होणार आहे. कियारा दुसऱ्यांदा आई होणार असल्याचं तिने स्वतः जाहीर केलं. या खास पोस्टमध्ये कियारा आणि सिद्धार्थ यांच्या हातात पांढरे सॉक्स दिसत आहेत, तर त्यांची लेक सरायाह ते आपल्या छोट्या हातांनी पकडताना दिसत आहे.
कियाराच्या या गोड घोषणेनंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू केला आहे. बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनीही या जोडप्याला पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
कियारा अडवाणीने दुसऱ्या प्रेग्नन्सीची बातमी शेअर करताना एक सुंदर फोटो पोस्ट केला. या फोटोसोबत तिने आपल्या भावना व्यक्त करत लिहिलं की, पुन्हा एकदा आयुष्यातील सर्वात सुंदर भेट मिळाल्याने आपण धन्य झालो आहोत आणि त्यांचं मन प्रेम व कृतज्ञतेने भरून गेलं आहे. कियाराच्या या पोस्टवर करण जोहर, मनीष मल्होत्रा, भूमी पेडणेकर यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी कमेंट करत या कपलचं अभिनंदन केलं.
कियारा आणि सिद्धार्थ यांनी 15 जुलै 2025 रोजी पहिल्यांदा पालकत्वाचा अनुभव घेतला होता. त्यांच्या घरी एका चिमुकल्या मुलीचं आगमन झालं. काही महिन्यांनंतर, नोव्हेंबर 2025 मध्ये या जोडप्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपल्या मुलीचं नाव सरायाह मल्होत्रा असल्याचं जाहीर केलं होतं. आता पुन्हा एकदा त्यांच्या कुटुंबात नव्या पाहुण्याचं आगमन होणार असल्याने चाहत्यांमध्येही उत्साहाचं वातावरण आहे.
कियारा आणि सिद्धार्थची प्रेमकहाणी ‘शेरशाह’ या चित्रपटाच्या सेटवर सुरू झाली. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि काही काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे दोघांनी शाही थाटात लग्न केलं. त्यांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते.
वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर कियारा अडवाणी नुकतीच यशसोबत ‘टॉक्सिक’ या चित्रपटात दिसली होती. मात्र, या सिनेमाला बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळालं नाही. याआधी कियारा ‘वॉर 2’ या अॅक्शन-ड्रामा चित्रपटात तसेच राम चरणसोबत ‘गेम चेंजर’मध्ये झळकली होती. वैयक्तिक आयुष्यासोबतच कियारा आपल्या फिल्मी करिअरमध्येही सातत्याने सक्रिय आहे.