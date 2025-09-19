दीपिका पादुकोणनंतर 'ही' प्रसिद्ध अभिनेत्री मोठ्या चित्रपटातून बाहेर, 'सैयारा' फेम अभिनेत्री घेणार तिची जागा

Bollywood Actress : बॉलिवूडमध्ये सध्या अभिनेत्री दीपिका पादुकोणच्या प्रोजेक्ट्समधून बाहेर होण्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर चांगल्याच चर्चेत आहेत. संदीप रेड्डी वंगा यांच्या ‘स्पिरिट’ आणि त्यानंतर ‘कल्की 2898 एडी’च्या सिक्वेलमधून दीपिका पादुकोणचं नाव वगळलं गेलं. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता आणखी एका लोकप्रिय अभिनेत्रीला मोठा धक्का बसला आहे. तो म्हणजे कियारा आडवाणीला.
माध्यमांच्या अहवालांनुसार, बॉलिवूड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ही ‘शक्ती शालिनी’ या आगामी चित्रपटात लीड रोल करणार होती. मात्र आता निर्मात्यांनी तिच्या जागी ‘सैयारा’ फेम अभिनेत्री अनित पड्डा हिला घेतलं आहे.
पिंकव्हिलाच्या रिपोर्टनुसार, अभिनेत्री अनित पड्डा गेल्या दोन महिन्यांपासून या चित्रपटाबाबत चर्चेत आहे. ‘सैयारा’ या प्रोजेक्टमध्ये अनित पड्डाचं काम पाहून निर्माते दिनेश विजन प्रभावित झाले. आपल्या हॉरर-कॉमेडी फिल्म फ्रँचायझीच्या पुढील भागासाठी त्यांना एक नवा चेहरा आणि नवी एनर्जी हवी होती. त्यामुळे त्यांनी अखेर अनित पड्डाला साइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनित पड्डाचा लुक टेस्ट पूर्ण झाला असून लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ‘शक्ती शालिनी’ची शूटिंग यावर्षीच्या अखेरीस सुरू होऊ शकते अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरु आहे.
कियारा आडवाणीला या प्रोजेक्टसाठी पूर्वीच साइन करण्यात आलं होतं. पण सध्या कियारा नुकतीच आई झाली असून ती मातृत्वाचा आनंद घेत आहे. याच कारणामुळे निर्मात्यांनी तिला बाजूला सारत अनित पड्डाला मुख्य भूमिकेसाठी निवडलं आहे.
हा कियारा आडवाणीसाठी पहिलाच धक्का नाही. यापूर्वी ‘डॉन 3’ मधून ही तिची हकालपट्टी झाली होती. रणवीर सिंगसोबत कियारा आडवाणीची जोडी जमवली जाणार असल्याची चर्चा होती. पण कियारा आडवाणीने प्रेग्नन्सीची घोषणा केल्यानंतर निर्मात्यांनी तिच्या जागी कृति सेननची निवड केली होती.
अभिनेत्री कियारा आडवाणी शेवटची ‘वॉर 2’ या चित्रपटामध्ये दिसली होती. या चित्रपटात तिच्यासोबत लीड रोलमध्ये ऋतिक रोशन हा देखील होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला आणि या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली होती.
FAQ
1. कियारा आडवाणीला कोणत्या चित्रपटातून रिप्लेस केले गेले?
कियारा आडवाणीला मॅडॉक फिल्म्सच्या ‘शक्ती शालिनी’ (Shakti Shalini) या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटातून काढून टाकण्यात आल्याचे अहवाल आहेत. हा चित्रपट मॅडॉक हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सचा भाग आहे आणि दिनेश विजन निर्मित आहे. कियारा नुकतीच आई झाली असल्याने ती मातृत्वाचा आनंद घेत आहे, त्यामुळे तिच्या जागी ‘सैयारा’ फेम अनित पड्डा (Aneet Padda) ला लीड रोलसाठी विचारात घेतल्याचे सांगितले जाते.
2. ‘शक्ती शालिनी’मध्ये अनित पड्डाची भूमिका काय?
अनित पड्डा गेल्या दोन महिन्यांपासून या चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. ‘सैयारा’मधील तिच्या कामाने दिनेश विजन प्रभावित झाले आणि त्यांना एक नवा चेहरा आणि एनर्जी हवी असल्याने तिला साइन करण्यात आले. तिचा लुक टेस्ट पूर्ण झाला असून, शूटिंग २०२५ च्या अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मॅडॉक फिल्म्सने सांगितले की, कास्टिंगची बातम्या सट्टेबाजी आहेत आणि अधिकृत घोषणा येणार आहे.
3. कियारा आडवाणीला का रिप्लेस करण्यात आले?
कियारा नुकतीच सिद्धार्थ मल्होत्रासोबतची मुलगी आई झाली आहे, त्यामुळे ती मातृत्वाचा आनंद घेत आहे आणि प्रोजेक्टसाठी पूर्ण वेळ देऊ शकत नाही. याच कारणामुळे निर्मात्यांनी तिला बाजूला सारले. यापूर्वीही ‘डॉन ३’ मधून तिला हकालपट्टी झाली होती, जिथे तिच्या जागी कृति सेननला घेण्यात आले होते.