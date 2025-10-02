English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
करिनाच्या नावासोबत आपल्या मुलीचा उल्लेख पाहून कियारा प्रचंड संतापून म्हणाली, 'मी हे...'

Kiara Advani Angry Kareena Kapoor: सोशल मीडियावरील ती पोस्ट पाहताच कियारा संतापली अन् तिने या पोस्ट खाली आपल्या अधिकृत अकाऊंटवरुन पोस्ट केली. नेमकं हे प्रकरण काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 2, 2025, 12:24 PM IST
कियारा संतापली (फोटो सोशल मीडियावरुन आणि युट्यूबवरील EntertainmentFabula चॅनेलवरुन साभार)

Kiara Advani Angry Kareena Kapoor: अभिनेत्री कियारा अडवाणी आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​हे दोघे नकतेच एका गोंडस मुलीचे पालक झाले. कन्यारत्न प्राप्तीनंतर दोघेही ही नवी जबाबदारी पार पाडण्यात बिझी आहेत. अर्थात यामध्ये कियारा लीड रोलमध्ये तर सिद्धार्थ सपोर्टींग अभिनेता आहे. मात्र सोशल मीडियावर कियारा आणि सिद्धार्थच्या चाहत्यांनाही या गुड न्यूजचे फार आनंद झाला आहे. वेगवेगळ्या पेजेवरुन त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं. असं असतानाच एका पेजने पोस्ट केलेला फोटो पाहून कियारा चांगलीच संतापल्याचं दिसून आलं आहे. ही पोस्ट कियाराची मुलगी आणि अभिनेत्री करीना कपूरसंदर्भातील आहे.

मांडलं परखड मत

कियाराने यापूर्वीही तिची जुनी विधानं चुकीच्या अर्थाने वापरली जातात आणि व्हायरल केली जातात असा आरोप केला होता. असाच काहीसा प्रकार आता पुन्हा घडला आहे. कियाराचं असं एक विधान सध्या व्हायरल होत असून त्यामध्ये तिने तिच्या मुलीत करीना कपूर खानचे गुण असावेत असं विधान केलेलं. पण आता मुलगी झाल्यानंतर तिच्या वक्तव्यातील विधानं आणि फोटो शेअर करत केलेल्या पोस्टवर कियारा चांगलीच संतापल्याचं दिसत आहे. कियाराने या पोस्टवर थेट कमेंट करुन आपलं परखड मत मांडल्याचं दिसून आलं.

नेमकं काय म्हणालेली कियारा?

15 जुलै 2025 रोजी कियारा आणि सिद्धार्थ आई-बाबा झाले. दोघांनाही एक गोंडस मुलगी झाली. अर्थात या चिमुकलीचा चेहरा अजून जगासमोर आलेला नाही. मात्र कियारा आई झाल्यानंतर एका मनोरंजक विषय पेजने कियारा आणि करिनाचा एकत्र फोटो शेअर करत तिचं एक जुनं विधान त्यावर टाकलं. "माझ्या मुलीमध्ये करिना कपूरचे गुण असावेत," अशी इच्छा कियाराने व्यक्त केली होती अशी आठवण या पोस्टमधून करुन देण्यात आलेली. मात्र काही आठवड्यांपूर्वी शेअर केलेली ही पोस्ट कियारापर्यंत पोहोचली तेव्हा ती पोस्ट पाहून चांगलीच खवळल्याचं दिसत आहे. हे विधान आपण एका जुन्या मुलाखतीत केल्याचं स्पष्टीकरण कियाराने दिलं आहे.

आता केलेली कमेंट चर्चेत? पण या कमेंटमध्ये आहे काय?

मुलगी झाल्यानंतर आपलं हे जुनं विधान मोडून तोडून वापरलं जात असून ते पुन्हा चर्चेत आल्याचं पाहून कियारा संतापल्याचं दिसत आहे. तिने या पोस्टखाली कमेंटमधून नाराजी व्यक्त केली आहे. "आमच्या 'गुड न्यूज' चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान मी हे बोलले होते. कृपया जुन्या मुलाखतींमधील अशी संदर्भहीन वाक्य देणं थांबवा, " अशी खोचक कमेंट कियाराने या पोस्टखाली करत नाराजी व्यक्त केली. 

अनेकांनी केलं कियाराचं समर्थन

चाहत्यांनी कियारा अडवाणीच्या भूमिकेला समर्थन केलं आहे. अशाप्रकारे संदर्भ न देता वापरलेला जुना कंटेट आणि तो पोस्ट करणाऱ्या पेजवर टीका केल्याबद्दल आणि मुलाखतीच्या कमेंट्सचा गैरवापर केल्याबद्दल थेट सुनावल्याने चाहत्यांनी कियारा अडवाणीचं समर्थन केल्याचं पोस्टखाली दिसत आहे.

