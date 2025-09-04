कपिल-कीकूची जोडी तुटली? कृष्णा अभिषेकसोबत वादानंतर कीकूचा मोठा निर्णय

Kiku Sharda: कपिल शर्मासोबत अनेक वर्षे प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारा लोकप्रिय कॉमेडियन कीकू शारदा याच्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. नेटफ्लिक्सवर सुरू असलेल्या ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ पासून त्याने थोडा ब्रेक घेण्याचा किंवा शो सोडण्याचा निर्णय घेतल्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे.
पापाराझी वायरल भयानीने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टनंतर चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पोस्टनुसार, कीकू आता या शोचा भाग राहणार नाही. कपिलच्या टीममधील तो एक महत्त्वाचा सदस्य होता. त्याने साकारलेले ‘बंपर लॉटरी’सह अनेक विनोदी पात्रे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली आहेत.
रिपोर्ट्सनुसार, कीकू शारदाने नुकताच एक नवा रिअॅलिटी शो साईन केला आहे. त्याचे नाव आहे ‘राईज अँड फॉल’. हा शो लवकरच अमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर स्ट्रीम होणार असून अशनीर ग्रोवर त्याचे सूत्रसंचालन करणार आहे. तसेच असे देखील म्हटले जात आहे की या नव्या प्रोजेक्टमुळेच कीकूने कपिल शर्मा शोपासून थोडे अंतर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही दिवसांपूर्वी सेटवर कीकू आणि त्याचा सहकलाकार कृष्णा अभिषेक यांच्यात झालेल्या वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडीओमध्ये कीकू म्हणतो की, 'टाईमपास करतोय का मी?' यावर कृष्णा रागावतो आणि उत्तर दितो, 'ठीक आहे, मग तुम्हीच करा. मी जातो.' पुढे दोघांमध्ये थोडा तणाव निर्माण झाला होता. नंतर मात्र तो वाद मिटला पण व्हिडीओने चांगलीच चर्चा रंगवली.
कपिल आणि कीकूची जुगलबंदी नेहमीच प्रेक्षकांना पोट धरून हसायला लावते. त्यामुळे कीकू शो सोडत असल्याची बातमी वाचून चाहत्यांना देखील धक्का बसला आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी निराशा व्यक्त केली असून, 'कीकूशिवाय शो अपुरा वाटेल' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
पूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत कीकूने सांगितले होते की त्याला स्त्री पात्रे साकारण्यात कधीच गैरसोय झाली नाही. ‘द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो’च्या काळापासून त्याने अशी पात्रे रंगवायला सुरुवात केली होती. प्रत्येक भूमिकेला मर्यादा आणि मनोरंजनाचा योग्य संगम देण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो असेही त्याने सांगितले.