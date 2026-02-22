English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • किंग खानच्या मुलाला मिळालं Best Debut Director पुरस्कार ; मुख्यमंत्र्यांनीही केलं कौतुक

किंग खानच्या मुलाला मिळालं 'Best Debut Director' पुरस्कार ; मुख्यमंत्र्यांनीही केलं कौतुक

पहिल्याच डेब्यूमध्ये दिग्दर्शकाचा प्रभाव; भारतीय मनोरंजनविश्वावर उपरोधिक भाष्य करणारी वेबसिरीज ग्लोबल टॉप 10 मध्ये आली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 22, 2026, 08:37 PM IST
बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान सध्या चर्चेत आहे. गेल्या वर्षी अभिनयाऐवजी दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण करत त्यांनी इंडस्ट्रीत आपली ओळख निर्माण केली. त्यांच्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या वेबसिरीजला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मनोरंजनक्षेत्रातील अनेक दिग्गज कलाकारांसह राजकीय वर्तुळातील अनेकांनी आर्यनच्या दिग्दर्शनाचे कौतुक केले आहे.

अलीकडेच, नवभारत टाइम्सच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईत एनबीटी उत्सव 2026 या विशेष सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यात आर्यन खानच्या वेबसिरीजसाठी त्याला सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शक (Best Debut Director of the Year) या पुरस्कारानं गौरवण्यात आले.

नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या या वेबसिरीजला प्रेक्षकांमध्ये आणि समीक्षकांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. आर्यनने दिग्दर्शनाच्या पहिल्याच पदार्पणातच आपला ठसा उमटवला, आणि भारतीय मनोरंजनविश्वातील घडामोडींवर उपरोधिक भाष्य करणारी ही वेबसिरीज ग्लोबल टॉप 10 मध्येही स्थान मिळवली. या यशामुळे आर्यनला इंडस्ट्रीत वेगळ्या ओळखीने पाहिले जाऊ लागले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही व्यक्त केले कौतुक

पुरस्कार वितरणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्यनच्या कामाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “एका प्रतिष्ठित घराण्याचा वारसा असूनही आर्यनने स्वतःचा वेगळा मार्ग निवडला आणि त्यात यश मिळवलं. ही खरोखरच अभिमानास्पद गोष्ट आहे.” त्यांनी ट्विटरवरही या कार्यक्रमाची माहिती शेअर केली.

पुरस्कार सोहळा आणि उपस्थित दिग्गज कलाकार

हा पुरस्कार सोहळा विशेष ठरला कारण यामध्ये चित्रगंधा सिंह, मृणाल ठाकूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, पंकज त्रिपाठी यांच्यासह अनेक दिग्गज कलाकार उपस्थित होते. सोहळ्यादरम्यान अनेकांनी आर्यनच्या यशाबद्दल शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. पुरस्कार मिळाल्यानंतर आर्यन अत्यंत आनंदी दिसले आणि त्याच्या यशाबद्दल किंग खाननेही समाधान व्यक्त केले.

आर्यनच्या आगामी प्रोजेक्ट्स

सध्या आर्यन आपल्या आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये व्यस्त आहे. लवकरच तो मोठ्या पडद्यावर दिग्दर्शक म्हणून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. इंडस्ट्रीतील अनेक तज्ज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे की, आर्यनचा दिग्दर्शनाचा प्रवास पुढील काळात अधिकच रंगतदार होईल.

सोशल मीडिया आणि चाहत्यांचा प्रतिसाद

आर्यनच्या यशाबद्दल सोशल मीडिया वरही प्रचंड चर्चा आहे. चाहत्यांनी पोस्ट्स आणि कमेंट्सच्या माध्यमातून त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर अनेकांनी त्याच्या दिग्दर्शनाबद्दल कौतुक व्यक्त केले आहे. सोशल मीडिया आणि मिडियावर या पुरस्काराच्या फोटो आणि व्हिडिओसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहेत.

आर्यनचा हा प्रवास दाखवतो की, बॉलिवूडमध्ये नाव मिळवण्यासाठी फक्त वारसा पुरेसा नाही, तर स्वतःची क्षमता, धैर्य आणि नवनवीन प्रयोगही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Aryan Khanshahrukh khanbollywoodBest Debut Directorthe bads of bollywood

