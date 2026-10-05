/लग्नाआधी शारीरिक संबंध आता सामान्य? आमीर खानच्या Ex पत्नीनं आजच्या पिढीबद्दल काय म्हटलं?

आमिर खान यांच्या माजी पत्नी आणि चित्रपट निर्माती-दिग्दर्शिका किरण राव यांनी आजच्या तरुण पिढीच्या प्रेमसंबंधांबाबत केलेले वक्तव्य सध्या चर्चेत आले आहे. ‘लस्ट स्टोरीज ३’च्या प्रचारादरम्यान एका मुलाखतीत किरण राव यांनी जुन्या आणि नव्या पिढीतील नात्यांमधील बदलांवर भाष्य केले. आजची तरुण पिढी नातेसंबंधांबाबत अधिक मोकळेपणाने विचार करते आणि स्वतःचे आयुष्य आपल्या पद्धतीने जगते, असे त्यांनी सांगितले.
किरण राव यांना त्यांच्या आगामी चित्रपटातील तरुण पात्रांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. या पात्रांना ‘गैर-गंभीर’ म्हणण्यापेक्षा ‘स्वतंत्र’ म्हणणे अधिक योग्य ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, पूर्वीच्या तुलनेत आजच्या तरुणांना नातेसंबंध आणि स्वतःच्या भावना व्यक्त करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. जग बदलले असून स्वतःला व्यक्त करण्याच्या पद्धतीही बदलल्या आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
किरण राव यांनी त्यांच्या पिढीतील नात्यांची तुलना आजच्या परिस्थितीशी केली. त्यांच्या मते, पूर्वी प्रेमसंबंधांबाबत काही ठरावीक सामाजिक चौकटी होत्या. शारीरिक किंवा भावनिक जवळीक ही प्रामुख्याने विवाहानंतरच असावी, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र आजच्या काळात परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. तरुण पिढी नात्यांकडे अधिक मोकळेपणाने पाहते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आज अनेक जोडपी विवाह न करता एकमेकांशी खोल आणि भावनिक नाते निर्माण करतात, याकडे किरण राव यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, आजच्या जगात विवाह हा प्रत्येक गंभीर नात्याचा अनिवार्य भाग राहिलेला नाही. भावनिक जवळीक, परस्पर आकर्षण आणि शारीरिक जवळीक याबाबतही तरुणांची भूमिका पूर्वीपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे लग्नाआधी शारीरिक संबंध असणे आता तितकेसे आश्चर्यकारक मानले जात नाही, असे त्यांनी सांगितले.
किरण राव यांच्या मते, ‘लस्ट स्टोरीज ३’ची कथा याच बदललेल्या सामाजिक वातावरणाचा विचार करून तयार करण्यात आली आहे. दोन तरुण व्यक्ती कोणत्याही बंधनाशिवाय एकमेकांकडे आकर्षित होतात आणि त्यानंतर त्यांच्या निर्णयांमुळे कोणत्या अनपेक्षित घटना घडतात, याभोवती कथानकातील एक भाग आहे. आजच्या तरुण पिढीतील स्वातंत्र्य आणि नात्यांमधील बदल दाखवण्याचा प्रयत्न या कथेत करण्यात आला आहे.
किरण राव यांनी आजच्या तरुण पिढीच्या नात्यांमध्ये ‘ताजेपणा’ आणि ‘स्वातंत्र्य’ असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, पूर्वीच्या सामाजिक अपेक्षा आणि आजच्या तरुणांच्या निवडी यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे नव्या पिढीच्या नात्यांकडे जुन्या चौकटीतून पाहण्याऐवजी बदलत्या सामाजिक वास्तवाच्या संदर्भात पाहणे गरजेचे आहे. ‘लस्ट स्टोरीज ३’च्या माध्यमातून याच बदललेल्या नातेसंबंधांचे चित्रण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.