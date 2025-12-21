English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
KGF 2 च्या सह-दिग्दर्शकावर दुःखाचा डोंगर; चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा लिफ्ट अपघातात मृत्यू

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध सह-दिग्दर्शकाच्या 4 वर्षांच्या मुलाचा लिफ्टमध्ये अडकून मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 21, 2025, 07:06 PM IST
Kirtan Nadagouda: कन्नड चित्रपटसृष्टीतून एक अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे. ‘केजीएफ: चॅप्टर 2’ या गाजलेल्या चित्रपटाचे सह-दिग्दर्शक किर्तन नाडागौडा आणि त्यांची पत्नी समृद्धी पटेल यांच्यावर काळाने घाला घातला आहे. या दांपत्याचा अवघ्या साडेचार वर्षांचा मुलगा सोनार्श के. नाडागौडा याचा लिफ्टमध्ये अडकून झालेल्या भीषण अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात इतका अचानक आणि वेगात घडला की कुटुंबीयांना सोनार्शला वाचवण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. लिफ्टशी संबंधित या अपघातात चिमुकल्याने घटनास्थळीच प्राण सोडल्याची माहिती समोर येत आहे.

क्षणात हिरावले गेले कुटुंबाचे सर्वस्व

कन्नड प्रभाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सोनार्श हा अतिशय गोड, उत्साही आणि सर्वांचा लाडका मुलगा होता. त्याच्या अचानक जाण्यामुळे नाडागौडा कुटुंबावर मोठा आघात झाला असून, ही पोकळी कधीही न भरून येणारी असल्याचं कुटुंबीयांच्या जवळच्या व्यक्तींनी सांगितलं आहे. 'हे दुःख शब्दांत व्यक्त करता येणारं नाही' अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

ही बातमी समजताच कन्नड चित्रपटसृष्टीसह संपूर्ण दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. अनेक अभिनेते, दिग्दर्शक आणि राजकीय नेत्यांनी सोशल मीडियावरून शोक व्यक्त करत नाडागौडा कुटुंबीयांना धीर दिला आहे.

पवन कल्याण यांनीही व्यक्त केला शोक

आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते पवन कल्याण यांनीही या दुर्दैवी घटनेवर दुःख व्यक्त केलं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांनी किर्तन नाडागौडा आणि समृद्धी पटेल यांना या दुःखातून सावरण्याची ताकद देवाने द्यावी, अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत.

किर्तन नाडागौडा हे गेल्या अनेक वर्षांपासून कन्नड चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत. ‘केजीएफ’सारख्या भव्य आणि यशस्वी चित्रपटाचे त्यांनी सह-दिग्दर्शन केलं होतं. ‘केजीएफ: चॅप्टर 1’ आणि ‘केजीएफ: चॅप्टर 2’ या दोन्ही चित्रपटांना केवळ कन्नडच नव्हे तर हिंदी आणि इतर दाक्षिणात्य भाषांमध्येही प्रचंड यश मिळालं होतं. या चित्रपटांनी भारतासह जगभरात कोट्यवधींची कमाई करत कन्नड सिनेसृष्टीला नवी ओळख मिळवून दिली.

अशा यशस्वी कारकिर्दीत असताना आलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण चित्रपटसृष्टी हळहळ व्यक्त करत आहे. एका लहानग्या जीवाच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण इंडस्ट्री हादरली आहे.

FAQ

किर्तन नाडागौडा कोण आहेत?

किर्तन नाडागौडा हे कन्नड चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक असून ‘केजीएफ: चॅप्टर 1’ आणि ‘केजीएफ: चॅप्टर 2’ या गाजलेल्या चित्रपटांचे ते सह-दिग्दर्शक आहेत.

या दुर्दैवी घटनेत नेमकं काय घडलं?

किर्तन नाडागौडा आणि समृद्धी पटेल यांचा साडेचार वर्षांचा मुलगा सोनार्श के. नाडागौडा याचा लिफ्टमध्ये अडकून झालेल्या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला.

हा अपघात कधी आणि कसा झाला?

माध्यमांच्या माहितीनुसार, हा अपघात अत्यंत अचानक आणि वेगात घडला. लिफ्टशी संबंधित अपघातात सोनार्शला वाचवण्याची कुटुंबीयांना संधीच मिळाली नाही.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

