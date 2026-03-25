यूट्यूबवर 148 मिलियन व्ह्यूजचा केला टप्पा पार करणारं धुरंधर 2 चं ‘ते’ गाणं गायलं आहे किशोर कुमारांनी

Dhurandhar 2 Collection: ‘धुरंधर 2’ने दिलं प्रेक्षकांना सरप्राइज; एका गाण्याने सगळ्यांनाच भुरळ घातली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 25, 2026, 01:43 PM IST
रणवीर सिंह आणि आदित्य धर निर्मित ‘धुरंधर 2’ने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवली आहे. अवघ्या पाच दिवसांतच फिल्मने 800 कोटींचा टप्पा पार करून नवा रेकॉर्ड प्रस्थापित केला आहे. या फिल्मच्या पहिल्या भागाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं, मात्र दुसऱ्या भागाने त्या आवेशाला अनेक पटींनी वाढवलं आहे. बॉक्स ऑफिसवर गाजत असलेली ही फिल्म आता सर्वसामान्य प्रेक्षकांपासून ते सिनेमाप्रेमींपर्यंत सर्वांचे लक्ष वेधत आहे.

पहिल्या भागाची आठवण आणि दुसऱ्या भागाचा जादू

‘धुरंधर’च्या पहिल्या भागात बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध रेट्रो गाणी रिमिक्स आणि आधुनिक स्वरूपात सादर केली होती. या गाण्यांनी चित्रपटाची रंगत वाढवली होती आणि प्रेक्षकांच्या कानावर नवा ठसा उमटवला होता. दुसऱ्या भागातही हाच तत्त्व वापरून आदित्य धर यांनी जुनी गाणी रिक्रिएट केली आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षकांना जुन्या आठवणींमध्ये हरवून नवीन अनुभव मिळतो.

यातील एका गाण्याने मात्र सध्या प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हे गाणे म्हणजे दिग्गज गायक किशोर कुमार यांचे 41 वर्षे जुने सदाबहार गाणे, 1985 मधील ‘अलग अलग’ चित्रपटातील 'कभी बेकसी ने मारा...'. आदित्य धर यांनी या गाण्याचा प्रभावी रीक्रिएशन केले असून, प्रेक्षकांना आपल्या तालावर थिरकायला लावले आहे. सुपरस्टार राजेश खन्ना आणि टीना मुनीमवर चित्रीत हे गाणे 80 च्या दशकात सुपरहिट ठरलेले होते. 41 वर्षांनंतरही या गाण्याची जादू ओसरलेली नाही, हे ‘धुरंधर २’च्या यशावरून स्पष्ट दिसते.

गाण्याचा चित्रपटातील महत्त्व

चित्रपटात हे गाणे एका अतिशय महत्त्वाच्या प्रसंगी ऐकायला मिळते. जेव्हा हमजा आणि आलम यांच्यात संवाद होतो आणि हमजा आपल्या भूतकाळातील जखमा उलगडतो, तेव्हा बॅकग्राउंडमध्ये "कभी बेकसी ने मारा..." या ओळी ऐकू येतात. या सीनमुळे गाण्याची भावनिक खोली प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते आणि चित्रपटाचा अनुभव अधिक प्रभावी होतो.

चित्रपट पाहून बाहेर पडल्यानंतर प्रेक्षक हे गाणे यूट्यूबवर शोधत आहेत. सध्या या गाण्याच्या मूळ व्हिडिओ आणि लिरिकल व्हर्जनला मिळून १४८ मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. नवीन पिढीसाठी हे गाणे नवं असलं, तरी जुन्या पिढीच्या लोकांसाठी त्यांची आठवण पुन्हा ताजी झाली आहे.

इतर कल्ट गाणी आणि आधुनिक टच

केवळ किशोर कुमारच नव्हे, तर ‘धुरंधर २’ मध्ये 80 आणि 90 च्या दशकातील इतरही कल्ट गाणी वापरली आहेत. यात ‘त्रिदेव’मधील "तिरछी टोपीवाले"', ‘थानेदार’मधील "तम्मा तम्मा लोगे"', ‘दिल’मधील "ओये ओये"' आणि "हम प्यार करने वाले"' यासारखी गाणी समाविष्ट आहेत, जी चित्रपटाला वेगळाच जीव देतात. आदित्य धर यांनी या जुन्या गाण्यांना EDM आणि हिप-हॉपचा तडका देऊन चित्रपटाची रंगत अधिकच वाढवली आहे. जुन्या आठवणी आणि आधुनिक ॲक्शनचा हा संगम ‘धुरंधर २’ला विशेष आणि लक्षवेधी बनवत आहे.

प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया

प्रेक्षक या गाण्यांसह चित्रपटाच्या एकंदर संगीत आणि सेट डिझाइनचीही प्रशंसा करत आहेत. सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवर प्रेक्षकांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत, किशोर कुमारच्या गाण्याचे रीक्रिएशन आणि चित्रपटातील सीनची चर्चा जोरदार केली आहे. जुन्या आठवणी आणि नवीन अनुभव यांचा संगम ‘धुरंधर २’ला केवळ सुपरहिट नाही तर सांस्कृतिक ठसा उमटवणारा चित्रपट बनवतो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

