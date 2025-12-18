English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
21 वर्षांनी मोठ्या विनोद खन्नासोबत किसिंग सीन; 37 वर्षांनी माधुरीने अनुभवाचे रहस्य उघडले

Madhuri Dixit what happened during the Intimate Scenes With Vinod Khanna: 21 वर्षांनी मोठ्या विनोद खन्नासोबत इंटिमेट सीन साकारलेल्या माधुरी दीक्षितला त्या सीनानंतर प्रचंड ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. आता तिने त्या सीनावर पहिल्यांदाच भाष्य केले आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 18, 2025, 02:08 PM IST
बॉलिवूडच्या इतिहासात काही सिनेमांचे आणि त्यातील दृश्यांचे स्मरण नेहमी राहते. त्यापैकी 1988 मध्ये आलेला ‘दयावान’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या आणि माध्यमांच्या लक्षात आजही ताजा आहे. या सिनेमात नवोदित अभिनेत्री माधुरी दीक्षितने तिच्यापेक्षा 21 वर्षांनी मोठ्या अभिनेता विनोद खन्नासोबत एक इंटिमेट सीन साकारला होता. त्या काळात हा सीन खूपच चर्चेत आला आणि माधुरीला प्रचंड ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले.

‘दयावान’ हा चित्रपट दिग्दर्शक फिरोज खान यांनी दिग्दर्शित केला होता. हा तमिळ चित्रपट ‘नायकन’ चा हिंदी रिमेक होता. सिनेमात विनोद खन्ना आणि माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकेत होते. माधुरी त्या वेळेस नवोदित अभिनेत्री होती आणि या सिनेमातून तिने बॉलिवूडमध्ये आपले पदार्पण केले. मुलाखतीत माधुरीने सांगितले की, जेव्हा तिने हा चित्रपट साइन केला, तेव्हा तिला त्या इंटिमेट सीनची पूर्ण कल्पना नव्हती. त्या सीनमध्ये तिला खूप लाज वाटली आणि तिने ठरवले की, असे काही पुन्हा कधीही करणार नाही. ती म्हणाली, 'मागे वळून पाहताना मला वाटतं की मी स्पष्टपणे नकार द्यायला हवा होता, पण मला भीती होती की त्यामुळे सिनेमाची कथा बिघडेल.'

विशेष म्हणजे, ‘आज फिर तुम पे प्यार आया है’ या गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान विनोद खन्ना सीनमध्ये इतके मग्न झाले की त्यांनी माधुरीचे ओठ चावले, ज्यामुळे तिच्या ओठांतून रक्त आले. या घटनेमुळे माधुरी सेटवर ढसाढसा रडायला लागली आणि ती प्रचंड अस्वस्थ झाली. त्या अनुभवाबद्दल माधुरी म्हणाली, “ही एक शिकण्याची प्रक्रिया होती. प्रत्येक अनुभव काहीतरी शिकवतो.”

माधुरीने असेही सांगितले की, त्या इंटिमेट सीनमुळे तिला त्यावेळी मानसिक दबाव अनुभवावा लागला. 'त्या सीननंतर मला खूप लाज वाटली. अजूनही तो सीन पाहताना धक्का बसतो,' असे तिनं नमूद केले. माधुरीच्या शब्दांतून तिचा अनुभव किती खरी आणि व्यक्तिशः आव्हानात्मक होता, हे स्पष्ट होते. त्यानंतरही माधुरी दीक्षितने आपल्या कारकिर्दीत धक-धक गर्ल म्हणून स्वतःची छाप कायम ठेवली आणि अनेक स्मरणीय चित्रपट दिले. तिच्या पहिल्या सिनेमातील हा इंटिमेट सीन मात्र प्रेक्षकांच्या आणि चाहत्यांच्या मनावर कायम आठवणीचा भाग राहिला.

‘दयावान’मधील हा किसिंग सीन बॉलिवूड इतिहासातील एक स्मरणीय आणि वादग्रस्त सीन म्हणून ओळखला जातो. 37 वर्षांनंतरही माधुरी त्याचा खुलासा करताना सांगते की, हा अनुभव तिला आजही अस्वस्थ करतो. सिनेमातील आणि प्रत्यक्ष शूटिंगमधील अनुभव हे तिच्या कलाकौशल्याचा एक भाग बनलेले आहेत आणि या सीनमुळे तिने बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

या सीनमुळे माधुरीच्या कारकिर्दीतील पहिला मोठा अनुभव प्रेक्षकांसमोर आला आणि त्यांनी तिला कायम स्मरणीय ठरवले. तिच्या कामगिरीतली ताकद आणि आत्मविश्वास, या अनुभवातून अधिक स्पष्ट होतो. ‘दयावान’ आणि त्यातील इंटिमेट सीन हे बॉलिवूडच्या इतिहासात सदैव चर्चेचा विषय राहतील, असे चित्रपट समीक्षक आणि चाहत्यांनी मानले आहे.

