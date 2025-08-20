अमृता पुरीच्या 42व्या जन्मदिनानिमित्त तिच्या काही खास गोष्टी जाणून घ्या

अमृता पुरी ही एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री आहे, जिहने मुख्या हिंदी चित्रपट आणि वेब सीरीज मधे काम केला आहे . अमरिता पुरीचा जन्म 20 ऑगस्ट 1983 रोजी मुंबईत झाला. तिचे वडील आदित्य पुरी हे HDFC बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत, आणि तिचा एक भाऊ आहे, अमृता पुरीने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, तिच्या शिक्षणानंतर तिच्या वडिलांनी तिला एक वर्ष O&M मध्ये कॉपीरायटर म्हणून काम करण्यास सांगितले होते.
अमृता पुरीने आपल्या करिअरची सुरवात लेखन आणि रंगमंचावरून केली. तिने 2010 मध्ये राजश्री ओझा यांच्या "आयशा" या चित्रपटातून अभिनयाची सुरुवात केली. या चित्रपटात तिने एका छोट्या गावातील मुलीची भूमिका साकारली होती, जिने मोठ्या स्वप्नांसोबत शहरात पाऊल ठेवले होते. या भूमिकेसाठी तिला फिल्मफेअर पुरस्कारसाठी सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री म्हणून नामांकन मिळाले होते . त्यानंतर, 2013 मध्ये काई पो चे! या चित्रपटात तिने आपली पहिली व्यावसायिक यश मिळवली.
अमृता पुरीने आपल्या चित्रपटांची निवड अत्यंत विचारपूर्वक करते. तिने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं , "मी दुसऱ्या प्रमुख भूमिकेत काम करण्यास तयार आहे, पण मला शोपीस म्हणून कधीच काम करायचं नाही." त्यामुळे तिच्या चित्रपटांमध्ये मोठा अंतराळ असतो.
अमृता पुरीने 2016-2017 दरम्यान Bandi Yuddh Ke या टीव्ही शोमध्ये अभिनय केला होता, ज्यासाठी तिला ITA पुरस्कारमध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री ड्रामा म्हणून नामांकन मिळाले. त्यानंतर तिने Four More Shots Please! (2019) या वेब सिरीजमध्ये काम केले. या सिरीजचा पहिला सीझन 2019 मध्ये भारतात Amazon PRIME च्या टॉप तीन सर्वाधिक पाहिलेल्या वेब शोमधला एक होता, आणि दुसऱ्या सीझनला 2020 मध्ये सर्वाधिक पाहिला गेलेला भारतीय शो म्हणून गौरव प्राप्त झाला.
त्यानंतर तिने Jeet Ki Zid (2021), Ranjish Hi Sahi (2022) आणि Neeyat (2023) या चित्रपटांमध्ये देखील भूमिका साकारली..
अमृताने ग्लोबल मेंटल हेल्थ मध्ये मास्टर डिग्री पूर्ण केली आहे, ज्यात तिने मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
2016 मध्ये तिचा दीर्घकालीन रेस्टॉरंट व्यवसायी प्रियकर इमरान सेठी याच्यासोबत साखरपुडा झाला आणि नंतर 11 नोव्हेंबर 2017 रोजी बँकॉकमध्ये एका गुप्त समारंभात विवाह केला
अमृताने 2025 पर्यंत एकूण 7 बॉलिवूड चित्रपट, 2 टीव्ही सिरीयल्स आणि 6 वेब सिरीजमध्ये काम केले आहे. 16 वर्षांच्या करिअरमध्ये तिला एकूण 22 पुरस्कार नामांकन मिळाले आहेत.
FAQ
अमृता पुरीने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात कोणत्या चित्रपटातून केली होती?
अमृता पुरीने 2010 मध्ये राजश्री ओझा यांच्या "आयशा" या चित्रपटातून अभिनयाची सुरुवात केली होती. या भूमिकेसाठी तिला फिल्मफेअर पुरस्कारासाठी सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री म्हणून नामांकन मिळाले होते.
अमृता पुरीचा विवाह कधी आणि कुठे झाला?
अमृता पुरीचा विवाह 11 नोव्हेंबर 2017 रोजी बँकॉकमध्ये एका गोड आणि गुप्त समारंभात इमरान सेठी यांच्याशी झाला होता.
अमृता पुरीच्या वडिलांचे कोणते प्रसिद्ध पद होते?
अमृताचे वडील आदित्य पुरी हे HDFC बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते.'