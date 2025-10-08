एकाहून एक हिट चित्रपट देणाऱ्या 'या' दिग्दर्शकाचे एका चित्रपटाने केलं करिअर उध्वस्त, आली होती घरदार विकण्याची वेळ

Hindi Cinema Director M Sadiq: हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक दिग्दर्शकांनी आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं, आणि त्यापैकी एक नाव आजही लोकांच्या मनावर कोरलेलं आहे ते म्हणजे एम सादिक (M. Sadiq). त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत बहारो फूल बारसाओ (1972), नूरजहाँ (1967) , बहु बेगम (1967) सारखे अनेक गाजलेले चित्रपट दिले, पण आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला.
1963 साली त्यांनी “ताज महेल” हा ऐतिहासिक चित्रपट बनवला होता. या चित्रपटावर त्यांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं होतं. मोठ्या अपेक्षांनी तयार केलेला हा सिनेमा त्यांना आर्थिक संकटात ढकलून गेला.
ताज महेल चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अयशस्वी ठरला. चित्रपटाच्या निर्मितीत इतका खर्च झाला की, त्याचा काही जम बसता बसला नाही. परिणामी त्यांना आपली सर्व मालमत्ता विकावी लागली.
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले सादिक यांनी घर, फर्निचर, आणि वैयक्तिक वस्तू विकून कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या घरातील फर्निचर उद्यानात लिलावासाठी ठेवण्यात आले, आणि त्या ठिकाणी ते स्वतः बसलेले दिसले. हे दृश्य सांगण्यांसाठीच धक्कादायक होतं. एकेकाळी ज्यांनी मोठ्या स्टार्ससोबत काम केलं, त्यांनाच शेवटी सर्व काही गमवावं लागलं.
ही कहाणी फक्त दु:खाची नाही.तर सादिक यांनी हार मानली नाही. काही वर्षांनंतर त्यांनी पुन्हा मेहनतीने आपली ओळख निर्माण केली. त्यांच्या ' चौदवी का चांद' या चित्रपटाने जबरदस्त यश मिळवलं आणि त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या प्रतिभेचं प्रदर्शन जगासमोर केलं.
एम. सादिक यांच्या आयुष्याची ही कहाणी आजच्या नव्या कलाकारांसाठी प्रेरणादायी आहे कारण ती शिकवते की, एक अपयश हे शेवट नसतं. धैर्य, जिद्द आणि आत्मविश्वास असेल, तर आयुष्य पुन्हा उजळू शकतं.
