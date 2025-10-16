एकेकाळची बॉलिवूडची ‘ड्रीम गर्ल’ पण आई झाल्यानंतर कोणी दिलं नाही काम, बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये करावं लागलं काम!

Hema malini: बॉलीवूडमध्ये "ड्रीम गर्ल" म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या हेमा मालिनी यांनी त्याच्या दमदार अभिनयाने लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत. सौंदर्य असो किंवा अभिनय, हेमा प्रत्येक बाबतीत नंबर वन आहेत. पण, गेल्या काही काळापासून स्वतःला चित्रपटांपासून दूर ठेवलं असून त्या सध्या राजकारणात सक्रिय आहेत. पण एक काळ असा होता जेव्हा ब्लॉकबस्टर चित्रपटामध्ये काम करणाऱ्या या अभिनेत्रीला बी ग्रेड चित्रपटांमध्ये काम करावं लागलं.
दक्षिणात्य चित्रपटांतुन करकिर्दीची सुरुवात..
भाजपच्या लोकसभा खासदार हेमा मालिनी १६ ऑक्टोबर १९४८ला तामिळनाडूतील अम्मानकुडी येथे जन्मलेल्या हेमा मालिनी यांनी दक्षिणात्य चित्रपटांमधुन त्यांच्या कारकीर्दीची सुरवात केली. 1968 मध्ये राज कपूर यांनी हेमा मालिनींच्या कला गुणांना ओळखलं आणि बॉलिवूडमध्ये काम करण्याची संधी दिली. 'सपनों का सौदागर' या चित्रपटातून या अभिनेत्रीने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. हा तो काळ होता जेव्हा हेमा मालिनी एकामागून एक हिट चित्रपट देत होत्या आणि नंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही.
तु आई झालीस म्हणून...
हेमा मालिनी यांना त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत एका कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागला. एक काळ असा होता जेव्हा त्यांना बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जात असे. त्यांनी हे पाऊल नाइलाजास्तव उचलले. सर्वांना माहिती होते की, बॉलिवूडच्या ग्लॅमरस जगाचे वास्तव अगदी वेगळे आहे. हे त्या काळात घडले जेव्हा त्या पहिल्यांदाच आई झाल्या आई झाल्यानंतर, जेव्हा हेमा यांनी चित्रपटात काम करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा चित्रपट निर्मात्यांनी त्यांना काम देण्यास सरळ नकार दिला. पण, त्यांनी पति धर्मेंद्र यांच्याकडून मदत मागितली नाही. त्यांना पुन्हा स्वतःच्या धडाकेबाज अभिनयाने आणि सौदर्याने सिनेसृष्टीत नवी जागा बनवायची होती.
बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये केलं काम...
1985 मध्ये, श्याम रल्हान यांनी हेमा मालिनी यांना एक चित्रपट ऑफर केला. तो 'रामकली' नावाचा बी-ग्रेड चित्रपट होता. सुरुवातीला हेमा मालिनी या चित्रपटाला होकार कसा द्यावा याबद्दल विचार करत होत्या. पण शेवटी कसेबसे साइन केले. अभिनेत्रीने दिग्दर्शकाला चित्रपटाचे पोस्टर शहराबाहेर लावण्यास सांगितले होते तरी, हेमा यांना एकामागून एक बी-ग्रेड चित्रपटांच्याच ऑफर येऊ लागल्या. त्यांना त्या साइन करण्याशिवाय काहीच पर्याय नव्हता. त्यांच्या मनात बॉलिवूडमध्ये पुन्हा स्वतःच नाव मोठ करण्याची इच्छा होती.
शेवटी नशीब चमकलं
अनेक वर्षे चित्रपटांपासून ब्रेक घेतल्यानंतर, बी ग्रेड चित्रपट करावे लागले पण शेवटी नशीब चमकलं. हेमा मालिनी यांनी 'बागबान'या अविस्मरणीय चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये जोरदार पुनरागमन केले. बागबान चित्रपट 2003 मध्ये प्रदर्शित झााला असून या चित्रपटासाठी ड्रीम गर्लला फिल्मफेअर आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार मिळाला