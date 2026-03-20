  • ‘कोकण हार्टेड गर्ल’ने मुंबईत घेतलं स्वप्नातलं घर; पोस्ट करत म्हणाली, अंबानींच्या घरासमोर...

‘कोकण हार्टेड गर्ल’ने मुंबईत घेतलं स्वप्नातलं घर; पोस्ट करत म्हणाली, 'अंबानींच्या घरासमोर...'

Kokan Hearted Girl buys a new Home : अंकिता वालावलकर, जी ‘कोकण हार्टेड गर्ल’ म्हणून ओळखली जाते, तिने नुकतंच हक्काचं घर खरेदी केलं आणि फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले. “जर धाडस असेल, तरच स्वप्न साकार होतं,” असं तिने म्हटलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 20, 2026, 09:53 AM IST
‘कोकण हार्टेड गर्ल’ने मुंबईत घेतलं स्वप्नातलं घर; पोस्ट करत म्हणाली, 'अंबानींच्या घरासमोर...'

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि ‘बिग बॉस मराठी 5’च्या माजी स्पर्धक अंकिता वालावलकर हिने नुकतंच तिचं सर्वात मोठं स्वप्न पूर्ण केलं आहे. मुंबईत हक्काचं घर घेण्याचं तिचं स्वप्न आता सत्यात उतरलं असून, त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ तिने इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. मुंबईत आल्यापासून अंकिताच्या मनात घर घेण्याची ही इच्छा होती. पेडर रोडवरून फेरफटका मारताना अंबानींच्या ‘अँटिलिया’समोर उभी राहणे आणि “एक दिवस माझंही घर होईल” अशी स्टोरी इन्स्टाग्रामवर टाकणे हे तिच्या रोजच्या आयुष्यातील छोटं स्वप्न होतं. आज त्या स्वप्नाला आकार मिळाला आहे.

घर घेण्याचा प्रवास ; जिद्द, संघर्ष आणि धाडस

अंकिता वालावलकरने आपल्या पोस्टमध्ये घर घेण्याच्या प्रवासाची सविस्तर माहिती दिली आहे. ती म्हणते 'घर घेणं हे फक्त स्वप्न नव्हतं, ती माझी जिद्द होती. मुंबईत सिव्हिल इंजिनियर म्हणून इतरांची घरं बांधत होतो, पण मनात एक विचार सतत होता – माझं घर कधी? स्वप्नं नेहमी आपल्या लायकीपेक्षा मोठी पाहायला हवीत, कारण लायकी आपण वाढवू शकतो. छोटं स्वप्न मोठं होत नाही.'

अंकिताने आपल्या चाहत्यांसाठी तिच्या संघर्षाची कथा उलगडली. ती कित्येकदा पेडर रोडवरून फेरफटका मारायची आणि अँटिलियासमोर उभी राहून स्टोरी टाकायची 'एक दिन मेरा भी घर होगा'. लोकांसाठी ही फक्त स्टोरी होती, पण तिच्यासाठी ती प्रार्थना आणि विश्वाला दिलेली शांत हाक होती. आज, तिचं घर अँटिलियाजवळ आहे आणि हे स्वप्न साकार झालं आहे हे योगायोग आहे की स्वामींची इच्छा, असा विचार तिने व्यक्त केला.

नोकरीपासून घर खरेदीपर्यंतचा संघर्ष

अंकिताने पुढे सांगितलं 'मी जिथे नोकरी करायचे तिथले काँट्रॅक्टर म्हणायचे, ‘रोटी कमवणं सोपं आहे, पण मुंबईत घर घेणं कठीण.’ पण मी कधी घाबरले नाही; ठरवलं होतं की एक दिवस घराच्या चाव्या हातात घेणार! लग्नानंतर हे स्वप्न ‘माझं’ नव्हतं, तर ‘आमचं’ बनलं. कारण घर फक्त चार भिंती नव्हतं, ते आमचं भविष्य, आमची सुरक्षितता होतं. वर्षभर घर शोधताना आम्ही अनेक ठिकाणी गेलो, पण मन म्हणायचं नाही, अजून नाही. आणि अचानक हे घर समोर आलं; दरवाजा उघडला आणि मन म्हणालं ‘हेच!’

अंकिता म्हणते की, प्रारंभिक काळात मन धजावत नव्हतं, भविष्याचं ओझं जड वाटत होतं. तरीही तिने विश्वास ठेवला, 'भीतीपेक्षा मोठं आपलं स्वप्न आहे. रिस्क घ्यायची हिंमत असेल, तरच मोठं स्वप्न पूर्ण होतं.' आज चाव्या तिच्या हातात आहेत आणि मनात एकच भावना 'या पृथ्वीवर आमची स्वतःची जागा आहे. छोटी असली तरी आमची आहे आणि ती आम्ही दोघांनी उभी केली आहे.'

प्रेरणादायी संदेश

अंकिताचा हा प्रवास फक्त घर खरेदी करण्यापर्यंत मर्यादित नाही. तिच्या पोस्टमधून ती चाहत्यांना सांगते की, लोक काय म्हणतात, ते विसरून फक्त जिद्दीने आणि धाडसाने स्वप्न पूर्ण करण्यावर लक्ष द्यावं. घर घेतल्याचा अभिमान पैशांचा नाही, तर प्रवासाचा आहे. तिच्या या कहाणीमुळे अनेकांना स्वप्न पूर्ण करण्याची प्रेरणा मिळते, विशेषतः जे मुंबईसारख्या शहरात स्वतःचं घर घेण्याचा विचार करतात.

अंकिता वालावलकरने फक्त हक्काचं घर घेतलेलं नाही, तर तिच्या संघर्ष, धाडस आणि जिद्दीच्या माध्यमातून एक प्रेरणादायी उदाहरण साकारले आहे. आज ती घराची मालक आहे आणि तिचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे – हे दाखवतं की स्वप्न पाहणे आणि त्यासाठी मेहनत करणे कधीही उशीर होत नाही.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

ankita walawalkarKokan Hearted GirlBigg Boss Marathi 5Mumbai Real EstateAntilia

