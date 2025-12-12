क्रांती रेडकरने सांगितला 'तो' किस्सा, कठीण काळात मराठी इंडस्ट्रीने फिरवली पाठ, पण...

आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणादरम्यान संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीने आपल्याकडे पाठ फिरवली, केवळ पाच लोकांनी आपल्याला साथ दिली, असा खळबळजनक दावा अभिनेत्री क्रांती रेडकर यांनी एका मुलाखतीत केला आहे. पती समीर वानखेडे यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे आणि ट्रोलिंगमुळे आपल्याला मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला, परंतु मराठी इंडस्ट्रीकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
2021 मध्ये, समीर वानखेडे (तत्कालीन एनसीबी अधिकारी) यांनी एका क्रूझवर छापा टाकून शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती. या प्रकरणावरून मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला. समीर वानखेडे यांच्यावर अनेक आरोप झाले, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला, विशेषतः क्रांती रेडकर यांना प्रचंड ट्रोलिंग आणि धमक्यांचा सामना करावा लागला.
नुकत्याच 'इसापनीती' (Isapniti) या पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत क्रांती रेडकर यांनी या कठीण काळाबद्दल मन मोकळे केले. त्या म्हणाल्या, "मी मनोरंजन क्षेत्रातील असल्याने मला अपेक्षा होती की मराठी इंडस्ट्रीतील लोक माझ्या बाजूने उभे राहतील. पण दुर्दैवाने, सगळ्यांनी पाठ फिरवली. फक्त 5 जणांनी मला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आधार दिला". यामध्ये क्रांती रेडकरने त्या व्यक्तींचा उल्लेख केला आहे. विक्रम गोखले आणि सुबोध भावे यांच्यासोबतच प्राजक्ता माळी, बिजय आनंद आणि मेघा धाडे यांचा समावेश आहे.
आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' (The Ba***ds of Bollywood) या वेब सीरिजमध्ये समीर वानखेडे यांची नक्कल करणारी भूमिका दाखवण्यात आली, त्यावरही क्रांती रेडकर यांनी संताप व्यक्त केला. "एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याची अशी खिल्ली उडवणे चुकीचे आहे. तुम्ही मोठे लोक आहात, असा छोटेपणा कशाला करता?" असे त्यांनी म्हटले आहे.