क्रांती रेडकरने सांगितला 'तो' किस्सा, कठीण काळात मराठी इंडस्ट्रीने फिरवली पाठ, पण...

क्रांती रेडकरने मराठी इंडस्ट्रीबाबत एक धक्कादायक विधान केलं आहे. मराठी इंडस्ट्रीने कठीण काळात तिच्याकडे पाठ फिरवली होती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 12, 2025, 04:46 PM IST
आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणादरम्यान संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीने आपल्याकडे पाठ फिरवली, केवळ पाच लोकांनी आपल्याला साथ दिली, असा खळबळजनक दावा अभिनेत्री क्रांती रेडकर यांनी एका मुलाखतीत केला आहे. पती समीर वानखेडे यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे आणि ट्रोलिंगमुळे आपल्याला मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला, परंतु मराठी इंडस्ट्रीकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

2021 मध्ये, समीर वानखेडे (तत्कालीन एनसीबी अधिकारी) यांनी एका क्रूझवर छापा टाकून शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती. या प्रकरणावरून मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला. समीर वानखेडे यांच्यावर अनेक आरोप झाले, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला, विशेषतः क्रांती रेडकर यांना प्रचंड ट्रोलिंग आणि धमक्यांचा सामना करावा लागला.

मुलाखतीत भाष्य

नुकत्याच 'इसापनीती' (Isapniti) या पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत क्रांती रेडकर यांनी या कठीण काळाबद्दल मन मोकळे केले. त्या म्हणाल्या, "मी मनोरंजन क्षेत्रातील असल्याने मला अपेक्षा होती की मराठी इंडस्ट्रीतील लोक माझ्या बाजूने उभे राहतील. पण दुर्दैवाने, सगळ्यांनी पाठ फिरवली. फक्त 5 जणांनी मला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आधार दिला". यामध्ये क्रांती रेडकरने त्या व्यक्तींचा उल्लेख केला आहे. ​विक्रम गोखले आणि सुबोध भावे यांच्यासोबतच प्राजक्ता माळी, बिजय आनंद आणि मेघा धाडे यांचा समावेश आहे. 

'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'वरही संताप

आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' (The Ba***ds of Bollywood) या वेब सीरिजमध्ये समीर वानखेडे यांची नक्कल करणारी भूमिका दाखवण्यात आली, त्यावरही क्रांती रेडकर यांनी संताप व्यक्त केला. "एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याची अशी खिल्ली उडवणे चुकीचे आहे. तुम्ही मोठे लोक आहात, असा छोटेपणा कशाला करता?" असे त्यांनी म्हटले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

