आर्यन खान प्रकरणावर क्रांती रेडकर म्हणाली, 'एका केसमुळे ट्रोलिंग, धमक्या आणि वेब सीरीज बनतात…'

मराठी अभिनेत्री क्रांती रेडकरने नुकत्याच एका मुलाखतीत आर्यन खान ड्रग्स केस प्रकरणावर आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे क्रांतीच्या पती समीर वानखेडे यांनी 2021मध्ये हा हाय-प्रोफाईल प्रकरण हाताळलेला होता. 3 ऑक्टोबर 2021रोजी कॉर्डिलिया क्रूझवरून समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खानचा लेक आर्यन खानसह एकूण सहा जणांना अटक केली होती. या घटनेनंतर आर्यनला 27 दिवस तुरुंगात ठेवावे लागले, तर 30 ऑक्टोबर 2021रोजी त्याला जामीन मिळाला. या प्रकरणाची बरीच चर्चा झाली आणि ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या वेब सीरिजमध्ये समीर वानखेडे यांची नक्कल करणारी भूमिका दाखवण्यात आली होती. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत देखील पोहोचले आहे.
‘इसापनीती’ला दिलेल्या मुलाखतीत क्रांतीने या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया दिली. तिने सांगितले 'एखाद्या माणसाला किती तुम्ही पुश करणार? किती त्रास देणार? केवळ तो एका गोष्टीसाठी उभा राहिला, इतक्या हजारो केसेसमध्ये त्याला काही झालं नाही. एका केसमध्ये तो चुकीचा ठरतो. एका केसमध्ये तो लाचखोर ठरतो. एका केसमुळे, त्याला मिळालेले पुरस्कार, राज्यपालांच्या हस्ते मिळालेले सन्मान, सारे खोटे ठरतात. आणि मग त्या एका केसमुळे ट्रोलिंग होतं, धमक्या येतात, आणि वेब सीरीज बनतात.' क्रांतीने पुढे स्पष्ट केले की, समाजातील लोक आणि सोशल मीडियावरील लोक अशा प्रकरणावर नेहमीच प्रतिक्रिया देतात, पण प्रत्यक्षात त्या माणसाचे आयुष्य आणि प्रतिष्ठा प्रभावित होते.
मुलाखतीत तिला विचारण्यात आले की, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे तिला त्रास होतो का? त्यावर तिने उत्तर दिले 'हो, त्रास होतो, मीही ह्या फिल्डमधली आहे. पण मी त्यांच्याबद्दल वाईट विचार करत नाही. तुम्ही चांगला कॉन्टेन्ट बनवताय ना! लोकांचं मनोरंजन होईल, असं काहीतरी बनवा. पण, कोणाच्यातरी डोक्यावर पाय ठेऊन, त्याला पाण्यात बुडवून, तुम्ही मोठं व्हायचा कशासाठी प्रयत्न करताय?'
तिने आणखी सांगितले 'तुम्ही मोठेच आहात, तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीची काही गरज नाही. मोठे व्हा! किती वर्ष धरून बसणार आहात? तुम्हाला उत्तम बनायचं आहे ना! पण कोणाबद्दल? कशाचा अपमान करणार आहात? एखाद्याची खिल्ली उडवून आपणच छोटे होतो. छोटे नका होऊ, मोठे व्हा!' क्रांतीने या वक्तव्याद्वारे स्पष्ट केले की, कोणत्याही माणसाला अपमानित करून किंवा त्याच्यावर अन्याय करून आपली मोठेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे.
आर्यन खान प्रकरणावर आधारित वेब सीरिज, ट्रोलिंग आणि धमक्या या सर्व गोष्टींमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. क्रांती रेडकरच्या वक्तव्यामुळे ही चर्चा अधिकच तळमळीची झाली आहे. तिच्या स्पष्ट आणि ठोस वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये ह्या घटनेबाबत जागरूकता वाढली आहे. क्रांती रेडकरने आपल्या मुलाखतीत सकारात्मक दृष्टिकोनातून हे सांगितले की, समाज आणि माध्यमांमुळे एखाद्या व्यक्तीवर होणारा दबाव लोकांनी समजून घ्यायला हवा. त्यांच्या वक्तव्याने आर्यन खान प्रकरणावर नव्या दृष्टीकोनातून चर्चा सुरु केली आहे.
FAQ
आर्यन खान प्रकरणात काय झाले होते?
3 ऑक्टोबर 2021 रोजी समीर वानखेडे यांनी कॉर्डिलिया क्रूझवरून शाहरुख खानचा लेक आर्यन खानसह एकूण सहा जणांना अटक केली होती. आर्यनला २७ दिवस तुरुंगात ठेवावे लागले, नंतर 30 ऑक्टोबरला त्याला जामीन मिळाला. या प्रकरणाची चर्चा अनेक दिवस बॉलिवूड आणि सोशल मीडियावर रंगली होती.
क्रांती रेडकरने या प्रकरणावर काय मत व्यक्त केले?
क्रांती रेडकरने सांगितले की, एका प्रकरणामुळे ट्रोलिंग, धमक्या आणि वेब सीरीज बनतात. तिने स्पष्ट केले की, एखाद्याला अपमान करून किंवा अन्याय करून मोठेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. तिच्या मते, पुरस्कार आणि सन्मान फक्त एका प्रकरणामुळे खोटे ठरवणे योग्य नाही.
क्रांतीला या प्रकरणामुळे त्रास होतो का?
हो, तिला त्रास होतो, पण ती नकारात्मक विचार करत नाही. ती म्हणाली की, चांगला कंटेंट बनवणे ठीक आहे, पण कोणाच्यावर अन्याय करून किंवा त्याची खिल्ली उडवून मोठेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न न करता लोकांनी चांगली आणि सकारात्मक गोष्ट निर्माण करावी.