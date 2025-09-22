शाहरुखच्या लेकाला क्रांती रेडकरचा टोला, कारण ठरला 'तो' सीन

शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानने 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' (The Ba***ds of Bollywood) या सीरिजचं दिग्दर्शन करुन बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे. ही सीरिज नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली आहे. या सीरिजमध्ये अनेक हाय-प्रोफाइल कॅमिओ पाहिले मिळाले. ज्यामधील एका सीनची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर होता आहे. एका भागात आर्यन खानच्या वैयक्तिक आयुष्याचा देखील या सीरिजमध्ये उल्लेख केला आहे. 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' (The Ba***ds of Bollywood) च्या पहिल्या भागात आधारित, आर्यन खानने 2021 मध्ये ड्रग्ज प्रकरणात अटक केलेल्या माजी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर टीका करताना दिसत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका दृश्यात, शोचे मुख्य पात्र लक्ष्य एका पार्टीला दिसतो. जिथे समीर वानखेडे यांच्या सारखं दिसणारं एक पात्र पोलिस व्हॅनमधून प्रवेश करतो आणि घोषणा करतो की तो आज त्या ठिकाणी छापा टाकणार आहे. शिवाय, तो "सत्यमेव जयते" चा जयघोष करताना दिसत आहे. आर्यन खानच्या बाबतीत समीर वानखेडे आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर हे राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य पुन्हा पुन्हा सांगत होते. या सगळ्यानंतर सोशल मीडियावर समीर वानखेडे यांना ट्रोल करण्यात आलं. त्याला उत्तर देत क्रांती रेडकरने एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे.
क्रांतीने आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये समीर वानखेडे एका कार्यक्रमात बोलताना दिसत आहेत. समीर वानखेडेंनी ज्या कार्यक्रमासाठी उपस्थिती लावलेली, तो कार्यक्रम ड्रग्सविरोधी एका मोहिमेसंदर्भात होता. या कार्यक्रमादरम्यान, समीर उपस्थितांना ड्रग्स किती वाईट आणि हानिकारक आहेत, याबाबत मार्गदर्शन केलं.
क्रांतीने हा व्हिडीओ पोस्ट करत कॅप्शन दिली आहे की, "अंमली पदार्थांचं व्यसन ही एक गंभीर समस्या आहे आणि त्याची खिल्ली उडवणं किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणं हे खूप धोकादायक आहे. तसेच समाजातील प्रत्येक व्यक्तीनं या समस्येचं गांभीर्य समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात होणारे मोठे दुष्परिणाम टाळता येतील." क्रांतीने हा व्हिडीओ पोस्ट करुन अप्रत्यक्षरित्या शाहरूख खान आणि त्याचा मुलगा आर्यन खानला टोला लगावला आहे.
समीर वानखेडे आणि आर्यन खान ड्रग्स केस काय आहे?
हा 2021 मधील एक कुख्यात ड्रग्स प्रकरण आहे, ज्यात बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ने अटक केली होती. कोर्डेलिया क्रूझ जहाजावर ड्रग्स पार्टी चालू असल्याचा संशय असलेल्या छाप्यात आर्यनसह इतर 19 जणांना अटक करण्यात आली. समीर वानखेडे हे NCB चे तत्कालीन मुंबई झोनल डायरेक्टर होते, ज्यांनी ही कारवाई केली. मात्र, पुराव्याअभावी आर्यनला क्लिन चिट मिळाली आणि वानखेडे यांच्यावर लाच मागणीचे आरोप झाले.
समीर वानखेडे यांची पार्श्वभूमी काय आहे?समीर वानखेडे हे 2008 बॅचचे IRS अधिकारी आहेत, जे कस्टम्स आणि अप्रत्यक्ष कर विभागातून NCB मध्ये होते. त्यांनी बॉलीवूडमधील ड्रग्सविरोधी मोहिम चालवली, ज्यात NCP नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक करण्यासह अनेक कारवाया केल्या. आर्यन खान प्रकरणानंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि ते NCB मुंबईहून हलवण्यात आले. 2022 मध्ये ते DGARM कार्यालयात मुंबईत रुजू झाले, पण नंतर चेन्नई ट्रान्सफर झाले, जे CAT ने रद्द केले. त्यांच्याकडे मुंबईत 4 फ्लॅट्स आणि रोलेक्स घड्याळ आहे, जे त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे NCB च्या अहवालात नमूद आहे.
आर्यन खान अटक कशी आणि कधी झाली?
3 ऑक्टोबर 2021 रोजी मुंबईच्या किनाऱ्याजवळील कोर्डेलिया क्रूझ जहाजावर NCB ने छापा टाकला. आर्यन खान, अरबाज मर्चंट, मुनमुन धमेचा यांच्यासह 19 जणांना ड्रग्स सोबत धरले गेले. आर्यनवर ड्रग्स खरेदी-विक्री आणि आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कशी संबंध असल्याचा आरोप होता, जरी त्याच्याकडून ड्रग्स सापडले नाहीत. आर्यनला आर्थर रोड जेलमध्ये 25 दिवस ठेवण्यात आले. बॉम्बे हायकोर्टाने 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी जामीन मंजूर केला.