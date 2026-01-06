"मराठी शाळा पुन्हा भरणार", क्रांतीज्योती विद्यालय-मराठी माध्यमाची पहिल्याच विकेंडला कोटींची कमाई

Krantijyoti Vidyalaya-Marathi Madhyam Box Office Collection : मराठी माणसाच्या मनाला थेट भिडणारा आणि मराठी माध्यमात शिकलेल्यांची मान गर्वाने उंच करणारा 'क्रांतीज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम' हा चित्रपट नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी सर्वांच्या भेटीला आला. हेमंत ढोमे दिग्दर्शित या चित्रपटाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून मोठी पसंती मिळाली. प्रदर्शित होताच या चित्रपटाने प्रत्येकाच्या मनात घर केले. बॉक्सऑफिसवरही चित्रपटाने घवघवीत यश मिळवले. मराठी माध्यमातून शिकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा अभिमान ठरलेल्या या चित्रपटाने अवघ्या 5 दिवसात बॉक्स ऑफिसवर कोटींची कमाई केली आहे.
दरम्यान सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, सायली संजीव, अनंत जोग, प्राजक्ता कोळी आणि निर्मिती सावंत अभिनीत या चित्रपाटाने पहिल्याच विकेंडला बॉक्स ऑफिसवर अवघ्या 3.91 कोटींची कमाई केली आहे. हा केवळ मराठी चित्रपटसृष्टीचे नाहीतर बंद होण्याच्या वाटेवर असलेल्या सर्व मराठी शाळांचे यश आहे, असे म्हणता येईल. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 78 लाखांची कमाई केली. नंतर शनिवारी आणि रविवारच्या सुट्ट्यांच्या कालावधीत चित्रपटाला मोठा फायदा झाला. त्यामुळे नववर्षात मराठी चित्रपटसृष्टीची सुरूवात नव्या जोमाने आणि सकारात्मकतेने झाली आहे.
प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनाचा ताबा घेणाऱ्या या चित्रपटात दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी मराठी भाषा आणि मराठी शाळांच्या पुसट होत चाललेल्या अस्तित्वाचा संवेदनशील विषय या चित्रपटातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. रायगड जिल्ह्यातील एका मराठी शाळेला वाचवण्यासाठी एकत्र आलेल्या काही माजी विद्यार्थ्यांचा एकजुटीपणा, संघर्ष आणि शाळेबद्दलचे प्रेम चित्रपटाच्या कथानकात मांडले गेले आहे. हा चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांचे मन त्यांच्या शाळेतील आठवणींनी भरून आले. प्रेक्षकांनी भरभरून कौतूक केले आहे.
दरम्यान, मराठी चित्रपटसृष्टी आता एक नवी उंची गाठत आहे. नव्या वर्षात महाराष्ट्राच्या कोकणातील संस्कृतीशी खोलवर जोडलेल्या 'दशावतार' या चित्रपटाची ऑस्कर पुरस्कारासाठी निवड झाली. जानेवारी 2026 मध्ये ऑस्करच्या मुख्य स्पर्धेच्या यादीत निवड झाल्यामुळे दिलीप प्रभावळर अभिनीत हा चित्रपट ऑस्करच्या शर्यतीत सामील होणारा पहिला मराठी चित्रपट ठरला आहे. दरम्यान ही ऑस्करची 98वी स्पर्धा असणार आहे. तसेच मार्च 2026 मध्ये 15 तारखेला ऑस्कर पुरस्कार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.