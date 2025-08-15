English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कृति सेननने मुंबईत खरेदी केला सर्वात महागडा डुप्लेक्स पेंटहाऊस, किंमत पाहून अनेकांची झोप उडेल

Kriti Sanon Bought Penthouse:  कृति सेननने मुंबईत आणखी एका महागड्या मालमत्तेची खरेदी केली आहे. ज्याची किंमत पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे. जाणून घ्या सविस्तर 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 15, 2025, 07:24 PM IST
Kriti Sanon Bought Penthouse: बॉलिवूडची लोकप्रिय आणि नॅशनल अवॉर्ड विजेती अभिनेत्री कृति सेनन सध्या यशाच्या शिखरावर आहे. अभिनयाबरोबरच ती आता रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटमध्येही मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाली आहे. नुकतेच अभिनेत्रीने मुंबईच्या बांद्रा पश्चिमेतील प्रतिष्ठित पाली हिल भागात समुद्राकाठचा आलिशान डुप्लेक्स पेंटहाउस खरेदी करून आपल्या मालमत्तेत वाढ केली आहे.

द इकोनॉमिक टाइम्सच्या माहितीनुसार, कृति सेननने हा आलिशान पेंटहाउस सुप्रीम प्राण रेसिडेन्शियल टॉवरमध्ये खरेदी केला आहे. हा पेंटहाउस 14 व्या आणि 15 व्या मजल्यावर असून 6,636 चौ. फूट क्षेत्रफळाचा आहे. यामध्ये सर्वात वरच्या मजल्यावर 1,209 चौ. फूट ओपन टेरेस आहे. ज्यातून समुद्राचा अप्रतिम नजारा दिसतो.

किंमत आणि सुविधा

या डुप्लेक्स पेंटहाऊस डीलमध्ये 6 कार पार्किंग स्लॉट्सची विशेष सोय आहे. प्रतिचौ. फूट किंमत साधारण 1.18 लाख इतकी आहे. पेंटहाउससाठी कृति सेननने सुमारे 3.91 कोटी स्टँप ड्युटी, जीएसटी आणि इतर चार्जेस भरून तिने एकूण 84.16 कोटींना तो विकत घेतला आहे. या करारानुसार, तिला टेरेसचे एक्सक्लुसिव्ह राईट्स मिळाले आहेत. या मालमत्तेची मालकी कृति आणि तिच्या आईच्या नावावर आहे.

हा कृति सेननची पहिलीच रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट नाही. 2023 मध्ये, तिने मुंबईजवळील प्रसिद्ध सेकंड-होम डेस्टिनेशन अलिबाग येथे 2000 चौ. फूटाचा प्लॉट खरेदी केला होता. 2024 मध्ये, तिने बांद्रा पश्चिमेतीलच 35 कोटी रुपयांचे 4-बीएचके अपार्टमेंट विकत घेतले आहे. अलिबाग परिसर अनेक सेलिब्रिटींना आकर्षित करतो. अमिताभ बच्चन यांनीही याच वर्षी तिथे प्लॉट घेतला आहे.

कृति सेनन सध्या काय करते?

अभिनेत्रीच्या वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचे झाले तर कृति लवकरच आनंद एल राय यांच्या तेरे इश्क में या चित्रपटात धनुषसोबत झळकणार आहे. हा चित्रपट 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय, होमी अदजानिया दिग्दर्शित कॉकटेल 2 मध्ये ती मुख्य भूमिकेत दिसेल. ज्यात रश्मिका मंदाना आणि शाहिद कपूर असणार आहेत. 

FAQ

कृति सेननने नुकतीच कोणती मालमत्ता खरेदी केली?

कृति सेननने मुंबईच्या बांद्रा पश्चिमेतील पाली हिल भागात समुद्राकाठचा आलिशान डुप्लेक्स पेंटहाउस खरेदी केला.

हा पेंटहाऊस कुठे आहे आणि त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?

हा पेंटहाऊस सुप्रीम प्राण रेसिडेन्शियल टॉवरमध्ये 14 व्या आणि 15 व्या मजल्यावर आहे, ज्याचे क्षेत्रफळ 6,636 चौ. फूट आहे, ज्यात 1,209 चौ. फूट ओपन टेरेस आहे.

या पेंटहाऊसची किंमत किती आहे?

या पेंटहाऊसची किंमत 84.16 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये 3.91 कोटी रुपये स्टँप ड्युटी, जीएसटी आणि इतर चार्जेसचा समावेश आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

