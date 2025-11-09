English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘खूप सुंदर’ म्हणून झाली रिजेक्ट, पण आज तीच झाली 100 कोटींच्या ब्रँडची मालकीण! मिळवला राष्ट्रीय सन्मान

बॉलिवूडमधील या अभिनेत्रीला सौंदर्यामुळे केलं होतं रिजेक्ट. 1 भूमिकेमुळे मिळाला होता नॅशनल अवॉर्ड. उभा केला 100 कोटींचा बिझनेस.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 9, 2025, 08:19 PM IST
‘खूप सुंदर’ म्हणून झाली रिजेक्ट, पण आज तीच झाली 100 कोटींच्या ब्रँडची मालकीण! मिळवला राष्ट्रीय सन्मान

Bollywood Actress : बॉलिवूडमध्ये आज कृति सेनन हे नाव यश, सौंदर्य आणि अभिनयाची परिपूर्ण सांगड म्हणून ओळखलं जातं. नॅशनल अवॉर्ड विजेती ही अभिनेत्री आज ज्या उंचीवर आहे, त्या मागे अनेक संघर्ष, अश्रू आणि न थांबणारी मेहनत दडलेली आहे. 27 जुलै 1990 रोजी दिल्लीमध्ये जन्मलेल्या कृति सेननचं बालपण एका साधारण कुटुंबात गेलं. तिचे वडील चार्टर्ड अकाउंटंट तर आई प्रोफेसर होती. घरात शिक्षणाला मोठं महत्त्व असतानाही कृतिला लहानपणापासूनच अभिनयाचं वेड होतं.

Add Zee News as a Preferred Source

तिने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात 2014 मध्ये तेलुगू चित्रपट ‘नेनोक्कडाइन’ मधून केली. ज्यात तिच्यासोबत साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिकेत होता. हा चित्रपट चांगला गाजल्यानंतर तिने बॉलिवूडमध्ये पाऊल टाकलं.

‘हीरोपंती’मधून प्रसिद्धी 

टायगर श्रॉफसोबतच्या ‘हीरोपंती’ या चित्रपटातून कृतिने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. दोघांचा हा पहिलीच चित्रपट असून प्रेक्षकांनी त्यांच्या केमिस्ट्रीचं कौतुक केलं. ‘हीरोपंती’नंतर कृतिचा करिअर ग्राफ सतत उंचावत गेला.

तिने ‘दिलवाले’, ‘राब्ता’, ‘बरेली की बर्फी’, ‘लुका छुपी’, ‘मिमी’ यांसारख्या चित्रपटांमधून आपली बहुआयामी प्रतिभा दाखवली. विशेषतः ‘मिमी’ या चित्रपटातील सरोगेट आईच्या भूमिकेसाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.

 ‘खूप सुंदर आहेस’ म्हणून झालं रिजेक्ट!

कृतिने एका मुलाखतीत सांगितलं की, काही दिग्दर्शकांनी तिला 'तू खूप सुंदर आहेस' असं म्हणत नाकारलं. त्यांना वाटलं की ती ‘रिअॅलिस्टिक’ दिसत नाही. कृतिला या वक्तव्यांनी दुखावलं पण ती थांबली नाही. उलट अधिक मेहनत करून तिने आपली ओळख ‘फक्त सुंदर अभिनेत्री’ म्हणून नव्हे तर ‘सक्षम अभिनेत्री’ म्हणून निर्माण केली.

2023 मध्ये कृतिने स्वतःचा ब्युटी ब्रँड ‘Hyphen’ लॉन्च केला. तिने सांगितलं की हा ब्रँड तिच्या आत्मविश्वासाचं आणि आत्मसन्मानाचं प्रतीक आहे. आज कृति सेनन बॉलिवूडमधील अग्रगण्य अभिनेत्रींपैकी एक आहे.  तिने ‘आदिपुरुष’, ‘भेड़िया’, ‘हम दो हमारे दो’, ‘शहजादा’ आणि ‘तेरे इश्क में’ सारख्या चित्रपटांमधूनही प्रेक्षकांची मने जिंकली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कृतिची कहाणी ही फक्त स्टारडमची नव्हे तर एका साध्या मुलीच्या स्वप्नांची आहे. जिच्या चिकाटीने आणि मेहनतीने तिचं नशिबच बदललं. आज ती केवळ एक अभिनेत्री नाही तर अनेक तरुण मुलींसाठी एक उदाहरण आहे.

FAQ

1. कृति सेननने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण कधी आणि कशातून केलं?

कृति सेननने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 2014 मध्ये तेलुगू चित्रपट ‘नेनोक्कडाइन’ मधून केली, ज्यात तिच्यासोबत साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिकेत होते. त्यानंतर तिने बॉलिवूडमध्ये ‘हीरोपंती’ या चित्रपटातून प्रवेश केला.

2. कृति सेननला राष्ट्रीय पुरस्कार कोणत्या चित्रपटासाठी मिळाला?

कृतिला राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘मिमी’ या चित्रपटासाठी मिळाला. या चित्रपटात तिने सरोगेट आईची भूमिका साकारली होती, ज्यासाठी तिच्या अभिनयाचं प्रचंड कौतुक झालं.

3. कृति सेननने कोणता स्वतःचा ब्रँड सुरू केला आहे?

2023 मध्ये कृतिने स्वतःचा ब्युटी ब्रँड ‘Hyphen’ लॉन्च केला. हा ब्रँड तिच्या आत्मविश्वासाचं, नैसर्गिक सौंदर्याचं आणि स्वावलंबनाचं प्रतीक मानला जातो.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Kriti Sanoninspiring journeyBollywood StarWomen PowerDream Big

इतर बातम्या

4 तासांचा प्रवास फक्त 90 मिनिटांत पूर्ण होणार; विरार अलिबाग...

महाराष्ट्र बातम्या