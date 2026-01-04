क्रिती सनॉनच्या बहिणीचा सुंदर Proposal; 'या' प्रसिद्ध गायकासोबत होणार विवाह!

बॉलीवूड अभिनेत्री क्रिती सनॉनच्या बहिणीचा, नुपूर सनॉन, आणि पॉप गायक स्टेबिन बेन यांच्यातील प्रेमकथा एक नवीन वळण घेऊन पुढे जात आहे. नुपूर आणि स्टेबिन यांचा साखरपुडा नुकताच एक रोमँटिक आणि भावनिक घटनेत झाला. स्टेबिनने नुपूरला एक विशेष पद्धतीने प्रपोज करत तिचे हृदय जिंकले, आणि हे क्षण सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत.
नुपूर आणि स्टेबिन यांची प्रेमकथा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा मध्ये आहे. दोघे एकमेकांना डेट करत होते आणि आता त्यांनी एकमेकांसोबत जीवन व्यतीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेबिनने नुपूरला प्रपोज करण्यासाठी एक खास रोमँटिक पद्धत निवडली. या रोमँटिक प्रपोजलच्या फोटोला सोशल मीडियावर लाखो लोकांनी पसंती दिली आहे. नुपूर आणि स्टेबिन हे दोघे मित्रपरिवारासोबत व्हेकेशनवर असताना, स्टेबिनने तिला एका सुंदर जहाजावर प्रपोज केले. नुपूरने एक सुंदर प्रिंटेड लाँग गाऊन घातला होता, आणि स्टेबिन काळ्या रंगाच्या सूट-बूटमध्ये दिसत होता. पहिल्या फोटोमध्ये स्टेबिन गुडघ्यावर बसून नुपूरला अंगठी देत प्रपोज करत आहे. त्याच्याकडे काही लोक 'माझ्याशी लग्न करशील का?' असे प्लेकार्ड घेऊन उभे आहेत, ज्यामुळे या क्षणाला एक खास आणि हटके स्पेशल बनवले आहे.
त्यानंतर दुसऱ्या फोटोमध्ये, नुपूर तिच्या सुंदर डायमंड रिंगला फ्लॉन्ट करत आहे, तर आणखी एका फोटोत दोघे एकमेकांमध्ये मिठी मारत आहेत. या फोटोंमध्ये एक सुंदर प्रेमभावना आणि एकमेकांच्या जवळीकतेचा अनुभव दिला जात आहे. शेवटच्या फोटोमध्ये क्रिती सनॉनची देखील झलक दिसते, ज्यात ती दोघांना गोड प्रेमाने मिठी मारत आहे, आणि त्यांचे हे प्रेमदर्शन खूपच भावनिक बनवते.
नुपूरने या खास फोटोशूटवर एक अतिशय भावनिक कॅप्शन दिलं आहे. 'ज्या जगात कोणालाच कशाची खात्री नाही तिथे मी एकाला माझा सर्वात सोपा होकार दिला आहे,' असं तिने लिहिलं आहे. या शब्दांमधून तिच्या प्रेमातील विश्वास आणि नात्याची गहनता व्यक्त होत आहे.
नुपूर आणि स्टेबिनच्या साखरपुड्याच्या फोटोवर इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार आणि तिचे चाहत्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर त्यांना शुभेच्छा दिल्या असून, त्यांच्या आगामी विवाहासाठी शुभेच्छा आणि प्रेम व्यक्त केले आहे.
माहितीनुसार, नुपूर आणि स्टेबिन यांचे विवाह 9 ते 11 जानेवारी 2026 दरम्यान उदयपूरमध्ये होणार आहे. हे विवाह एक अतिशय इंटिमेट स्वरूपाचे असणार असून, या सोहळ्यात केवळ जवळचे नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित असतील. हे लग्न एकदम खास आणि छोट्या प्रमाणावर होईल, ज्यामुळे नुपूर आणि स्टेबिन यांनी आपल्या जीवनाचा हा खास क्षण अधिकच गोड बनवला आहे.
त्यानंतर, 13 जानेवारी 2026 रोजी मुंबईत त्यांच्या विवाहाचा रिसेप्शन होणार आहे, ज्यामध्ये बॉलिवूडच्या प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
स्टेबिन बेन हा एक पॉप गायक आहे आणि त्याच्या गाण्यांना प्रेक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर पसंती दिली आहे. 'साहिबा', 'रुला के गया इश्क', 'थोडा थोडा प्यार' यासारख्या गाण्यांच्या यशानंतर, स्टेबिनने आपल्या गायक करिअरमध्ये मोठा ठसा कायम ठेवला आहे. त्याच्या गाण्यांची लाईव्ह परफॉर्मन्सेसही प्रेक्षकांना खूप आवडतात. त्याच्या आवाजात एक विशिष्ट आकर्षण आहे, ज्यामुळे त्याच्या फॅन्स त्याला एक कन्सर्ट कलाकार म्हणूनही खूप पसंती देतात.
नुपूर आणि स्टेबिन यांच्या प्रेमकथेवर संपूर्ण इंडस्ट्रीत उत्साहाचे वातावरण आहे. या जोडप्याच्या साखरपुड्याने बॉलीवूडमधील चांगल्या नात्यांना प्रोत्साहन दिलं आहे, आणि त्यांच्या प्रेमकथेला अधिक प्रसिद्धी मिळाली आहे. त्यांच्या विवाहाच्या तयारीबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, लग्नाच्या सोहळ्यात उपस्थित राहणाऱ्या कलाकारांची एक यादी देखील प्रकट होण्याची अपेक्षा आहे.