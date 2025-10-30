'सासरे नव्हे, ते माझ्यासाठी वडिलांसारखे होते…' दिवंगत अभिनेते पंकज धीर यांच्या आठवणीत सून कृतिका भावुक झाली

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kritika gets emotional remembering late actor Pankaj Dhir: अभिनेते पंकज धीर यांच्या निधनाने संपूर्ण कलाविश्व शोकाकुल आहे. त्यांच्या सुनेने, कृतिका सेंगरने, सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर करत आपल्या सासऱ्यांविषयीच्या भावना व्यक्त केल्या.  

Intern | Updated: Oct 30, 2025, 09:22 PM IST
टीव्ही आणि चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते पंकज धीर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सुनेने, अभिनेत्री कृतिका सेंगरने, सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत आपल्या सासऱ्यांबद्दलच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. कृतिकाच्या या शब्दांनी संपूर्ण सोशल मीडियावर भावनांचा पूर आला असून, चाहत्यांसह अनेक कलाकारांनी या पोस्टवर आपली संवेदना व्यक्त केली आहे.

पंकज धीर यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीत शोककळा

15 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंकज धीर यांनी वयाच्या 68 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. ते काही महिन्यांपासून कर्करोगाशी झुंज देत होते. त्यांच्या निधनाने हिंदी आणि मराठी दोन्ही चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली. ‘महाभारत’ मालिकेतील कर्णची भूमिका, ‘बॉर्डर’, ‘खुदा गवाह’, ‘सैनिक’, ‘सोल्जर’ अशा गाजलेल्या चित्रपटांतील त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात आजही जिवंत आहेत. त्यांच्या अंतिम संस्कारावेळी कुटुंबीय, निकटवर्तीय आणि अनेक दिग्गज कलाकार उपस्थित होते, त्यात सलमान खानसह अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांना अंतिम निरोप दिला.

'तुम्ही मला सुनेप्रमाणे नव्हे, मुलीप्रमाणे मान दिलात…'

कृतिका सेंगरने इंस्टाग्रामवर पंकज धीर यांच्यासोबतचा एक फोटो शेअर केला असून, त्या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं 'तुम्हाला ‘सासरचे लोक’ हा शब्द कधीच आवडत नव्हता. तुम्ही नेहमी म्हणायचा, ‘ही माझी मुलगी आहे.’ आणि खरंच, तुम्ही मला नेहमी मुलीसारखंच प्रेम दिलं. तुमच्या त्या चमकदार डोळ्यांत नेहमी एक निरागस प्रेम आणि आपलेपणा होता. तुम्ही नेहमी विचारायचा, ‘जगातील सर्वात चांगली मुलगी कोण आहे?’ आणि मी हसून म्हणायचे ‘मी!’

'आय लव्ह यू डॅड' म्हणेपर्यंत थांबत नव्हता तुम्ही…

तिनं पुढे आपल्या भावनांना अधिक ओलावा देत लिहिलं 'मला नेहमी ‘आय लव्ह यू डॅड’ म्हणायला थोडी लाज वाटायची, पण तुम्ही माझ्याकडून ते ऐकेपर्यंत थांबत नव्हता. ती तुमची प्रेम व्यक्त करण्याची स्वतःची खास पद्धत होती. तुम्ही माझे सासरे नव्हता; तुम्ही माझे वडील, माझे मित्र, माझं सुरक्षित ठिकाण होता. आम्ही तासन् तास कोणत्याही विषयावर बोलायचो, आणि आता तुमच्याशिवाय ही शांतता असह्य वाटते.'

'देविकासाठी तुम्ही सर्वात चांगले आजोबा होता'

कृतिकाने तिच्या आणि पंकज धीर यांच्या नातीबद्दलही मनापासून लिहिलं 'तुम्ही देविकावर ज्या प्रकारे प्रेम केलं, त्यासाठी मी कायम ऋणी आहे. ती तुम्हाला नेहमी तिचे सर्वात चांगले आजोबा म्हणून लक्षात ठेवेल. तुमच्या डोळ्यांत तिच्यासाठी असलेलं ममत्व आणि आनंद पाहून मी नेहमी भारावून जायचे.'

चाहत्यांचा भावनिक प्रतिसाद

कृतिकाच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका चाहत्याने लिहिलं, 'तुमचं नातं म्हणजे खरी कुटुंबाची व्याख्या आहे रक्ताच्या नात्यांपलीकडे गेलेलं प्रेम.' तर दुसऱ्याने म्हटलं, 'कृतिकाचे शब्द म्हणजे पंकज धीर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं खरं दर्शन आहे.' कृतिकाच्या या हृदयस्पर्शी पोस्टमधून पंकज धीर यांचं कुटुंबियांसोबतचं प्रेमळ नातं आणि त्यांचा माणूस म्हणून असलेला मोठेपणा अधोरेखित झाला आहे. त्यांनी साकारलेल्या भूमिकांइतकीच त्यांची माणुसकीही मोठी होती — आणि याची जाणीव आता त्यांच्या अनुपस्थितीत अधिक तीव्रतेने जाणवते.

FAQ

पंकज धीर यांचे निधन कधी झाले आणि त्याचे कारण काय होते?

ज्येष्ठ अभिनेते पंकज धीर यांचे 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी निधन झाले. ते काही महिन्यांपासून कर्करोगाशी झुंज देत होते, आणि अखेर त्यांनी वयाच्या 68 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.

कृतिका सेंगर आणि पंकज धीर यांचे नाते काय आहे?

कृतिका सेंगर ही पंकज धीर यांची सून आहे. ती अभिनेता नितीन धीर (पंकज धीर यांचा मुलगा) यांची पत्नी आहे. पंकज धीर यांनी तिला नेहमी सुनेप्रमाणे नव्हे, तर मुलीसारखं प्रेम आणि मान दिला होता, असं कृतिकानं तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

पंकज धीर यांच्या निधनावर कृतिकानं काय प्रतिक्रिया दिली?

कृतिकानं इंस्टाग्रामवर पंकज धीर यांच्यासोबतचा फोटो शेअर करत भावनिक पोस्ट लिहिली. ती म्हणाली, “तुम्ही माझे सासरे नव्हता; तुम्ही माझे वडील, माझे मित्र, माझं सुरक्षित ठिकाण होता.” तसेच तिनं सांगितलं की, पंकज धीर हे नेहमी तिला “ही माझी मुलगी आहे” असं म्हणायचे आणि तिच्यावर अपार माया करत.

