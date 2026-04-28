गोविंदाचा भाचा कृष्णा आणि सुनिता अहुजामधील वाद 14 वर्षांनी अखेर मिटला! मामीसमोर लोटांगण घालून मागितली माफी; VIDEO व्हायरल

Krushna and Kashmera apologised to Sunita Ahuja: बॉलिवूडमध्ये अनेक कुटुंबामधील वाद सर्वश्रुत आहेत. अनेकदा या वादांवर जाहीरपणे भाष्य केलं जातं, तर कधी ते कुटुंबापुरते मर्यादित ठेवले जातात. पण सेलिब्रिटी असल्याने हे वाद सार्वजनिक आयुष्यात सर्वांसमोर येतात आणि चर्चा होत असते. असाच एक वाद म्हणजे गोविंदा आणि त्याचा भाचा कृष्णा अभिषेक यांच्यातील आहे. गोविंदाची पत्नी सुनिता अहुजामुळे आपल्यात अनेक गैरसमज निर्माण झाल्याचं कृष्णाने सांगितलं होतं. एका कार्यक्रमात त्याने मामा गोविंदासोबत समेट घडवली होती. पण मामीसोबतचा वाद कायम होता. पण अखेर आता त्याचा मामीसोबतचा वाद मिटला आहे.
Laughter Chefs 3 च्या सेटवर कृष्णा आणि कश्मिराने सुनिता अहुजासोबतचा वाद मिटवला आहे. यावेळी दोन्ही कुटुंब कित्येक वर्षांनी एकत्र आली. जवळपास 14 वर्षांपासून त्यांच्यात वाद होता. पण अखेर इतक्या वर्षांनी त्यांच्यातील कटुता संपली आहे. चॅनेलने प्रोमो व्हिडीओ शेअर केला असून, यामध्ये त्यांच्यात समेट झाल्यातील क्षण दाखवण्यात आले आहेत.
व्हायरल झालेल्या प्रोमोत सुनिता अहुजा दरवाजामागून कृष्णाचं नाव घेताना दिसत आहे. आवाज ऐकल्यानंतर कृष्णा आश्चर्यचकित होतो. सुनिता अहुजा समोर आल्यानंतर कृष्णा तिला मिठी मारण्यासाठी धावतो. यादरम्यान मागे 'कितनी बाते' गाणं वाजत आहे. भावूक झाला कृष्णा यावेळी 14 वर्ष झाल्याचं सांगतो. पण भावूक झाल्याने वाक्य पूर्ण करु शकत नाही.
यानंतर तो सुनिताच्या पाया पडतो. यादरम्यान सुनिता आणि कश्मिरा यांच्या डोळ्यात पाणी येतं. नंतर कृष्णा मस्करीत म्हणतो की, "मला तर तुमच्या पायांमध्ये पार्किंग मिळाली आहे, पण आज दोन गाड्यांना पार्किंगची गरज आहे". त्याचा इशारा पत्नी कश्मिराच्या दिशेने असतो. यानंतर कश्मिरादेखील सुनिता अहुजाची माफी मागते.
सुनीता अहुजाने Pinkvilla ला दिलेल्या मुलाखतीत, दोन्ही कुटुंबांमधील वाद आता संपुष्टात आला आहे असं सांगितलं होतं. "मी माझ्या मुलांवर किती काळ रागावू शकते? जेव्हा प्रत्येकजण आपापल्या आयुष्यात आनंदी आहे, तेव्हा मनात राग का बाळगावा? मला फक्त सर्व मुलांना आशीर्वाद द्यायचे आहेत; ते माझ्या स्वतःच्या मुलांसारखेच आहेत," असं त्या म्हणाल्या होत्या.
2016 मध्ये 'द कपिल शर्मा शो'मधील एका विनोदामुळे हा वाद सुरु झाला होता. गोविंदा आणि सुनीता यामुळे नाराज झाले आणि नंतर त्याचे सार्वजनिक वादात रूपांतर झाले. अनेक वर्षांच्या तणावानंतर, 2024 मध्ये गोविंदा पुन्हा 'द कपिल शर्मा शो'मध्ये दिसला, तेव्हा पुन्हा नात्यातील सूत जुळले.
गेल्या वर्षी, गोविंदाच्या पायाला चुकून गोळी लागल्यानंतर कृष्णा आणि कश्मिरा दोघेही त्याला रुग्णालयात भेटायला गेले होते. गोविंदाने कृष्णाची बहीण आरती सिंगच्या लग्नालाही हजेरी लावली होती.