Kshitij Patwardhan on Republic Day : 'संविधानाची खरी ताकद काय आहे?' - क्षितिज पटवर्धन

लेखक-दिग्दर्शक क्षितिज पटवर्धन यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त संविधान, हक्क आणि कर्तव्य याविषयी सखोल विचार मांडले. त्यांनी सांगितले की स्वातंत्र्य आणि प्रजासत्ताक यात फरक समजून घेणे आजच्या काळात खूप महत्त्वाचे आहे. '15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपण ब्रिटिश राजवटीपासून स्वतंत्र झालो, पण 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण स्वतःला प्रजासत्ताक म्हणालो. स्वातंत्र्य म्हणजे बेड्या तुटल्या, तर प्रजासत्ताक म्हणजे त्या मोकळ्या हातांना दिशा मिळाली. स्वातंत्र्य आपल्याला चालण्याची ताकद देतं, तर प्रजासत्ताक चालण्याचा मार्ग ठरवतं. प्रजासत्ताकात राजे-राणी किंवा सत्ताधीश नाहीत, तर कायदा सर्वोच्च असतो आणि त्या कायद्याचा मूलभूत आधार म्हणजे भारतीय संविधान,' असे पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले.
क्षितिज पटवर्धन यांनी आपल्या नाटक ‘भूमिका’ च्या अनुभवावरून सांगितले की संविधान फक्त जाडजूड पुस्तकापुरतं मर्यादित नाही; ते आपल्या रोजच्या जीवनात अखंडपणे काम करत असतं. 'संविधान म्हणजे प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य, समानतेचा अधिकार, मतभिन्नतेचा सन्मान, ओळख, भाषा, धर्म, लिंग यावरून कोणताही भेदभाव सहन न करण्याची शक्ती. ते आपल्याला बोलण्याचं धैर्य देतं आणि ऐकण्याचं भान शिकवतं,' असे ते म्हणाले. त्यांनी या अनुभवातून, कलाकार आणि नागरिक म्हणून संविधानाच्या व्यापक वापराची जाणीव झाली असल्याचेही स्पष्ट केले.
पटवर्धन यांनी तरुणाईसाठीही संदेश दिला की संविधान फक्त उपदेशाने समजावून सांगणे पुरेसे नाही. 'तरुणांना संविधानाशी स्वतःचा अनुभव जोडायला हवा, जेणेकरून उपदेशाऐवजी सहभाग, ओळख आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून मूल्यांची जाणीव होईल. मोबाइलच्या स्क्रीनवरील व्हिडिओ, स्टेजवरील नाट्यकथा, कॉलेजमध्ये चर्चा किंवा रस्त्यावरचे संवाद संविधानाचा अनुभव सर्वत्र जाणवायला हवा,' असे त्यांनी सांगितले.
संविधान आपल्याला फक्त हक्क देत नाही, तर कर्तव्यही ठामपणे सांगतं, असे पटवर्धन यांनी अधोरेखित केले. 'दुसऱ्याच्या मताचा आदर करणे, उपेक्षितांच्या बाजूने उभे राहणे, कोणत्याही परिस्थितीत कायदा हातात न घेणे आणि सत्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही फक्त वाक्ये नाहीत, तर रोजच्या आयुष्यातील निवडी आहेत. आपण कुठे उभं राहतो, काय बोलतो आणि कशाला विरोध करतो, यात संविधानाची परीक्षा होत असते,' असेही त्यांनी सांगितले.
पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले की प्रजासत्ताक दिन हा फक्त भूतकाळाचा गौरव नाही; तो भविष्यासाठी नागरिक म्हणून मोठी जबाबदारी आहे. “स्वातंत्र्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदारीचं भान नव्यानं यावं, त्यातून सक्षम आणि सशक्त समाज उभा राहावा, हे आपल्या सर्वांसाठी हितकारक आहे. अभिमान बाळगणारेच नव्हे, तर जागरूक, निर्भिड प्रश्न विचारणारे, एकमेकांना जपणारे नागरिक व्हावे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
शेवटी, त्यांनी सर्व भारतीय बंधू-भगिनींना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आणि संविधानाच्या मूल्यांचा अनुभव प्रत्यक्ष आयुष्यात घडवण्याचे प्रोत्साहन दिले.