अविश्वसनीय कमाई! 50 लाख बजेट अन् कमाई 150 पट अधिक, या चित्रपटाने शोले, सैयारा, छावालाही दिली टक्कर!

2025 मध्ये रिलीज झालेल्या या चित्रपटाने छावा, शोले आणि सैयारा या चित्रपटांना मागे टाकत मोठ्या प्रमाणात कमाई केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 27, 2025, 08:34 PM IST
Laalo: Krishna Sada Sahaayate: बॉलिवूडमध्ये वेळोवेळी अनेक चित्रपटांनी आपल्या कमाईच्या जोरावर मोठे विक्रम रचले. मोठ्या बजेटचे चित्रपट जरी अधिक कमाई करत असले, तरी कमी बजेटमध्ये बनलेल्या काही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. 

‘मुगल-ए-आझम’पासून ‘शोले’पर्यंतचे विक्रम जरी अवघड मानले गेले तरी ‘जय संतोषी मां’सारख्या भक्तीप्रधान चित्रपटानेही त्या काळातील मोठ्या चित्रपटांच्या कमाईला मागे टाकले होते. आता अशाच प्रकारे एका गुजराती चित्रपटाने अविश्वसनीय कामगिरी करत सर्व चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले आहे. 

बजेटच्या तब्बल 150 पट जास्त कमाई

या प्रचंड कमाई करणाऱ्या चित्रपटाचे नाव आहे 'लालोः कृष्ण सदा सहायते'. ऑक्टोबर 2025 मध्ये रिलीज झालेल्या या गुजराती चित्रपटाने केवळ 50 लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये निर्मिती झाली होती. पण कमाईच्या बाबतीत या चित्रपटाने अनेक हिट चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले आहेत.  

या चित्रपटाने एकूण कमाई  88 कोटी रुपये केली आहे.  बजेटच्या 150 पट अधिक कमाई करून या चित्रपटाने नवीन रेकॉर्ड बनवला आहे.  म्हणजेच या चित्रपटाने आतापर्यंतच्या सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

इतर मोठ्या चित्रपटांनाही मागे टाकले

कमाईच्या बाबतीत या गुजराती चित्रपटाने वर्षभरातील अनेक यशस्वी चित्रपटांना मागे टाकले आहे. ज्यामध्ये कांतारा: चॅप्टर 1- 125 कोटींच्या बजेटवर 850 कोटी कमाई 7 पट अधिक कमाई.  छावा – बजेटच्या 9 पट कमाई.  लोका आणि महावतार नरसिंहा – 8 ते 10 पट नफा.  मात्र ‘लालो’ने 150 पट कमाई करून सर्वांना मागे टाकत नवा विक्रम रचला आहे.

चित्रपटाची कथा नेमकी काय?

अंकित सखिया दिग्दर्शित ‘लालो’ हा एक रिक्षा चालकाच्या संघर्षाची कथा सांगणारा चित्रपट आहे. चित्रपटातील नायक एका फार्महाऊसमध्ये अडकतो. तिथे त्याला आपल्या भूतकाळाशी सामना करावा लागतो. या संघर्षातून त्याला भगवान कृष्णाचे दर्शन होते. ही कथा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली आणि चित्रपटाने तीन आठवड्यांतच प्रचंड यश मिळवत सर्वाधिक नफा कमावणारा गुजराती चित्रपट बनण्याचा मान मिळवला.

या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत रीवा राछ,  श्रुहद गोस्वामी,  करण जोशी आणि मिष्टी कडेचा या सर्व कलाकारांनी आपल्या दमदार अभिनयाने चित्रपटाला वेगळ्या उंचीवर नेले. रिलीज होऊन सहा आठवडे झाले असले तरी चित्रपटाची कमाई अद्यापही सुरूच आहे. अनेक थिएटर्स पूर्णपणे भरगच्च चालत आहे.

FAQ

1. ‘लालो: कृष्ण सदा सहायते’ हा चित्रपट कोणत्या भाषेत आहे?

हा चित्रपट गुजराती भाषेत बनवला गेला आहे.

2. या चित्रपटाचे बजेट किती होते?

‘लालो’चा एकूण बजेट फक्त 50 लाख रुपये इतका होता.

3. चित्रपटाने किती कमाई केली?

या चित्रपटाने 88 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, जी बजेटच्या 150 पट आहे.

