English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • लाहोर 1947 च्या निर्मात्यांनी घेतला सिनेमाचं नाव बदलण्याचा निर्णय; नेमका काय सुरुयं वाद?

'लाहोर 1947' च्या निर्मात्यांनी घेतला सिनेमाचं नाव बदलण्याचा निर्णय; नेमका काय सुरुयं वाद?

Lahore 1947 Movie Name Changed : बॉलिवूडमध्ये सध्या ऐतिहासिक आणि सत्य घटनांवर आधारित चित्रपटांची क्रेझ वाढताना दिसत आहे. अशातच ‘लाहोर १९४७’ या बहुप्रतिक्षित चित्रपटाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 9, 2026, 02:15 PM IST
'लाहोर 1947' च्या निर्मात्यांनी घेतला सिनेमाचं नाव बदलण्याचा निर्णय; नेमका काय सुरुयं वाद?

मुंबई: गेल्या काही वर्षांत बॉलिवूडमधील अनेक चित्रपट विविध कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे पाहायला मिळाले आहे. कधी एखादा सीन वादग्रस्त ठरतो, तर कधी चित्रपटातील गाण्यावर किंवा संवादांवर आक्षेप घेतले जातात. काही वेळा तर चित्रपटाच्या नावामुळेही मोठे वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर अनेक निर्माते आधीच खबरदारी घेताना दिसत आहेत. अशाच प्रकारे आता अभिनेता सनी देओल यांच्या आगामी चित्रपटाच्या नावातही बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सनी देओल आणि आमिर खान यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘लाहोर 1947’ या चित्रपटाची गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार चर्चा सुरू होती. हा चित्रपट ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित असल्याने प्रेक्षकांमध्येही मोठी उत्सुकता होती. मात्र आता या चित्रपटासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. राजकीय संवेदनशीलता आणि भारत-पाकिस्तानमधील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्मात्यांनी या चित्रपटाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता हा चित्रपट ‘बंटवारा १९४७’ या नव्या नावाने प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचे समोर आले आहे.

नाव बदलण्यामागचे कारण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रपटाच्या नावात ‘लाहोर’ या शहराचा थेट उल्लेख असल्यामुळे भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता, चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे कोणत्याही प्रकारची राजकीय किंवा सामाजिक वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण होऊ नये, अशी निर्मात्यांची भूमिका आहे.

त्यामुळे चित्रपटाच्या नावात एका विशिष्ट शहराचा उल्लेख करण्याऐवजी फाळणीच्या शोकांतिकेला व्यापक स्वरूप देणारे ‘बंटवारा’ हे नाव अधिक योग्य ठरेल, असा विचार करून हा बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच चित्रपटाच्या नावावरून वाद निर्माण झाल्यास त्याचा नकारात्मक परिणाम चित्रपटाच्या प्रसिद्धीवर आणि बॉक्स ऑफिस कमाईवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सुरुवातीलाच हा वाद टाळण्यासाठी निर्मात्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

बॉलिवूडमधील दिग्गजांची एकत्र येणारी जोडी

या चित्रपटाच्या निमित्ताने बॉलिवूडमधील तीन दिग्गज पुन्हा एकत्र आले आहेत. प्रसिद्ध दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे, तर आमिर खान या चित्रपटाचे निर्माते आहेत. या चित्रपटात सनी देओल मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. विशेष म्हणजे सनी देओल आणि राजकुमार संतोषी अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र काम करत आहेत. या दोघांनी यापूर्वी ‘घायल’, ‘दामिनी’ आणि ‘घातक’ सारखे सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. त्यामुळे या नव्या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

चित्रपटाची कथा काय आहे?

हा चित्रपट प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत यांच्या गाजलेल्या ‘जिस लाहोर नई देख्या, ओ जम्याई नई’ या नाटकावर आधारित आहे. भारताच्या फाळणीच्या काळातील सामाजिक आणि मानवी संघर्ष या कथेतून दाखवण्यात आला आहे. फाळणीच्या काळात लाहोरमध्ये राहणाऱ्या एका वृद्ध हिंदू महिलेची आणि तिथे राहण्यासाठी आलेल्या विस्थापित मुस्लिम कुटुंबाची ही हृदयस्पर्शी कथा आहे. धर्म, ओळख आणि मानवी नात्यांच्या संघर्षातून उभ्या राहणाऱ्या भावनिक प्रसंगांमुळे ही कथा अत्यंत प्रभावी मानली जाते.

फाळणीच्या काळातील वेदना, विस्थापन आणि मानवी नात्यांची गुंतागुंत या चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘बंटवारा 1974’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी भावनिक आणि ऐतिहासिक अनुभव ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Lahore 1947Bantawara 1947Sunny Deolaamir khanBollywood News

इतर बातम्या

पिसाळलेल्या म्हशीची दहशत! नागपुरांचं वाढलं टेन्शन; 10 जण ऑल...

महाराष्ट्र बातम्या