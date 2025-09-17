'महेश बाबू 50 वर्षांचा असूनही उघडा फिरतो ते दिसत नाही का?', 'तो' प्रश्न ऐकताच अभिनेत्री संतापली, 'तुझी हिंमतच कशी...'

दाक्षिणात्य अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू सध्या आपला आगामी चित्रपट 'दक्षा - द डेडली कॉन्सिरन्सी'च्या प्रचारात व्यग्र आहे. 19 सप्टेंबरला हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या निमित्ताने मुलाखत देताना एका प्रश्नावर लक्ष्मीचा पत्रकारावर प्रचंड संतापली. ही व्यक्ती लक्ष्मीला वारंवार वयाच्या 47 व्या वर्षीही मॉडर्न कपडे घालण्याबद्दल विचारत होती. लक्ष्मीने हा लैंगिकतेच्या आधारावर विचारला जाणारा प्रश्न आहे असा आक्षेप नोंदवत महेश बाबूसारख्या पुरुष कलाकारांना कधीही असे प्रश्न विचारले जात नाहीत असा संताप व्यक्त केला.
मुंबईला गेल्यापासून तुझी लाईफस्टाइल आणि कपड्यांमध्ये बदल आला आहे असं पत्रकाराने म्हटलं. त्यावर अभिनेत्रीने उत्तर दिलं की, हैदराबाद आणि मुंबईआधी ती अमेरिकेतही राहिली आहे. आपल्या लूकसाठी आपण प्रचंड मेहनत घेतली असून, आपल्या आवडीचे कपडे घालणं आत्मविश्वास निर्माण करतो असंही तिने म्हटलं.
पत्रकाराने पुढे टिप्पणी करत म्हटलं की, आता तुझं वय 50 च्या जवळ आहे आणि तू एका मुलीची आई आहे. त्यामुळे कपड्यांवर भाष्य होणं साहजिक आहे. या प्रश्नावर संतापलेल्या लक्ष्मीने चिडलेल्या आवाजात उत्तर दिलं की, "तुम्ही एका पुरुषाला हाच प्रश्न विचारणार का? तुमची हिंमत कशी झाली. हा प्रश्न विचारण्याचं धाडसच तुम्ही कसं केलं? तुम्ही महेशबाबूला विचाराल का, की तू 50 चा झाला आहेस तर मग शर्ट न घालता का फिरतोस? मग एका महिलेला हा प्रश्न कसा विचारता? तुम्ही आज मला जो प्रश्न विचारला आहे त्यातून आज लोक शिकतील. एक पत्रकार या नात्याने आपण ज्या स्थानावर आहोत त्याप्रमाणे जबाबदार वागा".
तिने पुढे सांगितलं की, “मी एका सुपरस्टारच्या पत्नीला ओळखते जी अजूनही इंडस्ट्रीत आहे. तिला एकेकाळी ऑफर केलेले चित्रपटही घटस्फोटानंतर काढून घेण्यात आले आहेत कारण त्यांना वाटते की तिच्या पूर्वाश्रमीच्या पतीला वाईट वाटेल. ती चांगलं काम करण्यासाठी वाट पाहत आहे.”
“एका पुरूषाला कधीही अशा गोष्टीचा सामना करावा लागणार नाही. त्याचं आयुष्य कधीही बदलणार नाही. पण एक स्त्री खूप जबाबदारी घेते. आपल्याला कोणीही स्वातंत्र्य देत नाही; आपल्याला ते स्वतः घ्यावे लागते,” असं तिने म्हटलं.
लक्ष्मी मंचूचा 'दक्ष: अ डेडली कॉन्स्पिरसी' हा चित्रपट 19 सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. वामसी कृष्ण मल्ला दिग्दर्शित या चित्रपटात मंचू मोहन बाबू, समुत्रकाणी, विश्वंत, चित्रा शुक्ला आणि सिद्दीक यांच्याही भूमिका आहेत.