‘लक्ष्मी निवास’ फेम अभिनेता मेघन करणार 9 वर्षांनी लहान अभिनेत्रीसोबत लग्न

मराठी टीव्ही अभिनेता मेघन जाधव सध्या ‘लक्ष्मी निवास’ या मालिकेमध्ये जयंतची भूमिका साकारत आहे. निगेटिव्ह भूमिकेमुळे तो प्रेक्षकांच्या विशेष लक्षात आला असून, या मालिकेमुळे त्याला घराघरात लोकप्रियता मिळाली. मात्र, सध्या तो त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. मेघन लवकरच मराठी अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकरसोबत विवाहबंधनात अडकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोघांनी नुकत्याच सोशल मीडियावर काही खास पोस्ट्स शेअर करत त्यांच्या नात्याची अधिकृत कबुली दिली आहे.
मेघनने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर अनुष्कासोबतचा हातात हात घेतलेला एक फोटो शेअर केला आहे. त्या पोस्टमध्ये त्याने हार्ट आणि ईव्हिल आय इमोजी शेअर करत प्रेमाची हलकी झलक दाखवली. त्याचवेळी अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकरने देखील मेघनसोबतचा एक क्लोज फोटो शेअर करत चाहत्यांची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे. या दोघांच्या पोस्ट्स आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मेघन आणि अनुष्काच्या वयातील अंतर चर्चेचा विषय ठरत आहे. अनुष्का मेघनपेक्षा तब्बल 9 वर्षांनी लहान असून सध्या 24 वर्षांची आहे, तर मेघन ३३ वर्षांचा आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘राजश्री मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत मेघनने लग्नाविषयी बोलताना म्हटलं होतं, 'आधी मी स्क्रीनवर लग्न करतो, मग खरी आयुष्यात विचार करेन,' मात्र आता तो खऱ्या आयुष्यात लग्नासाठी सज्ज झाला आहे.
दरम्यान, अनुष्का पिंपुटकर सध्या ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ या मालिकेत मुख्य भूमिकेत झळकतेय. त्यापूर्वी ती ‘आई - मायेचं कवच’ आणि ‘अल्याड पल्याड’ यांसारख्या मालिकांमध्ये दिसली होती. दुसरीकडे, मेघनने ‘रंग माझा वेगळा’, ‘सास बिना ससुराल’ यांसारख्या लोकप्रिय हिंदी आणि मराठी मालिकांमध्ये काम करत आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. चाहत्यांमध्ये आता या दोघांच्या लग्नाची चर्चा रंगली असून, लवकरच त्यांच्या लग्नाची अधिकृत घोषणा होण्याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे.
