लक्ष्याची मुलगी झाली उद्योजिका! केला स्वतःचा व्यवसाय सुरू

मराठी चित्रपटसृष्टीतील हास्याचा बादशाह, अजरामर अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे हे नाव आजही प्रेक्षकांच्या मनात तितकंच ताजं आहे. अभिनय आणि विनोदाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या या कलाकाराच्या वारशाची जबाबदारी त्यांचा मुलगा अभिनय बेर्डे सध्या निभावत आहे. मात्र, स्वानंदी बेर्डे हिने याच सिनेमाविश्वापासून थोडं वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वानंदीने अभिनय किंवा कलाक्षेत्र न निवडता स्वतःची एक वेगळी वाट निवडलीआहे. ती झालीय एक उद्योजिका! तिने नुकताच स्वतःचा खास ज्वेलरी ब्रँड लाँच केला आहे, ज्याचं नावही खूपच अर्थपूर्ण आणि भावनिक आहे ‘कांतप्रिया’.
स्वानंदीने तिच्या ब्रँडचं नाव ठेवलं आहे ‘कांतप्रिया’, जे तिच्या वडील लक्ष्मीकांत आणि आई प्रिया यांच्या नावांचं सुंदर संयोग आहे. एक प्रकारे तिने या नावातून आपल्या आई-वडिलांच्या प्रेमाला आणि त्यांच्या आठवणींना वंदन केलं आहे. स्वानंदी एका भावुक पोस्टमध्ये म्हणाली ,“काही स्वप्न ही फक्त डोळ्यांतच नसतात, त्यांचा जन्मच प्रेमातून होतो. कांतप्रिया हे माझं स्वप्न आहे माझ्या हृदयाचा एक तुकडा. माझ्या आयुष्यातल्या दोन महत्त्वाच्या व्यक्ती, माझे बाबा (कांत) आणि आई (प्रिया) यांचं हे एक रूप आहे.”
स्वानंदीच्या मते, ‘कांतप्रिया’ हा केवळ दागिन्यांचा ब्रँड नाही, तर तो एक उत्सव आहे – खड्यांचा, कलेचा आणि परंपरेचा.“कांतप्रिया म्हणजे भारताच्या पारंपरिकतेचा आणि आधुनिक अभिजाततेचा एकत्रित अनुभव आहे. हे दागिने लग्नसमारंभ, सण आणि खास क्षणांचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी तयार केले गेले आहेत.” चाहत्यांनी कमेंट सेक्शनद्वारे भरपूर शुभेच्छा दिल्या आहेत. स्वानंदीच्या या नव्या प्रवासाला अनेक चाहत्यांनी आणि मराठी मनोरंजनविश्वातील कलाकारांनी भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिच्या या धाडसी आणि सर्जनशील निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
FAQ
