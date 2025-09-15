“स्वत:ला बंदिस्त राहण्यापासून मुक्त झालो; ललित प्रभाकरने नास्तिकत्वाबद्दल सांगितली आपली गोष्ट

मराठी चित्रपटसृष्टीत अभिनेता ललित प्रभाकर सध्या चर्चेत आहेत. त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘आरपार’ ने प्रेक्षकांच्या मनावर दबदबा निर्माण केला असून, प्रदर्शित होताच चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ललित प्रभाकरने ‘मिर्ची मराठी’शी बोलताना आपला वैयक्तिक अनुभव, कलाकार म्हणून स्वातंत्र्य आणि जीवनातील बंधने यावर खुलासा केला.
ललित प्रभाकरने सांगितलं की, 'मी लहानपणापासूनच बंडखोर स्वभावाचा आहे. मी नास्तिक झालो ते कोणाच्यातरी प्रभावामुळे नाही. शाळेत असताना काही गोष्टी वाचल्या आणि त्या वाचून मला प्रश्न पडायला लागले. हे का, ते का? तिथूनच सुरुवात झाली. मी स्वत:ला विचार करायला शिकलो, प्रत्येक गोष्टीसाठी कारण शोधायला लागलो.' अभिनेता पुढे म्हणाले, 'कोणीतरी सांगतं म्हणून मी ती गोष्ट करत नाही. मला समजावून सांगितलं तर मी ती करतो. काम करताना देखील मी समोरच्या व्यक्तीकडून कारण जाणून घेतो आणि मग निर्णय घेतो. या मानसिकतेमुळे मी स्वत:ला बंदिस्त करून ठेवत नाही आणि नेहमी नव्या गोष्टी शिकण्याची तयारी ठेवतो.'
ललित प्रभाकरने स्वातंत्र्यावर बोलताना सांगितलं की, 'स्वातंत्र्य मोठ्या जबाबदारीतून येतं. मी अजून ते पूर्णपणे पकडलेलं नाही, कारण ते सोयीचं वाटत नाही. माझ्या स्वत:च्या काही पद्धती ठरवून मी स्वत:ला मर्यादित करू इच्छित नाही. नवीन अनुभव घेण्यासाठी, शिकण्यासाठी मी मोकळं राहतो. जेव्हा मी संस्थेत काम करत होतो, तेव्हा मी पहिला मुलगा असेन जो बाहेरच्या संस्थांमध्ये काम करून शक्यता तपासायचा प्रयत्न करतो.'
‘आरपार’मध्ये ललित प्रभाकरबरोबर अभिनेत्री ॠता दुर्गुळे प्रमुख भूमिकेत आहे. चित्रपटाच्या कथानकात दमदार अभिनय आणि ताजेतवाने दृष्टिकोन असल्याचे प्रेक्षकांनी नोंदवले आहे. बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाची कमाई किती असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, पण सुरुवातीच्या रेकॉर्डनुसार प्रेक्षकांचा प्रतिसाद सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. ललित प्रभाकरने आपला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रवास प्रेक्षकांसमोर उघड केला आहे. स्वातंत्र्य, आत्मविश्वास आणि बंधने याबाबत त्यांचे विचार प्रेरणादायी आहेत. ‘आरपार’ या चित्रपटासह त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत आपले स्थान आणखी दृढ केले आहे.
FAQ
ललित प्रभाकर कलाकार म्हणून मोठं व्हायला स्वातंत्र्य किती महत्त्वाचं मानतात?
ललित प्रभाकर म्हणतात की स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचं आहे, कारण ते मोठ्या जबाबदारीतून येतं. स्वत:ला बंदिस्त न करता, नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आणि अनुभवण्यासाठी मोकळं राहणं ते महत्त्वाचं मानतात.
ललित प्रभाकर नास्तिक कसे झाले?
त्यांनी सांगितले की ते नास्तिक झाले ते कोणाच्यातरी प्रभावामुळे नाही. शाळेत वाचनातून आणि गोष्टींबाबत प्रश्न पडल्यामुळे त्यांचा विचारप्रवास सुरू झाला, ज्यातून नास्तिकत्वाची जाणीव झाली.
‘आरपार’ चित्रपटात ललित प्रभाकरची भूमिका आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा आहे?
‘आरपार’मध्ये ललित प्रभाकर मुख्य भूमिकेत आहेत आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद सुरुवातीपासून सकारात्मक आहे. चित्रपटाच्या कथानकात दमदार अभिनय आणि नवीन दृष्टिकोन असल्याचे प्रेक्षकांनी कौतुक केले आहे.+