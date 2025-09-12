ऑनस्क्रीन बहिणीने ललित प्रभाकरला दिलं 250 रुपयांचं अनोखं गिफ्ट; खास प्रसंगामुळे दिलं होतं हे पाकीट

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता ललित प्रभाकर आज घराघरात ओळखला जातो. मालिकांपासून ते नाटक आणि चित्रपट या तिन्ही माध्यमांतून त्याने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. 'जुळूनी येती रेशीमगाठी' या मालिकेतून त्याला विशेष लोकप्रियता मिळाली. सध्या ललित आपल्या नवीन चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. तो म्हणजेच ‘आरपार’. या सिनेमात त्याच्यासोबत अभिनेत्री हृता दुर्गुळे मुख्य भूमिकेत झळकली आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने ललितच्या करिअरमधील अनेक मनोरंजक किस्से समोर येत आहेत. त्यातीलच एक किस्सा म्हणजे त्याला ऑन-स्क्रिन बहिणीकडून मिळालेलं 250 रुपयांचं खास पाकीट.
ललित प्रभाकरला हे पाकीट देणारी अभिनेत्री म्हणजे शर्मिष्ठा राऊत. 'जुळूनी येती रेशीमगाठी' या मालिकेत तिने ललितची मोठी बहीण साकारली होती. या मालिकेनंतरही त्यांचं भावा-बहिणीचं नातं तसंच कायम आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत शर्मिष्ठाने तिच्या पहिल्या कमाईबद्दल आणि ललितसोबतच्या नात्याबद्दल खुलासा केला. शर्मिष्ठा म्हणाली, 'सुरुवातीला मी ज्युनिअर आर्टिस्ट म्हणून काम करायचे. तेव्हा 500 जणांच्या गर्दीत मला 250 रुपये मानधन मिळालं होतं. ते पाकीट मी खूप जपून ठेवलं होतं. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून ते माझ्याकडे नाहीये, कारण मी ते ललितला दिलं आहे.'
शर्मिष्ठाने ललितला हे पाकीट देण्यामागचं कारणही भावूक करणारं आहे. ती म्हणाली, “'आनंदी गोपाळ’ सिनेमात ललितचं काम पाहून मी भारावून गेले होते. तेव्हा त्याला सांगितलं की, ‘तू अजून खूप काही मोठं करशील. पण आत्ता जे केलं आहेस ते खूपच जबरदस्त आहे. तुझी मोठी बहीण म्हणून तुला माझ्याकडून एक खास बक्षीस हवं.’ आणि मी माझ्या पहिल्या कमाईचं पाकीट त्याला दिलं.'
प्रेमाची नवी परिभाषा मांडणारा ‘आरपार’ हा रोमँटिक सिनेमा आजपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. यात हृता दुर्गुळे आणि ललित प्रभाकर ही नवी जोडी पहिल्यांदाच एकत्र दिसली आहे. ट्रेलरनंतरच प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली होती आणि चित्रपटातील त्यांची केमिस्ट्रीही प्रेक्षकांच्या मनाला भावते आहे. गाण्यांनाही उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर किती यशस्वी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
FAQ
ललित प्रभाकरचा ‘आरपार’ चित्रपटात मुख्य भूमिकेत कोण आहे?
आरपार चित्रपटात ललित प्रभाकर मुख्य नायक असून, हृता दुर्गुळे या अभिनेत्रीने मुख्य स्त्री पात्र साकारले आहे. ही दोघं पहिल्यांदाच एकत्र स्क्रीनवर दिसत आहेत.
ललित प्रभाकरला ऑन-स्क्रिन बहिणीकडून मिळालेलं खास पाकीट का महत्वाचं आहे?
शर्मिष्ठा राऊतने, जी ‘जुळूनी येती रेशीमगाठी’ मालिकेत ललितची मोठी बहीण साकारली होती, आपल्या पहिल्या कमाईतून 250 रुपये ललितला दिले. हे पाकीट त्याच्या अभिनयासाठी तिचं कौतुक आणि प्रेम व्यक्त करण्यासाठी खास भेट होती.
आरपार चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा आहे?
ट्रेलरनंतर प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. ललित-हृता जोडीची केमिस्ट्री आणि गाण्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. आता बॉक्स ऑफिसवर त्याचे यश किती मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.