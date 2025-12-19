English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लाफ्टर क्वीन भारती सिंह दुसऱ्यांदा झाली आई, घरी चिमुरड्याचं आगमन

Bharati Singh welcomes a baby boy: आज 19 डिसेंबर 2025 रोजी लाफ्टर क्विन दुसऱ्यांदा आई झाली आहे. भारती आणि पती हर्ष लिम्बाचियाला पुन्हा एकदा पुत्ररत्न प्राप्त झाला आहे.   

Updated: Dec 19, 2025, 04:48 PM IST
Bharti Singh becomes a mother: सर्वांना खळखळून हसवणारी लाफ्टर क्विन भारती सिंह तिच्या युट्यूब ब्लॉग, पॉडकास्टमुळे आणि लाफ्टर शेफ्स या कार्यक्रमामुळे नेहमीच चर्चेत असते. पण सध्या ती एका वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आहे. भारती सिंह  आणि पती हर्ष लिम्बाचिया यांना पुन्हा एकदा पुत्ररत्न प्राप्त झाला आहे. आज 19 डिसेंबर 2025 रोजी तिने तिच्या दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला आहे. 

एका रिपोर्टनुसार,  लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 ची शूटिंग सुरू असताना भारतीला प्रसूतीवेदना सुरू झाल्या आणि तिला लगेचच रूग्णालयात दाखल करण्यात आले.जिथे तिने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. अद्याप भारती सिंह किंवा पती हर्ष लिम्बाचिया यांनी हा आनंददायी क्षण  सोशल मीडियाच्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेली नाही. 

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी भारती आणि हर्षने एक बेबी शॉवर कार्यक्रम आयोजित केला होता. ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबियांसह लाफ्टर शेफ्स टीव्ही कार्यक्रमातील स्पर्धक सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमातील आनंददायी क्षण दाखवणारा व्हिडीओ भारती आणि हर्षने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये टीव्ही कार्यक्रमातील स्पर्धकांसह बॉलिवूडची प्रसिद्ध दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान आणि नृत्यकलाकार पुनित पाठकही दिसत होते. 

याआधी तिने इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर तिच्या मॅटर्निटी शूटचे काही फोटो पोस्ट केले होते. या फोटोजमध्ये ती एका निळ्या  आणि पांढऱ्या रंगाच्या ड्रेसमध्ये दिसत होती. तिच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव करत भरभरून शुभेच्छा दिल्या. यावेळी भारतीच्या ड्रेसचा रंग पाहता अनेक चाहत्यांनी येणारे बाळ मुलगी किंवा मुलगा असणार आहे यावर तर्क करत कमेंट्स केल्या आहेत. 

भारती सिंहच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचे झाले तर, ती तिच्या पतीसह सध्या लाफ्टर शेफ्स या टीव्ही रियालिटी कार्यक्रमात होस्ट म्हणून काम करत आहे. याआधी ती डान्स दिवाने आणि इंडियाज गॉट टॅलेंट या कार्यक्रम सह-होस्टिंग केल्यानंतर ती सातत्याने कॉमेडी आणि इतर होस्टिंग भूमिकांमध्ये दिसली होती.

