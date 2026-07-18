/सलमाननंतर लॉरेन्स बिश्नोई गँगचं टार्गेट अमीर खान? अभिनेत्याला मिळालेल्या व्हायरल पोस्टमुळे खळबळ

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान याच्याबाबत सोशल मीडियावर एक पोस्ट आणि कथित ऑडिओ क्लिप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने आमिर खानला धमकी देण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हायरल पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये गँगशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आलेल्या टायसन बिश्नोई याचे नावही समोर आले आहे. पोस्टमध्ये काही वैयक्तिक आरोप करत आमिर खानला इशारा देण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
मात्र, या दाव्यांची अद्याप कोणत्याही अधिकृत यंत्रणेकडून पुष्टी झालेली नाही. व्हायरल पोस्ट आणि कथित ऑडिओची सत्यता स्वतंत्रपणे पडताळली गेलेली नसून, पोलिस किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. दरम्यान, सोशल मीडियावर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू असून, अधिकृत माहिती समोर येण्याची प्रतीक्षा आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये धार्मिक घोषणा देत काही व्यक्तींनी स्वतःला लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंधित असल्याचा दावा केला आहे. या पोस्टमध्ये अभिनेता आमिर खानवर 'लव्ह जिहाद'ला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्याला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. पोस्टमध्ये पुढे, "आमच्या संस्कृतीविरोधात जाणाऱ्या आणि अशा गोष्टींना पाठिंबा देणाऱ्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीने उत्तर देऊ," असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, प्रसिद्धीच्या जोरावर अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची धमकीही पोस्टमध्ये देण्यात आल्याचे दिसते.
महत्त्वाचे असे की, या पोस्टमधील दावे आणि धमकीची सत्यता अद्याप अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेली नाही. संबंधित यंत्रणांकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
व्हायरल पोस्टमध्ये 'लव्ह जिहाद'चा उल्लेख असल्याने, काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये आमिर खानच्या कथित तिसऱ्या लग्नाशी हा वाद जोडला जात आहे. काहीजणांनी दुसऱ्या धर्मातील महिलेशी विवाह केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर टीका केली असून, त्यातूनच ही धमकी दिल्याचा दावा केला जात आहे.
मात्र, या सर्व दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या दाव्यांकडे सावधगिरीने पाहण्याचे आवाहन केले जात आहे.