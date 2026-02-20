'या' अभिनेत्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डेेना खावा लागलेला मार; स्वतः च सांगितला रंजक किस्सा

Interesting Stories: 90च्या दशकात मराठी चित्रपटसृष्टीत एक अशी जोडी होती, ज्यांनी प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं आणि त्यांचा दमदार अभिनय पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये गर्दी ओसंडून वाहिली. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ हे नाव घेताच आजही चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटतं. त्यांच्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज यश मिळवलं. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या अकाली निधनानंतर ही जोडी पुन्हा पडद्यावर दिसली नाही, पण त्यांच्या आठवणी आजही ताज्याच आहेत. या जोडीतील लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी जुन्या एका मुलाखतीत एक रंजक किस्सा सांगितला होता. सविस्तर जाणून घ्या.
साध्या घरातून मोठं स्वप्न
लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा जन्म सर्वसामान्य कुटुंबात झाला. घरात आई-वडील आणि 5 भावंडं अशी मोठी जबाबदारी होती. आर्थिक परिस्थिती फारशी मजबूत नव्हती, पण घरात आनंद आणि विनोदाची कमतरता नव्हती. त्यांच्या आईचा स्वभाव अत्यंत खेळकर होता. कठीण प्रसंगातही हसत राहायचं हे त्यांनी आईकडूनच शिकलं. लहानपणी त्यांना वाटायचं की मोठे झाल्यावर बस कंडक्टर व्हायचं आणि तिकिटांचे पैसे स्वतःकडे ठेवून श्रीमंत व्हायचं. मात्र नंतर कळलं की ते पैसे ऑफिसमध्ये जमा करावे लागतात. त्यावेळी त्यांची निरागस स्वप्नंही तितकीच गमतीशीर होती.
जितेंद्रची स्टाईल आणि वडिलांचा राग
त्या काळात बॉलिवूडमध्ये जितेंद्र यांची फॅशन खूप प्रसिद्ध होती. त्यांच्या टाईट पॅन्टची स्टाईल अनेक तरुण कॉपी करत होते. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनीही तीच फॅशन करून पाहिली. त्यांनी अगदी तशीच घट्ट पॅन्ट शिवून घेतली. पण ती घातल्यानंतर बसणं-उठणंही कठीण झालं. एके दिवशी ती पॅन्ट फाटली आणि त्यांना वडिलांचा मार खावा लागला. हा किस्सा त्यांनी स्वतः एका मुलाखतीत सांगितला होता. विशेष म्हणजे पुढे त्यांना जितेंद्र यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. तेव्हा त्यांनी हसत सांगितलं की तुमच्या स्टाईलमुळे मला लहानपणी मार खावा लागला होता.
नेमकं काय घडलं होतं?
दिग्गज अभिनेता जितेंद्र आपल्या चित्रपटातून नेहमी टाईट पॅन्ट घालायचा. ती स्टाईल लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी सुद्धा कॉपी केली होती. जितेंद्र घालतो तशीच पॅन्ट लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी घेतली होती. ती पॅन्ट घातल्यानंतर मात्र बसताही येत नव्हते आणि उठताही येत नव्हते अशी गत झाली होती. टाइट पॅन्ट त्याकाळी खूप महाग होती. अशातच ती पॅन्ट फाटली म्हणून त्यांना वडिलांचा मार खावा लागला होता. त्यानंतर जेव्हा 'मैने प्यार किया' हा पहिला हिंदी चित्रपट मिळाला तेव्हा 'तुमच्यामुळे मी लहानपणी मार खाल्ला होता' असा किस्सा त्यांनी ऐकवला होता. या चित्रपटात त्यांनी सलमान खानसोबत काम केलं. जॅकी श्रॉफ, संजय दत्त आणि जितेंद्र यांच्यासोबतही भूमिका साकारता आल्या. साध्या घरातून आलेला हा कलाकार आपल्या मेहनतीने आणि विनोदबुद्धीने रसिकांच्या मनात कायमचा घर करून गेला.