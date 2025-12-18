पहिल्या पत्नीच्या आठवणींमध्ये भावूक झाले होते लक्ष्मीकांत बेर्डे: 'ती गेल्यानंतर माझं...'

मराठी कलाविश्वातील सुप्रसिद्ध अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे हे त्यांच्या प्रामाणिक अभिनयासाठी ओळखले जात होते. त्यांनी केवळ चित्रपट किंवा नाट्यसृष्टीतच नव्हे तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही प्रेक्षक आणि चाहते त्यांच्याकडे लक्ष ठेवत असत. प्रोफेशनल आयुष्य जितके गाजले, तितकेच वैयक्तिक आयुष्यही चर्चा आणि वादविवादाच्या भोवऱ्यात राहिले.
लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचे दोन विवाह झाले होते. त्यांचे पहिले लग्न अभिनेत्री रुही बेर्डेसोबत झाले. परंतु दुर्दैवाने रुही यांचा मृत्यू झाला आणि त्यांचा संसार अधुरा राहिला. रुही यांच्याबद्दल लक्ष्मीकांत नेहमीच भावनिक होते आणि त्यांच्या आठवणींना ते सतत उजाळा देत असत.
अलीकडेच लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या एका जुन्या मुलाखतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ‘दूरदर्शन सह्याद्री’ला दिलेल्या या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या पहिल्या पत्नीबद्दल बोलताना भावुक होताना आपले मन मोकळे केले. त्यांनी सांगितले, 'ती गेल्यानंतर माझं जहाज बुडाल्यासारखं वाटलं. मी थोडा हललो, पण शेवटी तिच्या आत्म्याने मला सांगितलं, काम कर परत जोमाने. तिची इच्छा होती.'
मुलाखतीत लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी रुहीच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दलही खुलासा केला. त्यांनी सांगितले, 'गेली 15 वर्षे माझ्या आयुष्यात माझी बायको मला सतत हसवत राहिली. जेव्हा मी स्टेजवर किंवा कॅमेरासमोर काही करत असे, तेव्हा तिने माझे प्रॉब्लेम्स कधी जाणवू दिले नाहीत. ती माझ्या भविष्यातील गुण ओळखत होती आणि मला सतत प्रेरणा दिली.' लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी पुढे सांगितले की, रुही यांनी नेहमीच त्यांच्या करिअरचा पाठिंबा दिला. '15 वर्षांपूर्वी मी कोणच नव्हतो, पण लोक तिला भेटायला यायचे. ती म्हणे, ‘हा पण मुलगा उद्याचा स्टार आहे, त्याची मुलाखत घ्या.’ माझ्या गुणांचा परिचय तिला होता, आणि तिने माझ्यावर विश्वास ठेवला. एवढा प्रवास केला असताना, मध्येच उठून जायला तिने नको होतं,' असे त्यांनी म्हटले.
लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची पहिली पत्नी रुही बेर्डे होत्या. रुही यांचे खरे नाव पद्मा होते, परंतु त्या 'रुही' या नावाने ओळखल्या गेल्या. रुही यांनी हिंदी सिनेमातही काम केले आहे. रुही आणि लक्ष्मीकांत यांची पहिली भेट 'वेडी माणसं' या नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान झाली. त्यानंतर ‘कशात काय लफड्यात पाय’ या नाटकामुळे पुन्हा एकत्र आले, आणि पुढे 'शांतेचं कार्ट चालू आहे' या नाटकातही दोघांनी एकत्र काम केले.
रुही आणि लक्ष्मीकांत यांचा विवाह 1983 मध्ये झाला आणि त्यांचा संसार 15 वर्षांचा चालला. दुर्दैवाने, रुही यांना ब्रेन हॅमरेजचा त्रास सुरू झाला आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर उपचारानंतर त्यांचं निधन झालं. लक्ष्मीकांतच्या आयुष्यात रुहींचा गहिरा ठसा उमटला आणि त्यांच्या आठवणी आजही त्यांच्या मनात ताज्या आहेत.
लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचे हे भावनिक व्यक्तव्य त्यांच्या चाहत्यांसाठी आणि मराठी रंगभूमीच्या चाहत्यांसाठी आठवणींचा ठेवा आहे. अभिनयाच्या दुनियेत त्यांनी जरी अपूर्व कामगिरी केली, तरी रुहींसारख्या प्रगट समर्थन आणि प्रेमामुळेच त्यांचे करिअर अजून अधिक समृद्ध झाले. आजही चाहत्यांना त्यांच्या अभिनयाबरोबरच या प्रेम आणि साथीदारीच्या कथा आठवतात, ज्या लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याची खरी ओळख दर्शवतात.