सततच्या तुलनेमुळे चर्चेत लक्ष्मीकांत बेर्डेंचा मुलगा; अभिनयाबाबत व्यक्त केल्या भावना

मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे हे केवळ एक कलाकार नव्हते, तर संपूर्ण पिढीच्या स्मरणात राहिलेलं एक व्यक्तिमत्त्व होतं. त्यांच्या सहजसुंदर अभिनयाने, हसवता-हसवता डोळ्यांत पाणी आणणाऱ्या भूमिकांनी आणि सामान्य माणसाच्या भावना प्रभावीपणे मांडण्याच्या शैलीने त्यांनी मराठी सिनेसृष्टीत अढळ स्थान निर्माण केलं. अशा महान कलाकाराचा वारसा पुढे नेत त्यांच्या मुलाने, अभिनय बेर्डेने अभिनयक्षेत्रात प्रवेश केला. मात्र हा प्रवास सोपा नसून, मोठ्या नावाच्या सावलीतून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचं आव्हान त्याच्यासमोर कायम राहिलं आहे.
अभिनय बेर्डेने 2017 साली ‘ती सध्या काय करते’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. पहिल्याच चित्रपटात त्याने साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आणि त्याला ‘सर्वोत्कृष्ट पदार्पण, पुरुष’ हा मानाचा पुरस्कारही मिळाला. पदार्पणानंतर अभिनयकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या. त्यानंतर ‘अशी ही आशिकी’ आणि ‘रंपाट’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्याने तरुणाईला भावणाऱ्या भूमिका साकारत आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
सध्या अभिनय बेर्डेचा ‘उत्तर’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या चित्रपटात अभिनयसोबत ज्येष्ठ अभिनेत्री रेणुका शहाणे महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकत आहेत. मायलेकाच्या नात्यातील भावनिक गुंतागुंत, संघर्ष आणि नात्यांमधील अंतर-नातं यांची हळुवार मांडणी या चित्रपटात करण्यात आली आहे. ‘उत्तर’ हा चित्रपट केवळ मनोरंजन करणारा नसून, तो प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारा आणि भावनिक पातळीवर स्पर्श करणारा असल्याचं म्हटलं जात आहे.
वडिलांचा वारसा पुढे नेत असतानाच अभिनय बेर्डेची अनेकदा दिग्गज अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्याशी तुलना केली जाते. सोशल मीडिया, मुलाखती आणि चित्रपटांच्या चर्चांमध्ये ही तुलना वारंवार समोर येते. याबाबत नुकत्याच दिलेल्या एका सविस्तर मुलाखतीत अभिनयने मनमोकळेपणाने आपली भूमिका मांडली. तो म्हणाला, 'सुरुवातीच्या काळात या जबाबदारीची मला प्रचंड भीती वाटायची. लोक मला वेगळ्या नजरेने पाहायचे आणि मीही स्वतःला त्याच चौकटीत पाहू लागलो होतो. त्या काळात स्वतःसोबत प्रामाणिक राहणं आणि स्वतःचं मानसिक संतुलन राखणं खूप गरजेचं होतं.'
तो पुढे म्हणतो, 'मला लवकरच जाणवलं की मी वडिलांसारखा होऊ शकत नाही, आणि होण्याची गरजही नाही. मला माझ्या पद्धतीने अभिनय करायचा आहे, माझं वेगळेपण जपायचं आहे. स्वतःचं स्वतंत्र करिअर घडवायचं आहे. या विचारावर मी ठाम राहिलो.' अभिनयच्या मते, त्याला असे दिग्दर्शक आणि लेखक लाभले, ज्यांनी त्याच्या वेगळेपणाला समजून घेतलं आणि त्यातून काहीतरी वेगळं घडवण्याचा प्रयत्न केला. 'या सहकाऱ्यांमुळेच मला पूर्वी जे ओझं वाटायचं, ते आता वाटत नाही,' असं तो आवर्जून सांगतो.
अभिनय बेर्डेने स्पष्ट केलं की, योग्य मार्गदर्शन, सकारात्मक वातावरण आणि स्वतःवरचा विश्वास यामुळेच तो आज अधिक आत्मविश्वासाने काम करत आहे. मोठ्या नावाच्या सावलीतून बाहेर पडत स्वतःचं स्थान निर्माण करणं ही कोणत्याही कलाकारासाठी कठीण प्रक्रिया असते. मात्र संयम, सातत्य आणि स्वतःच्या वेगळेपणावर विश्वास ठेवल्यास ही वाट नक्कीच सुलभ होते, असा अनुभव अभिनयने शेअर केला. एकूणच, ‘उत्तर’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून अभिनय बेर्डे आपल्या अभिनयाचा अधिक प्रगल्भ आणि संवेदनशील पैलू प्रेक्षकांसमोर मांडत आहे. वडिलांच्या छायेतून बाहेर पडत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा त्याचा प्रवास अजूनही सुरू असून, पुढील काळात तो कोणत्या भूमिका साकारणार आणि प्रेक्षकांना काय नवं दाखवणार, याकडे संपूर्ण मराठी मनोरंजनविश्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.