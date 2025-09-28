ऐश्वर्या-करिनाच्या आधी 'ही' अभिनेत्री होती 'लक्स क्वीन', दिलेत अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट

Bollywood Actress : जुने चित्रपट आवडणाऱ्यांना लीला चिटणीस हे नाव कायम लक्षात राहिले आहे. त्या काळात त्या एक नामवंत अभिनेत्री होत्या. विशेष म्हणजे लक्स साबणाच्या जाहिरातीत झळकणाऱ्या पहिल्या भारतीय अभिनेत्री होण्याचा मान त्यांना मिळाला होता. 1941 मध्ये त्यांनी केलेल्या त्या जाहिरातीनं खळबळ उडवली होती. त्या काळी इंग्रजी चित्रपटातील अभिनेत्रींचाच बोलबाला असताना एका भारतीय चेहऱ्याला मिळालेलं हे यश ऐतिहासिक होतं.
ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या लीला चिटणीस यांचं लहान वयातच लग्न झालं. लवकरच चार मुलांची आई झालेल्या लीला पतीपासून वेगळ्या राहू लागल्या. मुलांचं पालनपोषण आणि शिक्षण ही मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर होती. त्या काळात त्यांनी एका शाळेत अध्यापन केलं. त्याचबरोबर नाटकांतून काम सुरू केलं आणि नंतर त्यांना चित्रपटसृष्टीत कामाची संधी मिळाली.
1936 मध्ये आलेल्या ‘छाया’ या चित्रपटातून त्यांना खरी ओळख मिळाली. त्याआधी ‘जेंटलमन डाकू’ या चित्रपटातून त्या पहिल्यांदा झळकल्या. त्या काळी एखाद्या स्त्रीनं चित्रपटसृष्टीत काम करणं समाज्याला मान्य नव्हतं. मात्र, शिक्षण आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर त्यांनी कोणाचाही विचार न करता आपली वाट चालू ठेवली.
त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे लक्स साबणाच्या जाहिरातीसाठी त्यांची निवड झाली. मोठ्या डोळ्यांची, बोलक्या चेहऱ्याची लीला चिटणीस या जाहिरातीमुळे घराघरात पोहोचल्या. त्यामुळे त्या ‘लक्स’साठी झळकणाऱ्या पहिल्या भारतीय अभिनेत्री ठरल्या.
लीला चिटणीस यांनी आपल्या आयुष्याचं वर्णन ‘चंदेरी दुनियेत’ मराठी आत्मकथेत केलं आहे. त्यात त्यांनी सांगितलंय की, स्टुडिओत शूटिंग करत असतानाही घरच्या मुलांची काळजी त्यांच्या मनातून जात नसे. चौथ्या मुलाच्या जन्मानंतर तर हा ताण अधिक वाढला. आया फोनवरून मुलं भांडत असल्याची तक्रार करत असे आणि लीला शूटिंगमधून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत असे. शेवटी त्यांनी मुलांना बोर्डिंग स्कूलमध्ये घालण्याचा निर्णय घेतला.
1939 मध्ये आलेला ‘कंगन’ हा हिंदी चित्रपटसृष्टीचा पहिला ब्लॉकबस्टर मानला जातो. या चित्रपटात लीला आणि अशोक कुमार प्रमुख भूमिकेत होते. त्यानंतर दोघांची जोडी लोकप्रिय झाली आणि अनेक चित्रपटांत त्यांनी एकत्र काम केलं. पुढे लीला चिटणीस यांनी आईच्या भूमिका करून मोठं नाव कमावलं.
