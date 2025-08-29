'ही' अभिनेत्री 25 व्या वर्षी झाली विधवा, दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी होती 7 महिन्यांची प्रेग्नेंट

Guess Actress : बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री आल्या-गेल्या. काहींनी आपल्या सौंदर्यानं तर काहींनी अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी छाप सोडली. अशाच चर्चेत असलेल्या 70 च्या दशकातील देखण्या अभिनेत्रींपैकी लीना चंदावरकर हे नाव आजही लोक विसरलेले नाहीत.
जितेंद्रसोबत ‘हमजोली’, ‘बिदाई’ आणि ‘सरफरोश’ अशा चित्रपटांत त्यांनी काम केले. त्यापैकी ‘हमजोली’ मध्ये तर त्या जितेंद्रच्या लीड हिरोईन होत्या. रुपेरी पडद्यावर यश मिळवूनही त्यांचं खरं आयुष्य मात्र खूप वेदनादायी होतं.
29 ऑगस्ट 1950 रोजी कर्नाटकातील धारवाड येथे एका कोंकणी मराठी कुटुंबात लीना यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील आर्मी ऑफिसर होते. लहानपणापासूनच कलाप्रेम असलेल्या लीना शाळेतील नाटकांत नेहमी भाग घेत असत.
बॉलिवूडमध्ये त्यांचं पदार्पण सुनील दत्त निर्मित ‘मन का मीत’ या चित्रपटातून झाले. या चित्रपटात त्या विनोद खन्नाच्या अपोजिट दिसल्या. हा चित्रपट हिट ठरला आणि लीनाला इंडस्ट्रीत ठसा उमटवून गेला.
फक्त 25 व्या वर्षी लीनाचं वैयक्तिक आयुष्य एका मोठ्या धक्क्यात सापडलं. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचे पुत्र सिद्धार्थ बांदोडकर यांच्याशी त्यांनी लग्न केलं होतं. पण काही काळातच सिद्धार्थ यांचं निधन झालं आणि लीना विधवा झाल्या. यानंतर त्यांची भेट गायक व अभिनेता किशोर कुमार यांच्याशी झाली. मजेशीर म्हणजे, किशोरकुमारशी विवाह होण्याआधी अभिनेता संजीव कुमार यांनी त्यांना गंमत करत म्हटलं होतं 'लीनाने मला राखी बांधली नाही तर मीच तिच्याशी लग्न करीन.' हे बोलणं तेव्हा विनोदासारखं वाटलं होतं; पण पुढे ते सत्यात उतरलं.
1980 साली लीना यांनी किशोर कुमार यांच्याशी लग्न केलं. हे लग्नं दोन प्रकारे झालं होतं. एक रजिस्टर मॅरेज आणि दुसरं हिंदू रीतीरिवाजाने. नंतर एका थ्रोबॅक मुलाखतीत लीनाने सांगितलं होतं की हिंदू पद्धतीच्या लग्नावेळी ती सात महिन्याची गर्भवती होती. मात्र, नशिबानं इथेही त्यांच्याशी क्रूर खेळ केला. लग्नानंतर केवळ काही वर्षांतच जेव्हा लीनाचे वय फक्त 37 असतानाच किशोर कुमारांचं निधन झालं. दुसऱ्यांदा त्या विधवा झाल्या.
लीना चंदावरकर यांनी आपल्या करिअरमध्ये हिंदी सिनेमातील जवळजवळ सर्व मोठ्या अभिनेत्यांसोबत काम केलं. पडद्यावर त्या हसतमुख, आकर्षक आणि यशस्वी अभिनेत्री होत्या; पण वैयक्तिक आयुष्य मात्र दु:खांनी भरलेलं होतं.