Abhijeet panse on Sanjay rauts offer : ठाकरे चित्रपटासंदर्भातील संजय राऊतांची 'ती' ऑफर अभिजीत पानसेंनी फेटाळली होती; स्वत: सांगितलं कारण  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 28, 2025, 01:26 PM IST
'ठाकरे चित्रपट मराठीत करुयात', संजय राऊतांच्या ऑफरनंतर अभिजीत पानसेंनी दिला होता नकार, म्हणाले 'जास्त....'

दिग्दर्शक अभिजित पानसे यांचं नाव ‘रेगे’ या चित्रपटामुळे घराघरांत पोहोचलं. दमदार दिग्दर्शन आणि धारदार कथानकामुळे पानसे यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांनी हाताळलेला सर्वात मोठा आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनावर आधारित ‘ठाकरे’ सिनेमा. देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या चित्रपटाने प्रचंड चर्चा रंगवली. पण या सिनेमाची सुरुवात नेमकी कशी झाली? हा प्रश्न अनेकांना पडलेला होता. याच पडद्यामागच्या कथा अभिजित पानसे यांनी ‘झी २४ तास’च्या लोकप्रिय कार्यक्रम Filter Coffee आणि Unfiltered Gappa मध्ये उलगडल्या.

संजय राऊत यांची पहिली ऑफर

कार्यक्रमात जेव्हा अभिजित पानसे यांना विचारण्यात आलं की ‘ठाकरे’ चित्रपटासाठी त्यांना पहिल्यांदा कुणी संपर्क केला? यावर त्यांनी सांगितलं 'या चित्रपटासाठी मला संजय राऊत यांनी अ‍ॅप्रोच केलं. बाळासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वावर चित्रपट करण्याची कल्पना त्यांना सुचली तेव्हाच हा सिनेमा मराठीत बनवण्याचा त्यांचा विचार होता.' पानसे पुढे सांगतात की, संजय राऊत यांनी त्यांना भेटीत स्पष्टपणे सांगितलं होतं की चित्रपट शुद्ध मराठीत करायचा आहे. पण पानसे यांच्या मनात यापेक्षा मोठी दृष्टी होती.

‘ठाकरे’ दोन्ही भाषांत का करायचा?

आपला निर्णय सांगताना पानसे म्हणाले 'मी त्यांना लगेच सांगितलं की हा चित्रपट मराठीसोबतच हिंदीतही करायला हवा. कारण बाळासाहेब ठाकरेंचं व्यक्तिमत्व इतकं व्यापक आहे की ते फक्त मराठी प्रेक्षकांपुरतं मर्यादित ठेवणं योग्य नाही.' ते पुढे स्पष्ट करतात 'एक मराठी माणूस बाळासाहेबांविषयी सगळं जाणतो. पण देशभरातील आणि इतर भाषिक लोकांपर्यंत त्यांची कथा पोहोचणं गरजेचं होतं. त्यामुळे ‘ठाकरे’ हिंदीत करणं हा आमचा ठाम निर्णय झाला.'

सुरुवातीपासूनच भव्यतेचा विचार

पानसे यांनी सांगितलं की, बाळासाहेबांसारख्या प्रभावशाली व्यक्तिमत्वावर चित्रपट बनवताना प्रचंड जबाबदारी येते. कथानक, कालखंड, राजकीय घटनांपासून ते बाळासाहेबांच्या आवाज आणि बोलण्याच्या शैलीपर्यंत सर्वच बाबींचा सखोल अभ्यास करावा लागतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'हा फक्त चित्रपट नव्हता, तर एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाचं वास्तव चित्रण होतं. त्यामुळे त्याची भव्यता, मांडणी आणि भाषिक पोहोच या तिन्ही गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या ठरल्या.'

दोन भाषांतील निर्मिती, द्विगुणित मेहनत

हिंदी आणि मराठी दोन्ही भाषांत चित्रपट बनवल्यामुळे कलाकारांची निवड, संवादलेखन, सेटची रचना, आणि तांत्रिक कामं हे सर्व दुप्पट झालं. पण पानसे म्हणतात, 'कठीण होतं, पण विषय इतका मोठा होता की मेहनत करूनही समाधान मिळालं.'

‘ठाकरे’ चित्रपटाचा जन्म

अशा एकामागून एक घटनांमधून ‘ठाकरे’ चित्रपटाची पायाभरणी झाली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव आणि त्यांची राजकीय सफर दोन्ही भाषिक प्रेक्षकांना समानपणे समजेल, याची संपूर्ण काळजी घेत पानसे यांनी हा प्रकल्प साकारला. आणि अखेर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा देशभरातील प्रेक्षकांनी त्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातही *‘ठाकरे’*ने मोठी दखल मिळवली.

