Asha Bhosle Death Live : आशा भोसले यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली

Asha Bhosle Death : प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे. जवळपास सात दशके चित्रपटसृष्टीत आपल्या मधुर आवाजाने जादू करणाऱ्या या गायिकेला प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे शनिवारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयाच्या आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. जगभरातील चाहते त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत होते. पण, रविवारी या गायिकेने जगाचा निरोप घेतला.
12 Apr 2026, 14:47 वाजता
'आशाताईंच्या आत्म्यास सद्गती लाभावी...', उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आशा भोसले यांना वाहिली श्रद्धांजली
12 Apr 2026, 14:47 वाजता
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची श्रद्धांजली
'ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाने संगीत क्षेत्रातील एका सुवर्णयुगाचा अंत झाला असून, सुरांची ‘सम्राज्ञी’ काळाच्या पडद्याआड गेली आहे', अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात की, 'आशा भोसले यांच्या आवाजात विलक्षण माधुर्य, विविधता आणि भावनांची अप्रतिम अभिव्यक्ती होती. हिंदी, मराठीसह विविध भारतीय भाषांमधील हजारो गाण्यांमधून त्यांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. ‘पिया तू अब तो आजा’, ‘दम मारो दम’, ‘इन आंखों की मस्ती’, ‘चुरा लिया है तुमने’ यांसारखी असंख्य गाणी आजही रसिकांच्या ओठांवर आहेत. त्यांच्या गायकीत आधुनिकतेसोबतच पारंपरिकतेचा सुंदर संगम दिसून येतो.'
'आशा भोसले यांचा संगीत प्रवास म्हणजे कठोर परिश्रम, सातत्य आणि कलेप्रति असलेल्या निष्ठेचे प्रतीक आहे. त्यांनी अनेक पिढ्यांतील श्रोत्यांना आपल्या सुरांनी मंत्रमुग्ध केले. त्यांच्या जाण्याने भारतीय संगीतसृष्टीचे मोठे नुकसान झाले आहे. आपल्या दीर्घ आणि यशस्वी कारकिर्दीत आशा भोसले यांना अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले होते. आपल्या कर्तृत्वाने संगीत क्षेत्रात त्यांनी मानाचे स्थान निर्माण केले. त्यांच्या अद्वितीय योगदानामुळे त्यांना जागतिक स्तरावरही विशेष ओळख मिळाली होती.'
आशा भोसले यांच्या जाण्याने त्यांच्या कुटुंबियांना आणि असंख्य चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो, अशी प्रार्थना करत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
12 Apr 2026, 14:27 वाजता
'तुम्ही irreplaceable आहात...', भाजप नेत्य पंकजा मुंडे यांची आशा ताईंना भावपूर्ण श्रद्धांजली
आशा ताई... तुम्ही irreplaceable आहात...आणि मी निःशब्द.. आज जणू तुम्ही म्हणताय.."बुला रहा है कौन मुझको चिलमनोॅ के उस तरफ " तुमचे प्रत्येक सुर प्रत्येक पीढी ला ऊर्जा देतील आणि तुमच्या सुरांमध्ये तुम्ही अजरामर रहाल... नवीन कलाकारांना त्यांच्या स्वरातून "आशा" मिळेल ..भावपूर्ण… pic.twitter.com/L6sSktW5FW
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) April 12, 2026
12 Apr 2026, 14:24 वाजता
'अभी न जाओ छोडकर...', भाजप नेते रविद्र चव्हाण यांनी ट्विट करत आशा भोसले यांना वाहिली श्रद्धांजली
अभी न जाओ छोडकर...
के दिल अभी भरा नहीं!
आपल्या स्वरांनी जगाला मोहिनी घालणाऱ्या प्रख्यात अष्टपैलू गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाने भारतीय संगीतसृष्टीतील एका सुवर्णयुगाचा अंत झाला आहे.
नऊ दशकांहून अधिक काळ प्रदीर्घ कारकिर्दीत आशाताईंनी शास्त्रीय संगीतापासून ते पॉप… pic.twitter.com/DN6LajWYXP
— Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) April 12, 2026
12 Apr 2026, 14:22 वाजता
भारताचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची आशा भोसले यांना श्रद्धांजली
भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है।पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हज़ारो फ़िल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी।उनके गाये हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी।
आशा भोसले…
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 12, 2026
12 Apr 2026, 14:10 वाजता
विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण
संगीतविश्वातील एक तेजस्वी तारा आज अस्त झाला…
भावपूर्ण श्रद्धांजली, आशाताई! #AshaBhosle #RIP pic.twitter.com/qovba7ccTP
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) April 12, 2026
आशाताई यांचे निधन म्हणजे भारतावर शोककळा पसरली आहे.विविध भाषेत गाताना पण मराठी भाषेची कास न सोडणाऱ्या त्या गायिका होत्या. महाराष्ट्राच्या मातीतील हिरा आपण गमावला. या लोकप्रिय गायिकेच्या जाण्याने संगीत क्षेत्राची हानी झाली.
लोकप्रिय गायिकेला गमावले मी माझ्या कुटुंब आणि पक्षातर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो
12 Apr 2026, 14:09 वाजता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशा भोसले यांना वाहिली श्रद्धांजली
Deeply saddened by the passing of Asha Bhosle Ji, one of the most iconic and versatile voices India has ever known. Her extraordinary musical journey, spanning decades, enriched our cultural heritage and touched countless hearts across the world. Be it her soulful melodies or… pic.twitter.com/SbFrzf1Meu
— Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026
12 Apr 2026, 13:43 वाजता
मंत्री अदिती तटकरे यांनी वाहिली श्रद्धांजली
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) April 12, 2026
भारतीय संगीत क्षेत्राला जागतिक ओळख मिळवून देणाऱ्या जगप्रसिद्ध गायिका, आपल्या सुमधुर आवाजाने आई सरस्वतीची सेवा करणाऱ्या संगीत उपासक आशाताई भोसले यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. पद्मविभूषण, ग्रॅमी, दादासाहेब फाळके पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण अशा असंख्य पुरस्कारांनी आशाताईंना सन्मानित करण्यात आले. मराठी, हिंदी, गुजराती अशा अनेक भाषांमधून त्यांनी संगीताची सेवा केली. आज देह रुपाने त्या आपल्यात नाहीत, पण त्यांच्या आवाजाच्या रूपात त्या नेहमीच अजरामर असतील.
12 Apr 2026, 13:42 वाजता
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी वाहिली श्रद्धांजली
आशाताईंच्या रूपाने भारतीय संगीतविश्वातील अजरामर आवाज हरपला आहे. त्यांच्या निधनामुळे संगीताच्या एका सुवर्णयुगाला विराम मिळाला आहे. त्यांच्या आवाजातली खुमारी, चपळता आणि भावनांची खोली ही त्यांची खरी ओळख ठरली. हिंदीसह मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आणि अनेक भाषांमध्ये हजारो गाणी गाऊन… pic.twitter.com/YP3bCwXzJb
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) April 12, 2026
12 Apr 2026, 13:39 वाजता
आशा भोसले यांच्या निधनाबाबत मुलगा आनंद भोसले यांनी दिली माहिती
रुग्णालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, आशा भोसले यांचे पुत्र आनंद भोसले यांनी सांगितले की, या महान गायिकेचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी लोक उद्या सकाळी 11 वाजता लोअर परळ येथील त्यांच्या 'कासा ग्रांदे' (Casa Grande) या निवासस्थानी उपस्थित राहू शकतात.